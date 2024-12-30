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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 27 787 оценок

Обновление 2.2 не станет последним для Cyberpunk 2077? Павел Саско интересуется что еще добавить в игру

AceTheKing
Новости

10 декабря студия CD Projekt RED выпустила крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077, в котором разработчики добавили кастомизацию авто, улучшили редактор и многое другое.

Ранее студия уже несколько раз заявляла, что очередной патч должен стать последним для игры, но каждый раз приятно удивляла фанатов игры и нарушала своё обещание - похоже, что так может произойти и с обновлением 2.2. Павел Саско, дизайнер квестов в Cyberpunk 2077, спросил в соцсетях у игроков, что еще они хотели бы увидеть в игре:

Дорогие мои, не могли бы вы рассказать мне чего, по вашему мнению, не хватает в расширенном редакторе персонажей в обновлении 2.2?

Многие из вас упоминали конечности (руки и ноги) и прически - а есть что-нибудь еще, что сделало бы вас счастливым жителем Найт-Сити?

Это намекает на то, что CD Projekt RED может выпустить ещё одно или несколько обновлений для игры.

30
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Lazy Mutton
а есть что-нибудь еще, что сделало бы вас счастливым жителем Найт-Сити?

Счастливые жители Найт-Сити существуют?

А то помнится, что одни мечтали стать легендами города. И одному даже удалось. Не очень похоже на счастье:)

А если серьезно, то очень жаль, что сюжетное DLC вышло только одно.

13
Василий Донсков

Планировали ещё одно с космическим казино,видимо в сиквеле будет :(

-1
OPen man

больше кровищи и расчлененки. больше всяких добивалок. да и вообще более зрелищнее мессево.

8
Ниалот Нзотович

Особенно с клинками богомола кровищи побольше!!!

4
DlanZodchego

Масакра

2
OPen man DlanZodchego
3
Nodas

А смысл что то там в редакторе делать если своего перса мы только в инвентаре видим ? Лично мне не хватает вырезанных кат сцен от 3 лица, тогда и смысл в редакторе был бы

7
макс 1111

согласен

0
Темный-Властелин

особенно в диалогах с неписями, было бы приятно

0
Kenn1y

Причёски пусть добавят, большинство остальных моментов уже хорошо прокачали.

7
Xavel

Одекватную камеру от третьего лица например!

4
Alkatraz7N7

Вы ребята нафига здесь то пишете свои хотелки? Го к Саско под постом расписывайте)

4
Phayder

Металлические руки и кибершея как у Такемуры. Задолбался модами это добавлять

3
ze1n_82

хорош, я думал я последнюю версию пройду и удалю)

2
Lvinomord

Ну я бы хотел бы себе полноценный радиоуправляемый дрон, чтобы была возможность и город исследовать и врагов чекать.Покраска стволов и шмоток,в квартирах Ви управляемая общая панель для радио, ТВ, подсветки и т.д как в номере Е.Арасаки.. фонарь модуль на оружие не знаю добавили ли или нет...и полная возможность смены всех цветов интерфейса,карты, худа и т.д...а то этот красный уже реально *******

2
askazanov

Молодцы! Игру не забрасывают, полеруют и дальше

1
barfly89

"дизайнер квестов"

Вообще то у Саско должность - квест директор.

1
Onotole_console

Дайте полноценный модкит, чтобы можно было новые локации создавать и квесты

1
Denzel58

забыть ее как страшный сон! и начать делать уже новые игры

1
Bargainer

На ави бы полетать, увидеть медиков и пожарных в городе. Еще поплавать на катере до ближайшего острова.

0
Ghost7206

Хотел бы отдельную работу генератора FSR3 от апскейла

0
BewitchingBaron

Новую игру+ пусть нормальную добавит и генератор заданий разных типов.

0
AZAZA 164

Хотелось бы имплант отвечающий за ношение двух основных оружий одновременно а также использование сандевистан во время погони или гонок. А ещё кибер-wildberries, чтоб не мотаться по городу за новой одеждой, но цены пусть будут 3x больше магазинных. Пускай ещё добавят скорострельные умные патроны прошибающие сквозь стены, но пусть они будут редкими в использовании или очень дорогими в изготовлении,мол тоже нашли их чертежи в секретной лабе под Dogtown.И ещё кое-что.. вот Ви вывешивает свои находки и достижения в квартире а вам бы не хотелось воочию увидеть ваш прогресс купив крупный тайник? Целые автопарки, оружие, горы евродолларов(как в Payday 2 или в фильме: Главный герой 2021) короч вы поняли мысль..

0
ayron4

FSR 3.1 Пожалуйста!

0
Haysen

В техническом плане почему-то на ум сразу пришли нормальные позы в фото-режиме.
Заместо того чтобы пофиксить анимации добиваний- они просто их удаляют, как было с клинками богомола.


В плане визуала помимо всего прочего- неплохо было бы добавить рандомизацию скинов на оружие при крафте (на данный момент крафт дает обычный нульцевый скин). Потому как выбивать красивое оружие со врагов просто, только вот у них в слотах модификаций стоит ужасная синева, которая еще и не снимается

0
_TEZ_

Онлайн?

0
5tahA

Ого! Пять лет поддержки игры!

-1
Ниалот Нзотович

Оптимизацию добавить на чпок-стрит и песьем городе на слабом железе) Но если честно, не делать бесконечные хилки, немного оказуалили некоторые моменты:(( И главное, ГЛАВНОЕ! Русский язык в Призрачную свободу!

-1
niko1989

забудь навсегда про полноценную русскую локализацию тем более от поляков.трудно понят кто худшие русофобы поляки или укры.обои одинаковы

4
ИЗВРАЩЕНКА

Можно обновление, что бы у мужика два члена было?

Пасип!

-2
DmitriyKats

Мне лично не нравится политика Проджектов выпускать контент на протяжении нескольких месяцев и даже лет: я бы предпочёл, чтобы их игры выходили в максимально законченном виде сразу.

-3
wollcroft

по идее страдают от такого только мододелы, но и киберпанк без модов вполне себе хорошо играется

1
Пользователь ВКонтакте wollcroft

Они и берути за основу лучшие моды, переиздают их под видом дополнений или обновлений . Поэтому и дальше будут так делать, несмотря на заявления что обновы закончены. Ведь им это ничего не стоит. Всю работу проделывают за них. А то что они своими обновами ломают всем остальным установленные моды - им на это плевать. // Илья Прохоров

0
Пользователь ВКонтакте

Тогда б ты ждал по 10 лет одну игру. И студия разорилась бы уже в середине разработки , так как им бы не чем было зп платить работникам // Илья Прохоров

0
SoggyOrrinthal

Перекрас оружия было бы имба

-3
Rageinside

возможность пропуска дерьмомиссий с брейндансом добавили б уже, но но этого конечно никто не додумается, хомякам важнее бесполезная дрянь типа метро

-3
SkyraX

сделайте прицел на переключение пкм, а не на удержание

-4
Serious Ash

Павел, зайди сюда https://www.playground.ru/resident_evil_4/file и узнаешь чего не хватает в редакторе персонажей =)

-5
Кей Овальд

Меня бы сделала счастливым ФИНАЛЬНАЯ версия игры.

-7
Abarmot90

Надоели. Только на днях рус. озвучку Night City починили и опять сломают своими не нужными обновлениями

-7