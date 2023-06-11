Обнародованы обновлённые системные требования для ПК Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty ©

CD Projekt RED опубликовали обновлённые системные требования к ПК для Cyberpunk 2077 и её сюжетного дополнения Phantom Liberty.

Новые системные требования призваны отразить изменения, которые произошли с момента выхода игры. Разработчики добавили поддержку новых моделей видеокарт, которых тогда не существовало, а целевым графическим разрешением сделали 1080p и 4K (в зависимости от вида готовых настроек).

Теперь минимальные системные требования соответствуют новому стандарту компании, согласно которому игра должна работать в разрешении 1080p со стабильной скоростью 30 кадров в секунду при низком качестве графики.