Один из лучших квестов Cyberpunk 2077 Phantom Liberty создал бывший моддер, а ныне ведущий дизайнер квестов "Ведьмака 4"

Конрад Хласта, создатель знаменитого мода "Прощание с Белым Волком" о свадьбе Геральта и Йеннифэр для The Witcher 2, сыграл ключевую роль в разработке Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и теперь возглавляет дизайн квестов в Ведьмаке 4. Об этом стало известно из комментария креативного директора Cyberpunk 2077 Павла Саско. Он раскрыл, что именно Хласта, бывший моддер, разработал один из лучших квестов в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - "Черное или красное".
Один из пользователей в социальной сети X написал, что данный квест был одним из самых эпичных и атмосферных во всей игре. На что Павел Саско ответил:
Квест был разработан Конрадом Хластой, одним из наших восходящих звезд в прошлом, преданным моддером Ведьмака и нынешним ведущим дизайнером квестов The Witcher 4.
Саско подчеркнул, что весь Phantom Liberty - это "любовное послание" жанру шпионского триллера, исследующее все его оттенки: от боевика до ужасов и документалистики. Квест с участием Сойки был задуман как история в духе Бонда, со всеми тропами жанра, переосмысленными и модернизированными.
трижды начинал играть в этот кибер2077. ну вообще неочем игра, если хочешь просто поизучать мир, а он пуст и кривой весь, как вы люди ее по неск раз то прошли уже?
Эта игра не про исследование, а про отличные квесты и сюжет
Это модами фиксится. Первый десяток часов, может и больше, просто нравилось по городу пешим шастать или на авто. Фасттревел игнорировал как мог.
Так игры такие не твоё просто. Только не говори, что допустим Ведьмака например с удовольствием прошел!? ))))
Это квест где мы под прикрытием играем в казино же? Да отличный квест, мне очень понравился
то есть, если я буду писать комменты на ПГ, возможно, я когда-нибудь стану знаменитым писателем!!!
как минимум редактором ПГ
талант? талант
Понравился квест в заброшенной лаборатории, где мы от робота убегали. Напомнил Сому.