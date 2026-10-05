Осенняя распродажа помогла Cyberpunk 2077 обойти Gears of War E-Day в чарте Steam

В глобальном рейтинге самых кассовых товаров платформы Steam зафиксирована необычная перестановка. Выпущенная в конце 2020 года Cyberpunk 2077 поднялась на третье место, опередив один из ключевых релизов Microsoft — шутер Gears of War E-Day от The Coalition, который занял восьмую позицию мирового чарта. Тот факт, что старая игра обходит на релизе свежий высокобюджетный проект в его стартовое окно, подчеркивает феноменальный долгосрочный интерес к франшизе от CD Projekt RED.

Успех польской студии выглядит еще более впечатляющим с учетом того, что чарт Steam формируется на основе сгенерированной выручки, а не количества проданных копий. В рамках текущей распродажи Cyberpunk 2077 доступна с 70% скидкой по цене всего около 18 долларов. Чтобы обойти по доходам Gears of War E-Day, которая продается за полные 70 долларов, старой ролевой игре потребовалось разойтись гигантским тиражом.

На общую динамику продаж заметно повлияла издательская стратегия Microsoft. Шутер от студии The Coalition со дня релиза включен в библиотеку сервиса Xbox Game Pass, что закономерно снизило прямые продажи в магазине Valve. Тем не менее, лидерство Cyberpunk 2077 — это прежде всего результат многолетней поддержки разработчиков: от релиза аниме Edgerunners до масштабного патча 2.0 и дополнения Phantom Liberty.