Обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 повышает производительность до 33% для процессоров Intel Arrow Lake

Разработчики Cyberpunk 2077 внезапно выпустили масштабное обновление игры, несмотря на предыдущие заявления о том, что поддержка игры прекращена. Новое обновление несет с собой поток изменений и обновлений игрового процесса, включая улучшения производительности, а также

оно обеспечивает колоссальное улучшение производительности, на целых 33% для процессоров серии Core Ultra 200S.

В частности, разработчики показывают, что потоки были «оптимизированы» на процессорах на базе Arrow Lake, что само по себе отвечает за 33%-ный прирост производительности. Ранее Intel подтвердила, что исправит Arrow Lake-S с помощью обновлений прошивки/BIOS, но также показала, что по крайней мере некоторые проблемы производительности архитектуры будут исправлены с помощью обновлений, специфичных для игр, что видно в последнем обновлении Cyberpunk 2077.

33%-ный прирост огромен и поместил бы процессоры серии Core Ultra 200S в совершенно другую категорию производительности по сравнению с тем, где они находятся сегодня. Intel Core Ultra 9 285K вместе с его аналогом Core Ultra 5 оказался в нижней части нашей таблицы бенчмарков для Cyberpunk 2077 при настройках Ultra 1080p (обновление 2.13), обогнав только скромный Core i5-14400. Фактически, производительность была настолько плохой на старте, что старый Core i9-12900K от Intel четвертого поколения превзошел два чипа Arrow Lake, даже с процессорами Arrow Lake, работающими со сверхбыстрой памятью CUDIMM 8200 МГц.

На основе средней частоты кадров из теста Cyberpunk 2077, улучшение на 33% поднимет Core Ultra 9 285K с 88 FPS до 117 FPS. Этого будет достаточно, чтобы превзойти Core i9-14900K и фактически сравняться с Ryzen 7 7800X3D. То же самое касается и Core Ultra 5 245K.

Тем не менее, средняя частота кадров 117 FPS все еще не будет достаточной для сравнения с Ryzen 7 9800X3D, который выдает среднюю частоту кадров 133 FPS из коробки и 144 FPS с включенным режимом PBO. Независимо от этого, улучшение на 33% поставит чипы Arrow Lake в гораздо более конкурентоспособный сегмент и позволит им превзойти своих предшественников Intel Raptor Lake Refresh. Будет интересно посмотреть, предоставят ли другие крупные игры аналогичные обновления для повышения производительности в ближайшие время.