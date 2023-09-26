на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 357 оценок

Онлайн одновременных игроков Cyberpunk 2077 в Steam достиг 246 тыс. благодаря выходу дополнения Phantom Liberty

©
monk70
Новости

Cyberpunk 2077 продолжает свое восхождение. Теперь, когда вышла версия 2.0 и опубликовано расширение Phantom Liberty, игроки массово вернулись к приключениям Ви и установили показатель одновременного онлайна в 246 754 пользователя в Steam.

Рекорд запуска будет очень сложно побить, учитывая, что речь идет о более чем миллионе игроков, но после первоначального успеха Cyberpunk 2077 оказалась в самом низу чартов (по причинам, которые мы все знаем). Однако сейчас её показатели снова пошли вверх.

Как вы можете видеть на графике выше, игроки, очевидно, вернулись в игру после запуска обновления 2.0 (отмечено буквой A на изображении). Число фанатов Cyberpunk 2077 медленно росло с каждым часом и с каждым днём, достигнув сегодня нового значительного пика.

Давайте также учтем, что речь идет о вторнике и что рекорды обычно достигаются на выходных. Поэтому вполне возможно, что это всего лишь отправная точка и что через несколько дней число одновременных пользователей в Steam значительно вырастет. Неудивительно, что базовая игра стала самой продаваемой игрой прошедшей недели на платформе Valve.

30
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Talendor3

жаль старфилд так не может

12
Spillik

Не может через 3 года пофиксить баги и выпустить длс?

-2
Talendor3 Spillik

тут речь конкретно про онлайн, но мысль интересная)

0
Spillik Talendor3

Онлайн же просто так вырос и ничего же не произошло.

0
Janekste Spillik

Скайрим даже спустя 12 лет (или сколько там?) не смог получить от беседки фиксы багов. Так что да. В случае с беседкой через 3 года врядтли смогут пофиксить баги.

Впрочем, тут речь про онлайн. Трёхлетний киберпанк имеет онлайн больше, чем месячный Старфилд - это провал для ААА игры беседки.

0
Spillik Janekste
Трехлетний провал для ААА игры

И провал для ААА игры беседки. Выглядит одинаково.

0
mangol335

ЭТО ТОЛЬКО СТИМ,А ТОРРЕНТ МИЛЛИОН

9
KANSERVATOR

миллиарды! ты про Китай и Индию забыл!

2
JustA_NiceGuy

В GOG многие покупают, так как деньги идут 100% к разрабам.

2
User1105 JustA_NiceGuy

Думаю игрокам все равно кому идут деньги и покупают где им удобно, значит в стиме)

0
Agent Qracle

Сейчас папа доест и поедем к Мисти)

8
Skorskis

- да ладно

- прохладно

1
Кей Овальд

А сколько людей ещё по российской подписке бесплатно играет...

1
Radamel Falcao

А что такое?

-2
Stalker608

Провокации

1
Understanding the Truth

Ну написали за провокации, все прекрасно знают, хамское поведение, русского комьюнити и отношение оныхх, к польской студии

-2
Желя Understanding the Truth

Точно русского комьюнити? или для этого были какие-то предпосылки для того что бы справоцировать поведение?

0
Understanding the Truth Желя

Даже тут по комментариям, это легко понять

0
Radamel Falcao Understanding the Truth

И что же ты понял тут по комментариям? Я лично вижу 60% комментариев про железо и функции, 30% подлизников и 10% всех остальных. А еще я вижу хамское отношение именно к ру-коммьюнити и оскорбление с твоей стороны оного.

0
ka4o4ek

Как просто стадо направить из негатива в позитив, такие нынче реалии, то ли ещё будет.

-2
Understanding the Truth

Скорей потребительский уголок, который не хочет выходить из состояния анабиоза, в нашем случае., зона комфорта

0
arg22

Ждал длц. Но пока не в восторге. тяжело даётся. Не скажу, что плохо. Но банально, душновато, скучно и примитивно пока... Даж вот перерыв сделал на перепрохождение тлоу2 - даж он веселее.

Ну мож раскроется ещё дальше.

-7
Janekste

На хардкоре играть в киберпанк просто надо. Сразу веселее станет.

1
arg22 Janekste

Я казуальный игрок. Мне больше интересны сюжет, постановка, графон, мир, исследование и вот это все.

0
makeavelli

сразу тролля видно =) пошёл еще раз пройти великолепный сюжет в виде месть и дружба лесбов ?

0
Understanding the Truth Janekste
На хардкоре играть в киберпанк просто надо. Сразу веселее станет.

Ты хочешь что бы его игра полностью задушила, ты читал внимательно его комментарий ?

0
arg22 makeavelli

Сразу видно хейтера =)

0