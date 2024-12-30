Обновление 2.2 не станет последним для Cyberpunk 2077? Павел Саско интересуется что еще добавить в игру

10 декабря студия CD Projekt RED выпустила крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077, в котором разработчики добавили кастомизацию авто, улучшили редактор и многое другое.

Ранее студия уже несколько раз заявляла, что очередной патч должен стать последним для игры, но каждый раз приятно удивляла фанатов игры и нарушала своё обещание - похоже, что так может произойти и с обновлением 2.2. Павел Саско, дизайнер квестов в Cyberpunk 2077, спросил в соцсетях у игроков, что еще они хотели бы увидеть в игре:

Дорогие мои, не могли бы вы рассказать мне чего, по вашему мнению, не хватает в расширенном редакторе персонажей в обновлении 2.2?



Многие из вас упоминали конечности (руки и ноги) и прически - а есть что-нибудь еще, что сделало бы вас счастливым жителем Найт-Сити?

Это намекает на то, что CD Projekt RED может выпустить ещё одно или несколько обновлений для игры.