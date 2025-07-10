Официальный аккаунт Cyberpunk: Edgerunners угодил в скандал, назвав Ребекку "вашей любимой лолей"

Официальный аккаунт сериала Cyberpunk Edgerunners в соцсети X оказался в центре скандала после того, как анонсировал новую главу манги "Cyberpunk: Edgerunners Madness" фразой: «Your favorite loli is back!» («Ваша любимая лоли вернулась!»), имея в виду персонажку Ребекку. Это вызвало волну возмущения среди фанатов: многие сочли подобное описание неуместным и даже оскорбительным. Вскоре пост отредактировали, заменив текст на нейтральный — "Ребекка вернулась!", — но дискуссия уже разгорелась.

Термин «лоли» происходит от имени Лолиты — героини романа Владимира Набокова, где описываются отношения взрослого мужчины с несовершеннолетней девушкой. В аниме-культуре так часто называют персонажей с детской внешностью, что порождает споры о сексуализации подростков.

Дизайн Ребекки ещё на этапе производства Edgerunners подвергался критике: некоторые сотрудники CD Projekt RED считали его неуместным. Однако студия Trigger, работавшая над аниме, настояла на своём варианте. В итоге Ребекка стала одним из самых популярных персонажей, но вопрос её визуала остаётся спорным.