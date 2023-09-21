Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 доступно для скачивания

Как и было обещано, после 18 по московскому времени обновление стало доступно для скачивания. Всего нужно будет скачать около 30 гигабайт.
В свежем обновлении разработчики пересмотрели игровые механики, внедрили новые навыки, киберимпланты и ввели полицию. Графика также была улучшена, но эти изменения затрагивают только версии Cyberpunk 2077 для ПК и консолей текущего поколения.
В 18:01 по МСК началось скачивание обновления.
а это обновление уже меняет системные требования? Так?
Просто не хотелось бы полностью сносить игру из-за того, что устройство ее больше не потянет.
да, новые системки идут вместе с обновлением
можно его просто не устанавливать?
конечно, просто отключи обновления для игры в стиме
Можно посмотреть в свойствах игры в Стиме в разделе бета-версии возможность отката. Я так делал пару лет назад с Europa Universalis 4, когда они обновой сломали игру и работу старых сохранений.
Когда на торрентах? Мы ж не какие-то там лохи, чтобы игры покупать, а тем более DLC к ним.
А зачем тебе торренты. Разрабы ведь плохие, вот и нечего в их игры играть. В атомик иди или смуту жди.
Это была попытка пошутить?
Это было указание на твоё лицемерие.
А по твоему не лицемерно со стороны разрабов запрещать покупку игры в стим?
нет, не лицемерно. Они ж не призывают её пиратить. И да, запретили только одним "людям" и по конкретным причинам, абсолютно справедливо.
В гоге 60 можно было уточнить так как файлы закачиваются напрямую, а не распаковываются через архив в стиме. По сути обнова на 60гб аж
есть у кого ссылка на патчик без лицензии оригинальной игры?
ехала жара
Отлично
А за русификацию кто-то уже взялся?
Пока что нет, мб кто то и возьмётся после выхода, но не факт
это только ОБНОВЛЕНИЕ, ДЛС 26.09.2023. Ну как то gamesvoice проводил опрос в VK что им переводить, вроде как ДЛС КиберПанка выиграл
В этом обновлении перелопачен текст, нужен перевод.
текст в игре будет на русском, звук нет! В стим зайди
Когда я говорю "текст" это не только текст диалогов.
там подождать надо было минуты 3(ну у меня так было)
>Всего нужно будет скачать около 30 гигабайт.
Автор, у тебя даже на скриншоте 60 ГБ, как и есть в реальности.
60 гб надо установить. докачать всего 30.
Ребята чё делать после обновы не могу нормально ходить, поразбирал почти что все но все равно пишет что нужно убрать что то помогите пж
Поехали
держи вкурсе. Рука-лицо.
А ты где живешь? с такой скоростью интернета!!
В России
Город или там рядом с городом? я в 404 стране рядом город 11-12 качает, а нормальный нельзя провести, потому что только один провайдер, а кабеля менять не хотят.
Живу в Питере, тоже сижу на гигабитном инете.
давным давно прошел у друга еще в мае почти на 100%(всю карту зачистил), как думаете стоит покупать саму игру + дополнение, что заново проходить?Просто по факту вроде как добавляется немного сюжета из ДЛС + новая концовка и все. Геймплей немного поменяется, но чтобы заново игру проходить даже не знаю..
минусы это ваши "нет"?
любые игры это ведь очень на любителя всегда. Кто же может за вас решить, насколько вам нравится та или иная игра?...
Ну, во-первых, " Геймплей" сильно поменяют, полностью переделка умений, переделка киберимплантов, гранаты+хилки теперь как умения, новый район+кветы+активности новые(генерируемые ну на пару часиков пойдёт) Вроде лучше ИИ+погони, новые вещи+оружие и.т.д Ну а во вторых, не покупай, качай торрент! Я сам покупал в GOG ну не буду покупать длс зайду проверить обнову 2.0 и все. Кстати там половина контента это в платном ДЛС в обнове много чего нет.
Если игра нравится покупай или пиратку, решать то тебе
Я бы купил. (у меня куплено давно, длк сразу взял как появилась возможность) Ну или с тора. Все таки новые механики, куча правок. Смотри сам.
На минусы забей:)
Смотрю вот сейчас стрим редов и удивляюсь как люди не любят свою работу. Такая тухлая атмосфера. Надеюсь хоть патч не подведёт.
Не все бомжи чел, по себе не суди людей!