Обновление 2.2 не станет последним для Cyberpunk 2077? Павел Саско интересуется что еще добавить в игру

10 декабря студия CD Projekt RED выпустила крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077, в котором разработчики добавили кастомизацию авто, улучшили редактор и многое другое.
Ранее студия уже несколько раз заявляла, что очередной патч должен стать последним для игры, но каждый раз приятно удивляла фанатов игры и нарушала своё обещание - похоже, что так может произойти и с обновлением 2.2. Павел Саско, дизайнер квестов в Cyberpunk 2077, спросил в соцсетях у игроков, что еще они хотели бы увидеть в игре:
Дорогие мои, не могли бы вы рассказать мне чего, по вашему мнению, не хватает в расширенном редакторе персонажей в обновлении 2.2?
Многие из вас упоминали конечности (руки и ноги) и прически - а есть что-нибудь еще, что сделало бы вас счастливым жителем Найт-Сити?
Это намекает на то, что CD Projekt RED может выпустить ещё одно или несколько обновлений для игры.
Счастливые жители Найт-Сити существуют?
А то помнится, что одни мечтали стать легендами города. И одному даже удалось. Не очень похоже на счастье:)
А если серьезно, то очень жаль, что сюжетное DLC вышло только одно.
Планировали ещё одно с космическим казино,видимо в сиквеле будет :(
больше кровищи и расчлененки. больше всяких добивалок. да и вообще более зрелищнее мессево.
Особенно с клинками богомола кровищи побольше!!!
Масакра
А смысл что то там в редакторе делать если своего перса мы только в инвентаре видим ? Лично мне не хватает вырезанных кат сцен от 3 лица, тогда и смысл в редакторе был бы
согласен
особенно в диалогах с неписями, было бы приятно
Причёски пусть добавят, большинство остальных моментов уже хорошо прокачали.
Одекватную камеру от третьего лица например!
Вы ребята нафига здесь то пишете свои хотелки? Го к Саско под постом расписывайте)
Металлические руки и кибершея как у Такемуры. Задолбался модами это добавлять
хорош, я думал я последнюю версию пройду и удалю)
Ну я бы хотел бы себе полноценный радиоуправляемый дрон, чтобы была возможность и город исследовать и врагов чекать.Покраска стволов и шмоток,в квартирах Ви управляемая общая панель для радио, ТВ, подсветки и т.д как в номере Е.Арасаки.. фонарь модуль на оружие не знаю добавили ли или нет...и полная возможность смены всех цветов интерфейса,карты, худа и т.д...а то этот красный уже реально *******
Молодцы! Игру не забрасывают, полеруют и дальше
"дизайнер квестов"
Вообще то у Саско должность - квест директор.
Дайте полноценный модкит, чтобы можно было новые локации создавать и квесты
забыть ее как страшный сон! и начать делать уже новые игры
На ави бы полетать, увидеть медиков и пожарных в городе. Еще поплавать на катере до ближайшего острова.
Хотел бы отдельную работу генератора FSR3 от апскейла
Новую игру+ пусть нормальную добавит и генератор заданий разных типов.
Хотелось бы имплант отвечающий за ношение двух основных оружий одновременно а также использование сандевистан во время погони или гонок. А ещё кибер-wildberries, чтоб не мотаться по городу за новой одеждой, но цены пусть будут 3x больше магазинных. Пускай ещё добавят скорострельные умные патроны прошибающие сквозь стены, но пусть они будут редкими в использовании или очень дорогими в изготовлении,мол тоже нашли их чертежи в секретной лабе под Dogtown.И ещё кое-что.. вот Ви вывешивает свои находки и достижения в квартире а вам бы не хотелось воочию увидеть ваш прогресс купив крупный тайник? Целые автопарки, оружие, горы евродолларов(как в Payday 2 или в фильме: Главный герой 2021) короч вы поняли мысль..
FSR 3.1 Пожалуйста!
В техническом плане почему-то на ум сразу пришли нормальные позы в фото-режиме.
Заместо того чтобы пофиксить анимации добиваний- они просто их удаляют, как было с клинками богомола.
В плане визуала помимо всего прочего- неплохо было бы добавить рандомизацию скинов на оружие при крафте (на данный момент крафт дает обычный нульцевый скин). Потому как выбивать красивое оружие со врагов просто, только вот у них в слотах модификаций стоит ужасная синева, которая еще и не снимается
Онлайн?
Ого! Пять лет поддержки игры!
Оптимизацию добавить на чпок-стрит и песьем городе на слабом железе) Но если честно, не делать бесконечные хилки, немного оказуалили некоторые моменты:(( И главное, ГЛАВНОЕ! Русский язык в Призрачную свободу!
забудь навсегда про полноценную русскую локализацию тем более от поляков.трудно понят кто худшие русофобы поляки или укры.обои одинаковы
Можно обновление, что бы у мужика два члена было?
Пасип!
Мне лично не нравится политика Проджектов выпускать контент на протяжении нескольких месяцев и даже лет: я бы предпочёл, чтобы их игры выходили в максимально законченном виде сразу.
по идее страдают от такого только мододелы, но и киберпанк без модов вполне себе хорошо играется
Они и берути за основу лучшие моды, переиздают их под видом дополнений или обновлений . Поэтому и дальше будут так делать, несмотря на заявления что обновы закончены. Ведь им это ничего не стоит. Всю работу проделывают за них. А то что они своими обновами ломают всем остальным установленные моды - им на это плевать. // Илья Прохоров
Тогда б ты ждал по 10 лет одну игру. И студия разорилась бы уже в середине разработки , так как им бы не чем было зп платить работникам // Илья Прохоров
Перекрас оружия было бы имба
возможность пропуска дерьмомиссий с брейндансом добавили б уже, но но этого конечно никто не додумается, хомякам важнее бесполезная дрянь типа метро
сделайте прицел на переключение пкм, а не на удержание
Павел, зайди сюда https://www.playground.ru/resident_evil_4/file и узнаешь чего не хватает в редакторе персонажей =)
Меня бы сделала счастливым ФИНАЛЬНАЯ версия игры.
Надоели. Только на днях рус. озвучку Night City починили и опять сломают своими не нужными обновлениями