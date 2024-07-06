Один из ведущих сотрудников CDPR рассказал, насколько сложным был переход от The Witcher 3 к Cyberpunk 2077

Каким был переход от фэнтези-сериала от третьего лица о монстрах с мечами к игре, действие которой происходит в будущем, полном технологий, оружия и шутеров от первого лица. Для разработчиков игр такой переход может быть очень непростым. И именно такой переход и пришлось проделать ребятам из CD Projekt RED, чтобы в будущем представить Cyberpunk 2077 как нечто новое по сравнению с The Witcher 3.

О том, какие задачи, изменения, вдохновение и намерения стояли за этим знаменательным поворотом в истории CD Projekt Red, рассказал в своем интервью на выставке gamescom latam Павел Саско (Paweł Sasko), младший режиссёр польской студии.

Мы действительно хотели сделать что-то другое. Мы знали, что сможем по-настоящему вырасти как студия, только если сделаем что-то совершенно другое. Это не может быть что-то в том же стиле, что и The Witcher. Одним словом, была страсть многих разработчиков в команде. Cyberpunk 2020 был очень популярен в Европе, к тому же многие из нас играли в него, и это нас мотивировало. Нам показалось, что в этом есть глубокий смысл, мы связались с разработчиком, и получилась очень интересная ситуация.

Саско вспоминает, что изменения коснулись практически всех аспектов, а не только "камеры". Например, сам движок, по его словам, был создан практически с нуля. Более того, пришлось полностью изменить работу по построению мира. По словам разработчика, над Cyberpunk пришлось потрудиться гораздо больше, чем над The Witcher, из-за разнообразия платформ и самого стиля игры.

Переход от The Witcher к Cyberpunk был поистине захватывающим. Мы изменили движок, создав его практически с нуля. От вида от третьего лица мы перешли к виду от первого лица. Для нас было очень важно передать погружение в игру, когда вы играете за Ви, и для нас это было очень важно. Это было важное решение для нас. Многое изменилось и с технической точки зрения, например, нужно было работать над более детальными текстурами или метриками для предметов окружения. Улицы, объекты, машины, все это. Это был долгий процесс, прежде чем нам удалось сделать все правильно.



Более того, Cyberpunk - это шутер, а The Witcher - игра с рукопашным боем. Это было еще одним большим изменением. Работа над созданием подобного игрового процесса была совершенно иным вызовом. Гораздо больше и гораздо сложнее. The Witcher намного проще. Кроме того, мы выпустили игру на семи или восьми платформах, и для каждой из них нужны определенные технологии, например то, что мы сделали на Steam Deck. Я обожаю играть на Steam Deck, но для этого игру пришлось адаптировать. Это огромный вызов.

Но, несмотря на трудности, это того стоило. По словам Саско, в итоге Cyberpunk 2077 получилась именно такой, над которой он и его команда так усердно работали.

Переспективы, движок, команда, сюжет, машины, съемки, перспективы... Все это должно работать вместе. Когда я иногда думаю об этом, о том, как много мы изменили, как много всего было сделано шаг за шагом, я поражаюсь и удивляюсь. Но это был фантастический опыт. Несомненно, поначалу было трудно, в наш адрес поступало много критики, и вполне справедливо, и мы искренне стремились все улучшить, мы упорно работали, и в конечном итоге это принесло немало приятных эмоций. Тем более, что в версии 2.0 мы действительно добились того, к чему стремились.

Сегодня, после всех невзгод, Cyberpunk 2077 занимает достойное место на Metacritic, получив 86 баллов. В то время как The Witcher 3, наоборот, считается настоящим шедевром, с 92 баллами - редкий случай, когда оценки прессы и простых игроков совпадают. А вот Cyberpunk, напротив, получил от простых игроков 71 балл.

Специализируясь на разработке миссий и сюжетов, Саско очень увлечен своими играми и процессом, связанным с их созданием. А сейчас он возглавляет следующий смелый проект CD Projekt RED - долгожданное продолжение Cyberpunk 2077.