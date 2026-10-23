"Они поддерживают жизнь игр": CD Projekt Red признала вклад сообщества в долголетие своих проектов

Павел Саско, заместитель геймдиректора Cyberpunk 2, рассказал, что CD Projekt Red наладила сотрудничество с представителями моддинг-сообщества, признав их вклад в поддержание жизни своих игр.

Об этом Саско сообщил во время трансляции REDstreams, где обсуждались масштабные обновления для Cyberpunk 2077. В частности, было объявлено о внедрении кроссплатформенной поддержки для PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S. По словам разработчиков, это решение призвано не только поддерживать актуальность игры, но и активно поощрять творчество создателей модификаций.

Моддинг-сообщество буквально поддерживает жизнь игр. Я часто слежу за тем, что делают наши моддеры, что они создают. Это невероятно увлекательно — столько креативности! Как студия, мы всегда стараемся максимально поддерживать тех, кто занимается созданием модификаций.