Обновление 2.5 для Cyberpunk 2077 добавит как минимум стрельбу с двух рук и кастомизацию имплантов

Студия CD Projekt Red сегодня анонсировала выход очередного обновления для Cyberpunk 2077 — на этот раз в рамках коллаборации со вторым сезоном аниме-сериала «Cyberpunk: Edgerunners».

22 октября 2026 года ролевая игра получит обновление до версии 2.5, а завтра разработчики проведут трансляцию REDstream, где расскажут о грядущих нововведениях. В объявлении в социальных сетях разработчики сообщили, что обновление, помимо прочего, добавит «кастомизацию киберимплантов, новый стиль игры с использованием оружия в обеих руках и многое другое».