"Отвезите меня в Найт-Сити": звезда хоррора "Улыбка 2" заявил о желании сняться в экранизации Cyberpunk 2077

Вчера вечером неожиданно официально стало известно о создании полноценной экранизации Cyberpunk 2077 с живыми актерами от Paramount Pictures. Не прошло и суток, как к проекту звезды Голливуда стали сами тянуться, предлагая свои кандидатуры на ведущие роли.

Молодой актер Кайл Галлнер, хорошо известный по фильмам ужасов «Улыбка 2», «Крик», и «Обед по-американски», открыто заявил о своем желании воплотить на экране образ Ви. Спустя всего несколько часов после анонса фильма от Paramount артист опубликовал в социальных сетях фотографию с короткой стрижкой с выбритыми висками, практически покадрово повторяющей каноничный образ протагониста с официальных артов CD Projekt RED. Свой снимок актер сопроводил недвусмысленной подписью:

Отвезите меня в Найт-Сити.

В комментариях поклонники Cyberpunk 2077 назвали его идеальным кандидатом на роль мужской версии Ви и принялись активно тегать аккаунты продюсеров, отмечая, что актер отлично смотрелся бы в кадре в тандеме с Киану Ривзом, если тот решит вернуться к роли рокера-бунтаря Джонни Сильверхенда.

Пока фильм с живыми актерами находится на начальной стадии препродакшна, вселенная продолжает расширяться на малых экранах. Напомним, недавно новый отрывок аниме Cyberpunk: Edgerunners 2 во всей красе показал героиню Талию Янг:

Премьера самостоятельного 10-серийного аниме-спин-оффа Cyberpunk: Edgerunners 2 состоится уже 20 октября 2026 года.