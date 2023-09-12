Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 может использовать до 90% 8-ядерных процессоров и может перегревать ПК ©

Обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 выйдет позднее в этом месяце. И, по словам Филипа Пьерсински, ведущего программиста CDPR, оно создаст сильную нагрузку как на центральные, так и на графические процессоры.

Пьерсински заявил, что новая версия Cyberpunk 2077 может использовать до 90% современных восьмиядерных процессоров. Таким образом, он предложил геймерам ПК проверить свои системы на предмет стабильности и проблем с перегревом.

Честно говоря, это неудивительно. Cyperbunk 2077 V2.0 в полной мере воспользуется преимуществами трассировки пути и внесет значительные улучшения во многие игровые системы. Другими словами, это может увеличить общую загрузку ЦП, и геймеры на ПК должны быть к этому готовы. И прежде чем люди начнут жаловаться на сбои, им обязательно следует проверить свою систему на предмет возможных проблем со стабильностью.

Насколько нам известно, обновление 2.0 Cyberpunk 2077 обновит полицейскую систему игры и внесет серьезные изменения в боевой ИИ. Кроме того, в нем будет более 100 новых предметов — оружие, киберпрограммы и моды, десятки новых сюжетных квестов и мероприятий, а также бесконечные динамичные события и миссии. Это обновление также обеспечит поддержку NVIDIA DLSS 3.5. Кроме того, CD Projekt RED представит боевое и навесное вооружение, переработанное киберпрограммное обеспечение и перки, увеличит максимальный уровень и добавит совершенно новое дерево навыков и способностей.