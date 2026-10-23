"Они поддерживают жизнь игр": CD Projekt Red признала вклад сообщества в долголетие своих проектов

Павел Саско, заместитель геймдиректора Cyberpunk 2, рассказал, что CD Projekt Red наладила сотрудничество с представителями моддинг-сообщества, признав их вклад в поддержание жизни своих игр.
Об этом Саско сообщил во время трансляции REDstreams, где обсуждались масштабные обновления для Cyberpunk 2077. В частности, было объявлено о внедрении кроссплатформенной поддержки для PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S. По словам разработчиков, это решение призвано не только поддерживать актуальность игры, но и активно поощрять творчество создателей модификаций.
Моддинг-сообщество буквально поддерживает жизнь игр. Я часто слежу за тем, что делают наши моддеры, что они создают. Это невероятно увлекательно — столько креативности! Как студия, мы всегда стараемся максимально поддерживать тех, кто занимается созданием модификаций.
поделки (фолычи, свитки) Тода Говарда кажись только благодаря модам от сообщества и становятся культовыми
Всё верно! Уже писал ранее, что любовь поклонников даёт жизнь целым студиям и их играм. Киберпанк это жемчужина, которой пророчу долгую жизнь. Не сомневаюсь, что и вторая часть будет бомбезной. Будет эталоном. Будет смыслом! Ура ура ура
но не сторонняя озвучка для наших спонсоров. Спасибо за спонсорство, русские, четвёртый ведьмак будет вообще без вашего языка и сторонние озвучки будем банить, но мы как и всегда ждём спонсирования от вас!
Мне кажется такой была полная цитата.
Это настолько банально