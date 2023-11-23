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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 16 995 оценок

Остин Пауэрс отправляется на секретное задание в мир Cyberpunk 2077 в забавном ролике

butcher69
Новости

В новом видеоролике, опубликованном на YouTube-канале eli_handle_b․wav, известном своими юмористическими кроссоверами между кинематографом и миром видеоигр, представлено необычное сочетание Cyberpunk 2077 с дополнением "Призрачная свобода" и Остина Пауэрса.

В ролике Пауэрс встречается с Президентом НСША Розалинд Майерс, совершает миссии с героем Идриса Эльбы и проводит время с Панам. В какой-то момент он даже принимает облик Тома Круза. Как всегда, не обходится без его характерного юмора.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
darkMarshall

Пару раз это было прикольно, но вечная штамповка одного и того же - утомляет

1
Сyberpunk

ты задумайся о том, что кто-то тратит на это своё драгоценное время... и всё это ради хайпа (лайков). вот такая нынче скучная и бесцельная жизнь, у некоторых...

-1
spaMER_ID Сyberpunk

Каких ещё титрах? Это список патронов.

-1
Сyberpunk spaMER_ID

да?! 😂 точно... ну всё равно мне жалко время автора

-1
QuadrupedalAfriel

АХАХАХАХ
Супер)

-2