Остин Пауэрс отправляется на секретное задание в мир Cyberpunk 2077 в забавном ролике

В новом видеоролике, опубликованном на YouTube-канале eli_handle_b․wav, известном своими юмористическими кроссоверами между кинематографом и миром видеоигр, представлено необычное сочетание Cyberpunk 2077 с дополнением "Призрачная свобода" и Остина Пауэрса.
В ролике Пауэрс встречается с Президентом НСША Розалинд Майерс, совершает миссии с героем Идриса Эльбы и проводит время с Панам. В какой-то момент он даже принимает облик Тома Круза. Как всегда, не обходится без его характерного юмора.
Пару раз это было прикольно, но вечная штамповка одного и того же - утомляет
ты задумайся о том, что кто-то тратит на это своё драгоценное время... и всё это ради хайпа (лайков). вот такая нынче скучная и бесцельная жизнь, у некоторых...
Каких ещё титрах? Это список патронов.
да?! 😂 точно... ну всё равно мне жалко время автора
АХАХАХАХ
Супер)