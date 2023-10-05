Патч 2.01 для Cyberpunk 2077 должен выйти сегодня на ПК и консолях

Выход патча 2.01 для Cyberpunk 2077 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на сегодня.
Об этом несколько часов назад сообщил в своем Twitter директор по коммуникациям CD Projekt Red Марчин Момот (Marcin Momot). По словам Момота, сегодняшнее появление патча еще не подтверждено на 100%, но если все пойдет по плану, он должен появиться сегодня на указанных платформах.
Если все пойдет по плану, патч 2.01 должен появиться завтра на ПК, Playstation 5 и Xbox Series X/S.
Как сообщалось на прошлой неделе, новый патч включает в себя улучшения производительности (в частности, в районе Догтауна) на ПК и консолях, а также исправления различных раздражающих проблем. Кроме того, патч исправит проблему, из-за которой при игре с помощью мыши и клавиатуры не отображались подсказки кнопок контроллера. Также будет отрегулирована громкость радио в автомобилях и устранены проблемы с поврежденными сохранениями на PlayStation 5.
Cyberpunk 2077 уже доступна по всему миру на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
Пока единственной проблемой стало,точнее вернулось, прогрузка текстур в некоторых моментах.
И сама игра - проблема!!!!!!
Все всегда на любителя:) Мне например не нравятся игры в жанре "королевская битва" ну я и не лезу туда)
Надеюсь вылеты пофиксят.
Полностью поддерживаю.Они точно что то накосячили.
Уж у меня карта древняя, ни одного вылета не было 30 часов.
Тоже уже 20 часов набегал, ни одного вылета не было.
👍👍👍🙏🙏🙏😊😊😊😊
Ну у меня до обновы тоже ни одного вылета не было
Вылетов нет, но словил баг, что персонаж стал бессмертным.
а у кого нибудь есть проблема с освещением в здании арасаки? то всё красное, но напрочь почернело
приятель столкнулся- но погрешил на слабое железо. хз, как он решил- но если критично, то могу узнать.
Даа, багов много, особенно вылеты именно дог тауне достали, но пофиг - итак уже прохожу в своё удовольствие)
За 35 часов 1 вылет был
У меня чисто в локации, где новое длс, в других локациях нормально - ни фризов, ни багов.
Ну походу у них на определенном железе такие баги , мне больше нравится дальность прорисовки, она какая то не очень
У меня в догтауне в определенном отдалении пропадает пирамида, когда подходишь к главному рынку. И таких приколов хватает
У меня тупо не хочет провода сканировать в кв "Взгляд в бездну", ждем :D
говорят завезут fsr 3.0 frame generation для киберпанка. правда?
С этим обновлением вряд ли, возможно со следующим.
FG уже в 2.0
О нет... Мои моды...
на нексусе ничего интересного не увидел... что вы за моды ставите такие? голые сиськи чтоли???)))
Кому чего надо, тот то и ставит.
Моды на автомобили например, или какие нибудь геймплейные моды, которые что-то упрощают , или наоборот усложняют, какие-нибудь дальности прорисовки, отображение гг в стёклах и прочем, и т.д. и т.п. Много разного можно поставить
Одна из причин по которой до сих пор даже не взялся за F.L. ибо опять перелопачивать что там работает, а что нет желания никакого...
