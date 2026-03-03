Отменённое DLC для Cyberpunk 2077 могло превзойти Phantom Liberty - считает креативный директор Cyberpunk 2

Несмотря на то что крупное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty стало главным расширением для игры, у студии CD Projekt Red изначально были и другие планы по развитию проекта. Некоторые из этих дополнений так и не увидели свет — но, по мнению одного из руководителей разработки сиквела, они вполне могли бы оказаться даже лучше шпионского аддона.
Креативный директор Cyberpunk 2 Игорь Саржиньский прокомментировал вопрос фанатов о судьбе отменённых DLC. Один из пользователей поинтересовался, смогли бы они превзойти по качеству Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, получившее «очень положительные» отзывы в Steam.
Саржиньский ответил уклончиво, сравнив ситуацию с сериалами: будет ли следующий сезон лучше предыдущего — заранее сказать невозможно. По его словам, всё зависит от множества факторов, а поскольку отменённые дополнения так и не были реализованы, объективно оценить их потенциал уже нельзя.
Интереснее оказался другой вопрос — могла ли Сойка стать романтическим персонажем в одном из отменённых DLC? Разработчик не дал прямого ответа, но намекнул, что студия «старается не идти по одному и тому же пути дважды». Такой комментарий фанаты восприняли как осторожное «возможно».
Официальной информации о содержании отменённых расширений нет, хотя ранее ходили слухи о неком «лунном» DLC. В любом случае, после выхода Phantom Liberty студия сосредоточилась на продолжении серии.
О самом Cyberpunk 2 пока известно немного, но учитывая масштаб оригинала и его дополнения, можно ожидать, что новая часть и возможные будущие расширения будут не менее амбициозными.
а могли бы продлить жизнь проекту, как это делают разработчики Atomic Heart. я из-за этого их игру не удаляю. как выходит очередное DLC - прохожу. и при чем это им не мешает делать новую часть
На Атомик просто забили, а не продлевают, там релизных обещанных фич нет до сих пор, а игре уже 3 года)
Мундфиш не продлевают жизнь проекту, а отрабатывают обязательства, поскольку еще до релиза продавали расширенное издание, где было точное указание кол-ва ДЛС.
Они и рады бы давно бросить эту затею, поскольку никаких денег она не приносит, игру можно было купить неоднократно по большим скидкам. По сути сейчас разработчики просто тратят человеко-часы, вместо полноценной работы над сиквелом. Никто в здравом уме не будет спустя три года что-то пилить альтруизма для, разве что Шон Мюррей.
Кроме того, у них до сих пор не закончена история, было бы странно обрывать ее на многоточии.
Сейчас схожая история происходит с DOOM: The Dark Ages. Релиз которого состоялся год назад, был скомканным, на проект выставили скидки под 70%, но они все обещанное ДЛС пилят.
Проджекты более продуманные. И после негатива на старте только два года правили косяки, выпуская патчи. Если бы у них было желание, то скорее мультиплеер замутили, который планировался изначально с завистью к монетизации ГТА5, но его время тоже ушло и на таком дырявом техническом каркасе он сложно реализуем.
Эмм. Она как бэ киборг по проценту искусственности уступающая только Смэшеру. Романтика с пылесосом получается. Да, персонаж вызывает определённые симпатии, но от человека там мало что осталось, как в плане тела, так и в плане личности - разлагаемую искином. Не с кем романтику водить...
Да поляки обкакались, очевидно что одно из длс должно было быть в космосе в казино.
Может реализуют в следущих играх серии.
Ага, особенно если учесть кто в СДПР рулит и каких ценностей они придерживаются! Точно превзошло бы.....по уровню дерьмовости разве что! Вот, полюбуйтесь:
