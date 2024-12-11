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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 27 118 оценок

Обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 повышает производительность до 33% для процессоров Intel Arrow Lake

KoRnEr
Новости

Разработчики Cyberpunk 2077 внезапно выпустили масштабное обновление игры, несмотря на предыдущие заявления о том, что поддержка игры прекращена. Новое обновление несет с собой поток изменений и обновлений игрового процесса, включая улучшения производительности, а также
оно обеспечивает колоссальное улучшение производительности, на целых 33% для процессоров серии Core Ultra 200S.

В частности, разработчики показывают, что потоки были «оптимизированы» на процессорах на базе Arrow Lake, что само по себе отвечает за 33%-ный прирост производительности. Ранее Intel подтвердила, что исправит Arrow Lake-S с помощью обновлений прошивки/BIOS, но также показала, что по крайней мере некоторые проблемы производительности архитектуры будут исправлены с помощью обновлений, специфичных для игр, что видно в последнем обновлении Cyberpunk 2077.

33%-ный прирост огромен и поместил бы процессоры серии Core Ultra 200S в совершенно другую категорию производительности по сравнению с тем, где они находятся сегодня. Intel Core Ultra 9 285K вместе с его аналогом Core Ultra 5 оказался в нижней части нашей таблицы бенчмарков для Cyberpunk 2077 при настройках Ultra 1080p (обновление 2.13), обогнав только скромный Core i5-14400. Фактически, производительность была настолько плохой на старте, что старый Core i9-12900K от Intel четвертого поколения превзошел два чипа Arrow Lake, даже с процессорами Arrow Lake, работающими со сверхбыстрой памятью CUDIMM 8200 МГц.

На основе средней частоты кадров из теста Cyberpunk 2077, улучшение на 33% поднимет Core Ultra 9 285K с 88 FPS до 117 FPS. Этого будет достаточно, чтобы превзойти Core i9-14900K и фактически сравняться с Ryzen 7 7800X3D. То же самое касается и Core Ultra 5 245K.

Тем не менее, средняя частота кадров 117 FPS все еще не будет достаточной для сравнения с Ryzen 7 9800X3D, который выдает среднюю частоту кадров 133 FPS из коробки и 144 FPS с включенным режимом PBO. Независимо от этого, улучшение на 33% поставит чипы Arrow Lake в гораздо более конкурентоспособный сегмент и позволит им превзойти своих предшественников Intel Raptor Lake Refresh. Будет интересно посмотреть, предоставят ли другие крупные игры аналогичные обновления для повышения производительности в ближайшие время.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
вупсич пупсич

А для 7800 или 7900 по любому нужна водянка?

0
Samson48

Нет, вполне справляется хороший Кулер.

0
вупсич пупсич Samson48

Просто смотрю сборки, везде сжо.

Хотя тдп 120, что для меня шутка после интел. Хочу Thermalright Silver Arrow T8 поставить, он выше 300вт охлаждает.

0
Samson48 вупсич пупсич

Да ставь спокойно, а все эти сборки ради понтов. У меня DEEPCOOL AK620 справляется без проблем.

0
real19911 вупсич пупсич

водянка это понты голимые, ставь кулер 180-200 ватт отвод и не парься

0
DezkQ вупсич пупсич

Ну он при своих 120 в игорях порой греется больше чем 14900к, этож АМУде, оно работает так как в принципе не должно, фулл рандом ) У него же помимо самих чиплетов с ядрами, там ещё мост и кеша, которые тож кипяточные

-1
L1no

Бомжам оптимизации подкинули, бояре на амд сверху посмотрели с ухмылкой 😅

-11
SloppyLucius

Поэтому бояре всегда пис кипятком с ухмылкой от стоимости того,что бомжи покупают.. Мда, умник чел. Но ничего, бро, амд любит когда ты сверху

0
DezkQ SloppyLucius

Культисты, чё ты хотел ?

0