Пройдемся по минимуму- 1)доп кнопки действия(аля Деус ЕХ), 2)Удобный магазин шмоток и примерочные, 3)ребаланс оружия, 4)улучшенное окружение(детали, текстуры, эффекты и тд), 5)ребаланс скриптов(взлома), 6)ребаланс перков, 7)возможности расширения кибер-имплантов , так-же их снятие, 8)мод керезникова на краткую инфу персонажей(погружение ТИПО), 9)поведение той-же Панам, Джуди че им делать в свободное время, 10) кровь, 11)регдолы, 12)улучшенный вид от первого лица, 13)удаление уже прочитанных повторяющихся чипов, 14)фаст тревл как в ГТА 5 без ожидания загрузки, 15)рабочая система метро, 16)радиостанции, 17)возможность слушать радио не только в тачке, 18)отрубание бесячих одних и тех-же экранов загрузки с одним и тем-же текстом... 19)новые прически , цвета, тату, брюлики и тд... 20)удаление дальних убогих спрайтовых машин аля 2Д, 21)отключение зеленого фильтра, 22)возможность прятать части одежды(скрыть тупорылые шапки или очки, но которые дают охрененные статы, но на вид убоги), 23)масштабирование мини карты, 24)мод на КОТА(не всем крысы нравятся -_- ) , 25)подсказка сколько нужно статов в реплике диалогов, 26)фоторежим(и все что в него входит), 27)мод на Деломейна(услуги вызова такси), 28)биржа как в ГТА5, 29)бесконечный сброс характеристик(пока позволяют деньги), 30)мод на ту-же воду и её поведение, 31)мод на молодую бестию, 32)мод на ночную голограму в стиле Бегущего по лезвию , 33) мод на романс ПАНАМ с Ж. версией ВИ, причем это не просто мод, это своего дело скрипт, который АКТИВИРУЕТ эту возможность ибо у меня куча скринов где присутствуют женские реплики и они даже озвучены, т.е. разрабы намерено поставили блокировку, но забыли все это вырезать...
... Ну и тд и тп... кому-то может и это покажется мусор(часть может и притянуты за уши, НО они типо дают погружение), а кто-то тупо гонится за буферами и его ничего не интересует больше , хотя мод на грудь с подгоном одежды под него то-же весьма не плохо выглядит...
Cyber Engine Tweaks консоль например , с помощью ее можно сделать роман с джуди за мужика конечно есть пару недочетов с переводом но все ровно
еще бы починили витрину оружия
у тебя тоже не работает? у меня все шмотки что были собраны до 2.0 не появляются на стене, новые с 2.0 появляются)
у меня из культового оружия только сатори и кинжал отоброжаются , а другие нет
игру начал с нуля
уже вышел
длк не спетело?
Только что, стиме качает 21.7 гб
21 гиг... капец
Ща новость запилят любители новостей, а я просто оставлю это здесь.
Вышел патч 2.01 для Cyberpunk 2077 и дополнения «Призрачная свобода»! Он исправляет ошибки, которые чаще всего встречались игрокам, и улучшает быстродействие игры, особенно при исследовании Пёсьего города.
Полный список изменений приведён ниже.
Изменения для «Призрачной свободы»
Лиха беда начало — В разговоре с Пако повторный выбор реплики, относящейся к корпоративному прошлому Ви, больше не мешает выполнить задание.
Неизвестная земля — Исправлена ошибка, из-за которой можно было получить несколько очков биочипа, повторно инициировав первую встречу с Сойкой.
Судный день — Исправлена ошибка, из-за которой можно было застрять в стене или крыше, выполняя добивание в бою с Куртом Хансеном.
Правое дело
Исправлена ошибка, из-за которой после завершения задания с улиц могли пропасть все транспортные средства.
Исправлена ошибка, из-за которой начало боя на парковке при определённых условиях могло негативно отразиться на ходе выполнения задания.
Новая жизнь, старые грабли — Исправлена ошибка, из-за которой был закрыт проход к ларьку Билла.
Взгляд в бездну
Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было просканировать систему нейросети.
Исправлены ошибки, связанные с работой устройств в бункере.
Угасающая звезда — Исправлена ошибка, из-за которой не открывался проход к шаттлу.
Чёрное или красное
Исправлена ошибка, из-за которой подключение к снайперскому гнезду не прерывалось корректно, если игрок перед этим несколько раз переключался между камерами, что в итоге не позволяло выполнить задание.
Рид теперь одет в свой вечерний костюм во время разговора с Сойкой.
Исправлена ошибка, из-за которой некоторые телефонные звонки, требуемые для продвижения по сюжету, поступали позже необходимого.
Исправлены ошибки, связанные с анимацией, освещением, дизайном сцен, визуальными эффектами и т. д.
Улучшено быстродействие игры на всех платформах, особенно при исследовании Пёсьего города.
Задания и открытый мир
Кукольный домик — Эффект искажения, появляющийся при выборе определённой реплики в разговоре с Джонни перед завершением задания, больше не остаётся на экране.
