Обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 повышает производительность до 33% для процессоров Intel Arrow Lake

Разработчики Cyberpunk 2077 внезапно выпустили масштабное обновление игры, несмотря на предыдущие заявления о том, что поддержка игры прекращена. Новое обновление несет с собой поток изменений и обновлений игрового процесса, включая улучшения производительности, а также
оно обеспечивает колоссальное улучшение производительности, на целых 33% для процессоров серии Core Ultra 200S.
В частности, разработчики показывают, что потоки были «оптимизированы» на процессорах на базе Arrow Lake, что само по себе отвечает за 33%-ный прирост производительности. Ранее Intel подтвердила, что исправит Arrow Lake-S с помощью обновлений прошивки/BIOS, но также показала, что по крайней мере некоторые проблемы производительности архитектуры будут исправлены с помощью обновлений, специфичных для игр, что видно в последнем обновлении Cyberpunk 2077.
33%-ный прирост огромен и поместил бы процессоры серии Core Ultra 200S в совершенно другую категорию производительности по сравнению с тем, где они находятся сегодня. Intel Core Ultra 9 285K вместе с его аналогом Core Ultra 5 оказался в нижней части нашей таблицы бенчмарков для Cyberpunk 2077 при настройках Ultra 1080p (обновление 2.13), обогнав только скромный Core i5-14400. Фактически, производительность была настолько плохой на старте, что старый Core i9-12900K от Intel четвертого поколения превзошел два чипа Arrow Lake, даже с процессорами Arrow Lake, работающими со сверхбыстрой памятью CUDIMM 8200 МГц.
На основе средней частоты кадров из теста Cyberpunk 2077, улучшение на 33% поднимет Core Ultra 9 285K с 88 FPS до 117 FPS. Этого будет достаточно, чтобы превзойти Core i9-14900K и фактически сравняться с Ryzen 7 7800X3D. То же самое касается и Core Ultra 5 245K.
Тем не менее, средняя частота кадров 117 FPS все еще не будет достаточной для сравнения с Ryzen 7 9800X3D, который выдает среднюю частоту кадров 133 FPS из коробки и 144 FPS с включенным режимом PBO. Независимо от этого, улучшение на 33% поставит чипы Arrow Lake в гораздо более конкурентоспособный сегмент и позволит им превзойти своих предшественников Intel Raptor Lake Refresh. Будет интересно посмотреть, предоставят ли другие крупные игры аналогичные обновления для повышения производительности в ближайшие время.
А для 7800 или 7900 по любому нужна водянка?
Нет, вполне справляется хороший Кулер.
Просто смотрю сборки, везде сжо.
Хотя тдп 120, что для меня шутка после интел. Хочу Thermalright Silver Arrow T8 поставить, он выше 300вт охлаждает.
Да ставь спокойно, а все эти сборки ради понтов. У меня DEEPCOOL AK620 справляется без проблем.
водянка это понты голимые, ставь кулер 180-200 ватт отвод и не парься
Ну он при своих 120 в игорях порой греется больше чем 14900к, этож АМУде, оно работает так как в принципе не должно, фулл рандом ) У него же помимо самих чиплетов с ядрами, там ещё мост и кеша, которые тож кипяточные
Бомжам оптимизации подкинули, бояре на амд сверху посмотрели с ухмылкой 😅
Поэтому бояре всегда пис кипятком с ухмылкой от стоимости того,что бомжи покупают.. Мда, умник чел. Но ничего, бро, амд любит когда ты сверху
Культисты, чё ты хотел ?