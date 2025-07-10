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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 31 983 оценки

Официальный аккаунт Cyberpunk: Edgerunners угодил в скандал, назвав Ребекку "вашей любимой лолей"

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный аккаунт сериала Cyberpunk Edgerunners в соцсети X оказался в центре скандала после того, как анонсировал новую главу манги "Cyberpunk: Edgerunners Madness" фразой: «Your favorite loli is back!» («Ваша любимая лоли вернулась!»), имея в виду персонажку Ребекку. Это вызвало волну возмущения среди фанатов: многие сочли подобное описание неуместным и даже оскорбительным. Вскоре пост отредактировали, заменив текст на нейтральный — "Ребекка вернулась!", — но дискуссия уже разгорелась.

Термин «лоли» происходит от имени Лолиты — героини романа Владимира Набокова, где описываются отношения взрослого мужчины с несовершеннолетней девушкой. В аниме-культуре так часто называют персонажей с детской внешностью, что порождает споры о сексуализации подростков.

Дизайн Ребекки ещё на этапе производства Edgerunners подвергался критике: некоторые сотрудники CD Projekt RED считали его неуместным. Однако студия Trigger, работавшая над аниме, настояла на своём варианте. В итоге Ребекка стала одним из самых популярных персонажей, но вопрос её визуала остаётся спорным.

15
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
нитгитлистер

ой неадекваты всегда повод найдут поорать. даже далеко ходить не надо за прммерами))

16
Майкл Скотт

Защищать тупейшие мувы маркетолухов парашной анимешки зато очень адекватно🤡

11
нитгитлистер Майкл Скотт

а вот и примеры показались))

7
theatre off tragedy

это ж анимэ хавно

детская внешность тут норма

у дэвида тоже харя как будто ему 5 лет

9
ka27

Но ведь они правы !

4
Mad_cloud

Такие в наше время скандалы

3
Readtext

Так она же и есть лоля. Когда это аниме перестало быть лоляшным? Там вечно либо дети либо молодо выглядящие.

2
нитгитлистер

ну так далёкие от аниме-культуры то этого не понимают и объяснять им бесполезно. они тебя скорее на ближайшем фонаре линчуют чем признают что не правы. может не все коненчо но большинство точно

Madiark

Не все переносят бесячую лолятину

1
Wing42

Какие все нежные стали, как будто им не насрать. Анонс вполне в духе мира Киберпанка - провокационный и дерзкий, но босяки всё равно завизжали.

1
yariko ookami

Смотрел его. У меня там вообще не было любимых персонажей. Все герои фуфло, включая гг у которого еще крыша поехала на имплантах. Ему надо было сразу в первой серии голову имплантировать и не мучаться десяток серий, весь сюжет бы в одну ОВА уместился. Сейчас смотрю Soul Eater, он правда не про киберпанк, но в разы интереснее переоцененного Киберпука. Хотя по своему фильм конечно поучительный, смысл его в том, что нельзя ставить слишком много имплантов, можно потерять свою личность и свихнуться.

UnwaveringGlenn

Я что то не вижу скандалов из за Аниме "Может быть я тебя встречу в Подземелье?" там ведь тоже есть Лоли Богиня Гестия(Hestia) её ещё знают под прозвищем "Сисястая Лоли Коротышка" где эти скандалисты? почему нету скандалов вокруг этого Аниме?