Официальный аккаунт Cyberpunk: Edgerunners угодил в скандал, назвав Ребекку "вашей любимой лолей"

Официальный аккаунт сериала Cyberpunk Edgerunners в соцсети X оказался в центре скандала после того, как анонсировал новую главу манги "Cyberpunk: Edgerunners Madness" фразой: «Your favorite loli is back!» («Ваша любимая лоли вернулась!»), имея в виду персонажку Ребекку. Это вызвало волну возмущения среди фанатов: многие сочли подобное описание неуместным и даже оскорбительным. Вскоре пост отредактировали, заменив текст на нейтральный — "Ребекка вернулась!", — но дискуссия уже разгорелась.
Термин «лоли» происходит от имени Лолиты — героини романа Владимира Набокова, где описываются отношения взрослого мужчины с несовершеннолетней девушкой. В аниме-культуре так часто называют персонажей с детской внешностью, что порождает споры о сексуализации подростков.
Дизайн Ребекки ещё на этапе производства Edgerunners подвергался критике: некоторые сотрудники CD Projekt RED считали его неуместным. Однако студия Trigger, работавшая над аниме, настояла на своём варианте. В итоге Ребекка стала одним из самых популярных персонажей, но вопрос её визуала остаётся спорным.
ой неадекваты всегда повод найдут поорать. даже далеко ходить не надо за прммерами))
Защищать тупейшие мувы маркетолухов парашной анимешки зато очень адекватно🤡
а вот и примеры показались))
это ж анимэ хавно
детская внешность тут норма
у дэвида тоже харя как будто ему 5 лет
Но ведь они правы !
Такие в наше время скандалы
Так она же и есть лоля. Когда это аниме перестало быть лоляшным? Там вечно либо дети либо молодо выглядящие.
ну так далёкие от аниме-культуры то этого не понимают и объяснять им бесполезно. они тебя скорее на ближайшем фонаре линчуют чем признают что не правы. может не все коненчо но большинство точно
Не все переносят бесячую лолятину
Какие все нежные стали, как будто им не насрать. Анонс вполне в духе мира Киберпанка - провокационный и дерзкий, но босяки всё равно завизжали.
Смотрел его. У меня там вообще не было любимых персонажей. Все герои фуфло, включая гг у которого еще крыша поехала на имплантах. Ему надо было сразу в первой серии голову имплантировать и не мучаться десяток серий, весь сюжет бы в одну ОВА уместился. Сейчас смотрю Soul Eater, он правда не про киберпанк, но в разы интереснее переоцененного Киберпука. Хотя по своему фильм конечно поучительный, смысл его в том, что нельзя ставить слишком много имплантов, можно потерять свою личность и свихнуться.
Я что то не вижу скандалов из за Аниме "Может быть я тебя встречу в Подземелье?" там ведь тоже есть Лоли Богиня Гестия(Hestia) её ещё знают под прозвищем "Сисястая Лоли Коротышка" где эти скандалисты? почему нету скандалов вокруг этого Аниме?