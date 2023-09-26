Онлайн одновременных игроков Cyberpunk 2077 в Steam достиг 246 тыс. благодаря выходу дополнения Phantom Liberty ©

Cyberpunk 2077 продолжает свое восхождение. Теперь, когда вышла версия 2.0 и опубликовано расширение Phantom Liberty, игроки массово вернулись к приключениям Ви и установили показатель одновременного онлайна в 246 754 пользователя в Steam.

Рекорд запуска будет очень сложно побить, учитывая, что речь идет о более чем миллионе игроков, но после первоначального успеха Cyberpunk 2077 оказалась в самом низу чартов (по причинам, которые мы все знаем). Однако сейчас её показатели снова пошли вверх.

Как вы можете видеть на графике выше, игроки, очевидно, вернулись в игру после запуска обновления 2.0 (отмечено буквой A на изображении). Число фанатов Cyberpunk 2077 медленно росло с каждым часом и с каждым днём, достигнув сегодня нового значительного пика.

Давайте также учтем, что речь идет о вторнике и что рекорды обычно достигаются на выходных. Поэтому вполне возможно, что это всего лишь отправная точка и что через несколько дней число одновременных пользователей в Steam значительно вырастет. Неудивительно, что базовая игра стала самой продаваемой игрой прошедшей недели на платформе Valve.