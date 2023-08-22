Nvidia показала преимущества DLSS 3.5 в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на ПК

Сегодня, воспользовавшись Gamescom, NVIDIA представила новую DLSS 3.5, в которой появилась новая функция Ray Reconstruction, которая улучшает качество трассировки лучей в реальном времени, генерируя пиксели с помощью искусственного интеллекта, обученного обеспечивать более высокое качество отражений, света, теней и т.д.
Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и Nvidia показала небольшой ролик с геймплейными кадрами и применением своей технологии DLSS 3.5.
Игру запустили в разрешении 4К и с трассировкой лучей. Можно увидеть, как разительно отличается количество кадров без технологии и после её включения. Кроме того, при включении DLSS 3.5 игра действительно выглядит лучше, чем с родным разрешением.
позорище просто, вместо того что бы оптимизировать нормально, и продвигаться в плане качества графона, нам преподносят это как какое-то чудо
так киберпанк до сих пор полу игра)) это какой то бенчмарк) посмотрим может длс будет офигенным
DLSS 3.5 будет работать на всех видеокартах, поддерживающих трассировку лучей: на RTX 2000, RTX 3000 и RTX 4000.
Судя по первым тестам, новая версия не даёт настолько же значимого прироста в производительности как DLSS 3.0, однако некоторые улучшения всё же есть. Первыми играми с поддержкой DLSS 3.5 станут Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и Portal RTX.
Если точнее писать то вот это улучшение лучей будет на всех видяхах наверно как сказано, а вот генерация кадров так и останется эксклюзивом 40 серии! Просто они со своим длсс 2-3 и 3 с половиной вводят в путаницу, назвали бы лучше длсс и генерация кадров раздельно
это на 4060 я надеюсь такой фпс был в 4к
Блин, придумали костели, может сразу бы и генерировали всё на ИИ и не нужно было бы юзать все эти костели, а так новые технологии это всегда хорошо но пока апскейлы п0херили оптимизон в новых играх, ждём когда уже игры начнут полностью генерироватся в реальном времени, это будет просто скачёк развития игровой индрустрии и технологий, задал параметры или описание игры которую бы хотел видеть лично ты и тебе ИИ всё в рил тайме сгенирировал и ты поиграл, и так каждый день можно получать новые впечатления от новых игор лично под тебя сгенерированые ИИ и покупать игры не нужно и разработчиков не будет больше, только твоя фантазии и ИИ!
Эх, маркетинг…
15 фпс без приблуд - ахахахахахах , ну и позор .. во всех смыслах