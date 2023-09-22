Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 добавляет аркадный шутер, напоминающий Doom ©

Как было замечено в субреддите Cyberpunk 2077, обновление 2.0, похоже, представило одну замечательную пасхалку. «Arasaka Tower» — это совершенно новая аркадная игра, в которой Ви может попробовать свои силы, и она эффективно придает Doom-подобный оттенок событиям, предшествующим основной игре.

Вы играете за Джонни Сильверхенда, штурмующего знаменитую Башню Арасака за несколько десятилетий до событий Cyberpunk 2077. Вы можете увидеть игровой процесс чуть ниже, в котором Сильверхэнд бродит по коридорам штаб-квартиры Арасаки, расстреливая корпоративных солдат и воинов с катаной, среди всего прочего.

Все это, очевидно, связано с загадкой Cyberpunk 2077, получившей название «FF:06:B5». Ветка на Reddit посвящена разгадке «тайн мира Cyberpunk 2077», которые, по-видимому, включают в себя загадочную строку кода, указывающую на более широкие секреты Найт-Сити.

Как игра Arasaka Tower влияет на это: на скриншоте в начале этой новости изображена статуя, которую можно найти в аркадной игре. На самом деле это изображение статуи из самой Cyberpunk 2077, на которой нацарапано FF:06:B5, и можно увидеть, как ей поклоняются три NPC.

Что на самом деле открывает код FF:06:B5 в Cyberpunk 2077, остается загадкой, но если вы хотите помочь кибер-сыщикам раскрыть это дело, вы, вероятно, захотите присоединиться к субреддиту FF:06:B5.