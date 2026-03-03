Отменённое DLC для Cyberpunk 2077 могло превзойти Phantom Liberty - считает креативный директор Cyberpunk 2

Несмотря на то что крупное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty стало главным расширением для игры, у студии CD Projekt Red изначально были и другие планы по развитию проекта. Некоторые из этих дополнений так и не увидели свет — но, по мнению одного из руководителей разработки сиквела, они вполне могли бы оказаться даже лучше шпионского аддона.

Креативный директор Cyberpunk 2 Игорь Саржиньский прокомментировал вопрос фанатов о судьбе отменённых DLC. Один из пользователей поинтересовался, смогли бы они превзойти по качеству Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, получившее «очень положительные» отзывы в Steam.

Саржиньский ответил уклончиво, сравнив ситуацию с сериалами: будет ли следующий сезон лучше предыдущего — заранее сказать невозможно. По его словам, всё зависит от множества факторов, а поскольку отменённые дополнения так и не были реализованы, объективно оценить их потенциал уже нельзя.

Интереснее оказался другой вопрос — могла ли Сойка стать романтическим персонажем в одном из отменённых DLC? Разработчик не дал прямого ответа, но намекнул, что студия «старается не идти по одному и тому же пути дважды». Такой комментарий фанаты восприняли как осторожное «возможно».

Официальной информации о содержании отменённых расширений нет, хотя ранее ходили слухи о неком «лунном» DLC. В любом случае, после выхода Phantom Liberty студия сосредоточилась на продолжении серии.

О самом Cyberpunk 2 пока известно немного, но учитывая масштаб оригинала и его дополнения, можно ожидать, что новая часть и возможные будущие расширения будут не менее амбициозными.