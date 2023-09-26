Онлайн одновременных игроков Cyberpunk 2077 в Steam достиг 246 тыс. благодаря выходу дополнения Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 продолжает свое восхождение. Теперь, когда вышла версия 2.0 и опубликовано расширение Phantom Liberty, игроки массово вернулись к приключениям Ви и установили показатель одновременного онлайна в 246 754 пользователя в Steam.
Рекорд запуска будет очень сложно побить, учитывая, что речь идет о более чем миллионе игроков, но после первоначального успеха Cyberpunk 2077 оказалась в самом низу чартов (по причинам, которые мы все знаем). Однако сейчас её показатели снова пошли вверх.
Как вы можете видеть на графике выше, игроки, очевидно, вернулись в игру после запуска обновления 2.0 (отмечено буквой A на изображении). Число фанатов Cyberpunk 2077 медленно росло с каждым часом и с каждым днём, достигнув сегодня нового значительного пика.
Давайте также учтем, что речь идет о вторнике и что рекорды обычно достигаются на выходных. Поэтому вполне возможно, что это всего лишь отправная точка и что через несколько дней число одновременных пользователей в Steam значительно вырастет. Неудивительно, что базовая игра стала самой продаваемой игрой прошедшей недели на платформе Valve.
жаль старфилд так не может
Не может через 3 года пофиксить баги и выпустить длс?
тут речь конкретно про онлайн, но мысль интересная)
Онлайн же просто так вырос и ничего же не произошло.
Скайрим даже спустя 12 лет (или сколько там?) не смог получить от беседки фиксы багов. Так что да. В случае с беседкой через 3 года врядтли смогут пофиксить баги.
Впрочем, тут речь про онлайн. Трёхлетний киберпанк имеет онлайн больше, чем месячный Старфилд - это провал для ААА игры беседки.
И провал для ААА игры беседки. Выглядит одинаково.
ЭТО ТОЛЬКО СТИМ,А ТОРРЕНТ МИЛЛИОН
миллиарды! ты про Китай и Индию забыл!
В GOG многие покупают, так как деньги идут 100% к разрабам.
Думаю игрокам все равно кому идут деньги и покупают где им удобно, значит в стиме)
Сейчас папа доест и поедем к Мисти)
- да ладно
- прохладно
А сколько людей ещё по российской подписке бесплатно играет...
А что такое?
Провокации
Ну написали за провокации, все прекрасно знают, хамское поведение, русского комьюнити и отношение оныхх, к польской студии
Точно русского комьюнити? или для этого были какие-то предпосылки для того что бы справоцировать поведение?
Даже тут по комментариям, это легко понять
И что же ты понял тут по комментариям? Я лично вижу 60% комментариев про железо и функции, 30% подлизников и 10% всех остальных. А еще я вижу хамское отношение именно к ру-коммьюнити и оскорбление с твоей стороны оного.
Как просто стадо направить из негатива в позитив, такие нынче реалии, то ли ещё будет.
Скорей потребительский уголок, который не хочет выходить из состояния анабиоза, в нашем случае., зона комфорта
Ждал длц. Но пока не в восторге. тяжело даётся. Не скажу, что плохо. Но банально, душновато, скучно и примитивно пока... Даж вот перерыв сделал на перепрохождение тлоу2 - даж он веселее.
Ну мож раскроется ещё дальше.
На хардкоре играть в киберпанк просто надо. Сразу веселее станет.
Я казуальный игрок. Мне больше интересны сюжет, постановка, графон, мир, исследование и вот это все.
сразу тролля видно =) пошёл еще раз пройти великолепный сюжет в виде месть и дружба лесбов ?
Ты хочешь что бы его игра полностью задушила, ты читал внимательно его комментарий ?
Сразу видно хейтера =)