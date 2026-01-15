Один из лучших квестов Cyberpunk 2077 Phantom Liberty создал бывший моддер, а ныне ведущий дизайнер квестов "Ведьмака 4"

Конрад Хласта, создатель знаменитого мода "Прощание с Белым Волком" о свадьбе Геральта и Йеннифэр для The Witcher 2, сыграл ключевую роль в разработке Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и теперь возглавляет дизайн квестов в Ведьмаке 4. Об этом стало известно из комментария креативного директора Cyberpunk 2077 Павла Саско. Он раскрыл, что именно Хласта, бывший моддер, разработал один из лучших квестов в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - "Черное или красное".



Один из пользователей в социальной сети X написал, что данный квест был одним из самых эпичных и атмосферных во всей игре. На что Павел Саско ответил:

Квест был разработан Конрадом Хластой, одним из наших восходящих звезд в прошлом, преданным моддером Ведьмака и нынешним ведущим дизайнером квестов The Witcher 4.

Саско подчеркнул, что весь Phantom Liberty - это "любовное послание" жанру шпионского триллера, исследующее все его оттенки: от боевика до ужасов и документалистики. Квест с участием Сойки был задуман как история в духе Бонда, со всеми тропами жанра, переосмысленными и модернизированными.