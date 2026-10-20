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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 733 оценки

Обновление 2.5 для Cyberpunk 2077 добавит как минимум стрельбу с двух рук и кастомизацию имплантов

monk70 monk70

Студия CD Projekt Red сегодня анонсировала выход очередного обновления для Cyberpunk 2077 — на этот раз в рамках коллаборации со вторым сезоном аниме-сериала «Cyberpunk: Edgerunners».

CD Projekt RED приготовила сюрприз фанатам - для Cyberpunk 2077 анонсировали обновление 2.5 по мотивам Edgerunners 2

22 октября 2026 года ролевая игра получит обновление до версии 2.5, а завтра разработчики проведут трансляцию REDstream, где расскажут о грядущих нововведениях. В объявлении в социальных сетях разработчики сообщили, что обновление, помимо прочего, добавит «кастомизацию киберимплантов, новый стиль игры с использованием оружия в обеих руках и многое другое».

Обновления 198
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13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
rei_nyasha

3е лицо когда осилят эти бездари

17
Lvinomord

Добавили бы свой управляемый дрон, чтобы можно было полностью карту исследовать...

2
azog231

Вот стрельбы по македонски,как раз не хватало.Другие персонажи могут,а гг нет

1