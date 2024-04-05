Одна из жутких сцен в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty была вдохновлена "Властелином колец"

В сентябре прошлого года студия CD Projekt Red в очередной раз доказала, что она, как мало кто другой в индустрии, "умеет делать расширения", выпустив великолепное дополнение Phantom of Liberty для Cyberpunk 2077. Это была своего рода дань уважения долгому и болезненному пути, который прошла игра с момента своего печального релиза.

Выполненное в атмосфере шпионского триллера, это DLC предложило не только расширенный геймплей и хорошо прописанную основную сюжетную линию, но и вещи, совершенно отличные от тех, с которыми мы имели дело на протяжении львиной доли игры, что добавило уникальный опыт.

В интервью IGN главный дизайнер Spectre of Freedom Павел Саско рассказал об одном из таких "необычных" этапов.



Обсуждая философию создания квестов в Phantom Liberty, основанных на различных вдохновениях из мира культуры и поп-культуры, разработчик упомянул квест "Взгляд в бездну" из конца дополнения (получим мы его или нет, зависит от нашего выбора).



В нем игра неожиданно превращается из триллера в... хоррор, заставляя Ви прятаться и спасаться по туннелям бункера от гигантского робо-паука Цербера, который был захвачен искином. Может показаться, что этот этап был вдохновлен одним из культовых фильмов ужасов, но на самом деле все совсем иначе.

Саско рассказал, что главным вдохновением при создании этого мрачного квеста послужила абсолютная классика фэнтези - "Властелин колец", а конкретнее - переход Фродо Бэггинса через пещеру, в которой обитает гигантская паучиха Шелоб.

Войти в бункер было все равно что войти в обитель чудовища. Даже сцена появления Цербера напоминает момент появления Шелоб во "Властелине колец", когда она нависает [над Фродо] как тень.

И так же, как "Властелин колец" местами перешел от фэнтези к темному фэнтези, Phantom Liberty перешел от "триллера" к хоррору.