Обнародованы обновлённые системные требования для ПК Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty

CD Projekt RED опубликовали обновлённые системные требования к ПК для Cyberpunk 2077 и её сюжетного дополнения Phantom Liberty.
Новые системные требования призваны отразить изменения, которые произошли с момента выхода игры. Разработчики добавили поддержку новых моделей видеокарт, которых тогда не существовало, а целевым графическим разрешением сделали 1080p и 4K (в зависимости от вида готовых настроек).
Теперь минимальные системные требования соответствуют новому стандарту компании, согласно которому игра должна работать в разрешении 1080p со стабильной скоростью 30 кадров в секунду при низком качестве графики.
Нифига себе скачок с ryzen 1600 к 7800.
Фига трассировка ложит фпс даже при включенном длсс и это на ртх 4080
Это называется мы положили болт на оптимизацию. Нахрена в 1080 2060 супер и полутоповый процессор?:)
Они такие и были. Когда у меня была rx 6600 xt - она как раз и давала ультра без рт в 1080р при 60 фпс.
А почему к процессору стали такие требования?
Так я не понял: в игре оптимизацию добили, либо просто системные требования переписали?
Просто переписали.
Весь оптимизон пожрали, сволочи.
А средние? почему низкие и ультра
Ну понятно, маркетологи железок снова постарались. Негоже чтобы там в рекомендованных было железо 2020г
Системки довольно демократичные для столь крутого графона нового поколения. Аж удивительно, что разрабам удалось качественно оптимизировать игру.
Да. Игра 2020 года требует топовую видеокарту 2023 года. Чего бы сразу не GeForce 50?
Да там всё ещё на Turing летать должно.
Ультра, 4к - 3080 карта. Это разве плохо? Скажи спасибо, что не 40 серию...
Да я бы ничего не сказал, если бы это были ультра с трассировкой лучей и DLSS.
А теперь глянь на требования самой игры . Там 3080 требуется для ультра настроек в 4к , тут же эта же карта уже не тянет 4к , уже подавай 4080 аж. Вопрос : это что новая часть игры? нет же, это просто дополнение ,которое запоздало с выходом на 2 года аж , но требования почему-то взлетели , к чему бы интересно.
Да и раньше для ультра требовалась 8 VRaма для без RTX и 10 с RTX , а сейчас 12 Гб и 16 соответственно . Откуда такой рост требований то?
А требования по процу для ультра настроек? раньше игре i7 4790 хватало для настроек без RTX и i7 6700 c RTX....а сейчас , уже для ультра надо i9 12900 . Это как понять то?
А ну да ,еще 24 Гб оперативы , почему? раньше же 16 хватало что случилось?
Для меня системки остались такими же. Я как играл в 2к на 3060, так и буду играть.