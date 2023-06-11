Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 673 оценки

Обнародованы обновлённые системные требования для ПК Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty

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monk70
Новости

CD Projekt RED опубликовали обновлённые системные требования к ПК для Cyberpunk 2077 и её сюжетного дополнения Phantom Liberty.

Новые системные требования призваны отразить изменения, которые произошли с момента выхода игры. Разработчики добавили поддержку новых моделей видеокарт, которых тогда не существовало, а целевым графическим разрешением сделали 1080p и 4K (в зависимости от вида готовых настроек).

Теперь минимальные системные требования соответствуют новому стандарту компании, согласно которому игра должна работать в разрешении 1080p со стабильной скоростью 30 кадров в секунду при низком качестве графики.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Taicho

Нифига себе скачок с ryzen 1600 к 7800.

8
Kitocun

Фига трассировка ложит фпс даже при включенном длсс и это на ртх 4080

7
Евгений Воронин

Это называется мы положили болт на оптимизацию. Нахрена в 1080 2060 супер и полутоповый процессор?:)

6
SleepyGamer

Они такие и были. Когда у меня была rx 6600 xt - она как раз и давала ультра без рт в 1080р при 60 фпс.

0
Eclair_93

А почему к процессору стали такие требования?

4
warp 37

Так я не понял: в игре оптимизацию добили, либо просто системные требования переписали?

3
SleepyGamer

Просто переписали.

2
AT_Sagor

Весь оптимизон пожрали, сволочи.

3
Aleks Mans

А средние? почему низкие и ультра

1
SkyGame

Ну понятно, маркетологи железок снова постарались. Негоже чтобы там в рекомендованных было железо 2020г

0
Janekste

Системки довольно демократичные для столь крутого графона нового поколения. Аж удивительно, что разрабам удалось качественно оптимизировать игру.

-28
warp 37

Да. Игра 2020 года требует топовую видеокарту 2023 года. Чего бы сразу не GeForce 50?

Да там всё ещё на Turing летать должно.

11
JustA_NiceGuy warp 37

Ультра, 4к - 3080 карта. Это разве плохо? Скажи спасибо, что не 40 серию...

-7
warp 37 JustA_NiceGuy

Да я бы ничего не сказал, если бы это были ультра с трассировкой лучей и DLSS.

1
Imbaneedfiks JustA_NiceGuy

А теперь глянь на требования самой игры . Там 3080 требуется для ультра настроек в 4к , тут же эта же карта уже не тянет 4к , уже подавай 4080 аж. Вопрос : это что новая часть игры? нет же, это просто дополнение ,которое запоздало с выходом на 2 года аж , но требования почему-то взлетели , к чему бы интересно.

Да и раньше для ультра требовалась 8 VRaма для без RTX и 10 с RTX , а сейчас 12 Гб и 16 соответственно . Откуда такой рост требований то?

А требования по процу для ультра настроек? раньше игре i7 4790 хватало для настроек без RTX и i7 6700 c RTX....а сейчас , уже для ультра надо i9 12900 . Это как понять то?

А ну да ,еще 24 Гб оперативы , почему? раньше же 16 хватало что случилось?

1
JustA_NiceGuy Imbaneedfiks

Для меня системки остались такими же. Я как играл в 2к на 3060, так и буду играть.

-2