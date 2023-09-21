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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 834 оценки

Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 доступно для скачивания

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dear mum
Новости

Как и было обещано, после 18 по московскому времени обновление стало доступно для скачивания. Всего нужно будет скачать около 30 гигабайт.

В свежем обновлении разработчики пересмотрели игровые механики, внедрили новые навыки, киберимпланты и ввели полицию. Графика также была улучшена, но эти изменения затрагивают только версии Cyberpunk 2077 для ПК и консолей текущего поколения.

52
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
DAJIekceu

В 18:01 по МСК началось скачивание обновления.

4
Dmitriy_1981

а это обновление уже меняет системные требования? Так?

Просто не хотелось бы полностью сносить игру из-за того, что устройство ее больше не потянет.

4
Ray Liotta

да, новые системки идут вместе с обновлением

0
Dmitriy_1981 Ray Liotta

можно его просто не устанавливать?

0
Ray Liotta Dmitriy_1981

конечно, просто отключи обновления для игры в стиме

1
Omnia Smirnow
1
The Dark Side

Можно посмотреть в свойствах игры в Стиме в разделе бета-версии возможность отката. Я так делал пару лет назад с Europa Universalis 4, когда они обновой сломали игру и работу старых сохранений.

0
Лунамария

Когда на торрентах? Мы ж не какие-то там лохи, чтобы игры покупать, а тем более DLC к ним.

4
Banexander

А зачем тебе торренты. Разрабы ведь плохие, вот и нечего в их игры играть. В атомик иди или смуту жди.

-24
aNONIM252525 Banexander

Это была попытка пошутить?

1
Banexander aNONIM252525

Это было указание на твоё лицемерие.

-5
Nechego2000 Banexander

А по твоему не лицемерно со стороны разрабов запрещать покупку игры в стим?

0
Banexander Nechego2000

нет, не лицемерно. Они ж не призывают её пиратить. И да, запретили только одним "людям" и по конкретным причинам, абсолютно справедливо.

-1
luVol

В гоге 60 можно было уточнить так как файлы закачиваются напрямую, а не распаковываются через архив в стиме. По сути обнова на 60гб аж

2
Сема Абышев

есть у кого ссылка на патчик без лицензии оригинальной игры?

2
fgclmx

ехала жара

0
Skorskis

Отлично

0
Pop Egor90

А за русификацию кто-то уже взялся?

0
Сема Абышев

Пока что нет, мб кто то и возьмётся после выхода, но не факт

0
Юрец Одесса

это только ОБНОВЛЕНИЕ, ДЛС 26.09.2023. Ну как то gamesvoice проводил опрос в VK что им переводить, вроде как ДЛС КиберПанка выиграл

0
Pop Egor90 Юрец Одесса

В этом обновлении перелопачен текст, нужен перевод.

0
Юрец Одесса Pop Egor90

текст в игре будет на русском, звук нет! В стим зайди

0
Pop Egor90 Юрец Одесса

Когда я говорю "текст" это не только текст диалогов.

0
Комментарий удален
Swit-vlad

там подождать надо было минуты 3(ну у меня так было)

0
Megakenny

>Всего нужно будет скачать около 30 гигабайт.

Автор, у тебя даже на скриншоте 60 ГБ, как и есть в реальности.

0
dear mum

60 гб надо установить. докачать всего 30.

0
DifferentMarcellius

Ребята чё делать после обновы не могу нормально ходить, поразбирал почти что все но все равно пишет что нужно убрать что то помогите пж

0
OculusMortem

Поехали

-2
steler7

держи вкурсе. Рука-лицо.

-3
Юрец Одесса

А ты где живешь? с такой скоростью интернета!!

0
OculusMortem Юрец Одесса

В России

2
Юрец Одесса OculusMortem

Город или там рядом с городом? я в 404 стране рядом город 11-12 качает, а нормальный нельзя провести, потому что только один провайдер, а кабеля менять не хотят.

-1
Shakhburz Юрец Одесса

Живу в Питере, тоже сижу на гигабитном инете.

1
ilyakingcud

давным давно прошел у друга еще в мае почти на 100%(всю карту зачистил), как думаете стоит покупать саму игру + дополнение, что заново проходить?Просто по факту вроде как добавляется немного сюжета из ДЛС + новая концовка и все. Геймплей немного поменяется, но чтобы заново игру проходить даже не знаю..

-2
ilyakingcud

минусы это ваши "нет"?

0
Dmitriy_1981 ilyakingcud

любые игры это ведь очень на любителя всегда. Кто же может за вас решить, насколько вам нравится та или иная игра?...

0
Юрец Одесса

Ну, во-первых, " Геймплей" сильно поменяют, полностью переделка умений, переделка киберимплантов, гранаты+хилки теперь как умения, новый район+кветы+активности новые(генерируемые ну на пару часиков пойдёт) Вроде лучше ИИ+погони, новые вещи+оружие и.т.д Ну а во вторых, не покупай, качай торрент! Я сам покупал в GOG ну не буду покупать длс зайду проверить обнову 2.0 и все. Кстати там половина контента это в платном ДЛС в обнове много чего нет.

0
Swit-vlad ilyakingcud

Если игра нравится покупай или пиратку, решать то тебе

0
Skorskis ilyakingcud

Я бы купил. (у меня куплено давно, длк сразу взял как появилась возможность) Ну или с тора. Все таки новые механики, куча правок. Смотри сам.

На минусы забей:)

0
VaZZers

Смотрю вот сейчас стрим редов и удивляюсь как люди не любят свою работу. Такая тухлая атмосфера. Надеюсь хоть патч не подведёт.

-5
Гомер11
Спойлер
-13
neeXXXT

Не все бомжи чел, по себе не суди людей!

1