На перепутье — Исправлена ошибка, из-за которой задание могло зависнуть на цели «Обезвредить Нэша и его людей», если игра была сохранена во время боя до обновления 2.0.
Заказ: Срочные новости
Исправлена ошибка, из-за которой не появлялась машина Теда Фокса.
Исправлена ошибка, из-за которой заказ мог не появиться в журнале при приближении к месту его выполнения.
Заказ: Весёлые проводы — Исправлена ошибка, из-за которой не получалось сесть в машину с Флавио, поскольку она появлялась под землёй.
Заказ: Бог дал — Бог взял — Исправлена ошибка, из-за которой внедорожник «Милитеха» появлялся под землёй.
Красный пророк
Исправлена ошибка, из-за которой иногда нельзя было просканировать ключевые предметы в игре, если игрок начинал, но не завершал выполнение этого задания.
Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях не отображался сайт «Общество Бартмосса».
Вечный сон — Исправлена ошибка, из-за которой значки лечения и радио пропадали с экрана после поездки с Такэмурой.
Дары космоса — Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получить это задание, если игрок подходил к месту его выполнения до обновления 2.0.
Пропуск в высшую лигу
Исправлена ошибка, из-за которой Джеки не появлялся у входа в «Посмертие».
Исправлена ошибка, из-за которой при низкой частоте кадров можно было провалиться сквозь пол и умереть во время поездки на лифте до 42-го этажа.
Скрытая истина — Исправлена ошибка, из-за которой полиция переставала обращать внимание на преступления Ви после завершения этого задания.
Город мечты — Исправлена ошибка, из-за которой Джеки возвращался к лапшичной и отказывался ехать к риперу, если игрок пересаживался на водительское сиденье с пассажирского.
Исправлена ошибка, из-за которой заявки на расследование могли оставаться незакрытыми, даже если игрок опустошал нужные контейнеры.
Исправлена ошибка, из-за которой некоторые образцы культового оружия не появлялись на стене тайника в квартире Ви.
Понижено значение характеристики, необходимой для проникновения в место, где хранится термическая катана.
Игровой процесс
Добавлена возможность корректно выбрать импланты рук в круговом меню оружия.
Исправлена ошибка, из-за которой можно было получить неуязвимость.
Повреждённый полицейский автомобиль без колёс больше не будет патрулировать улицы Найт-Сити.
Исправлена ошибка, из-за которой некоторые устаревшие модификации в снаряжении и тайнике не были корректно заменены на новые.
Исправлена ошибка, из-за которой уровень оружия, полученного до обновления 2.0, мог быть неоправданно высоким по сравнению с уровнем игрока.
Убрана устаревшая документация.
После разбора «Слот-о-матик» от «Баджет армс» теперь остаётся 1 компонент.
Изменения для ПК
Исправлена ошибка, из-за которой в интерфейсе могла отображаться схема управления контроллера при использовании клавиатуры и мыши.
Игроки, столкнувшиеся с ошибкой, не позволявшей получить достижения «Призрачной свободы» на ПК до исправления неполадки в день выхода дополнения, получат их, загрузив сохранение соответствующего прохождения.
Улучшено качество изображения при реконструкции лучей DLSS в режиме «Ультрапроизводительность».
Разное
Исправлены различные ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры.
В транспортных средствах выровнена громкость радио, которое было очень тихим. Игрокам, которые уменьшили громкость других звуков, чтобы лучше слышать радио, возможно, понадобится снова изменить настройки.
Добавлены недостающие звуки, издаваемые «Василиском».
Исправлена ошибка, из-за которой можно было бесконечно набирать очки в «Драме травмы», стреляя во врагов, выпрыгивающих из вертолёта.
Теперь в базовой версии игры можно зайти на сайты «Рык FM» и «Тёмная звезда».
Исправлена ошибка, из-за которой при отключении от интернета не появлялось уведомление на вкладках «Мои награды» и «Межплатформенное сохранение».
Песня «History» в исполнении Gazelle Twin и Trash Generation теперь не будет звучать в режиме «Отключение лицензированной музыки».
Исправлена ошибка, из-за которой волосы не отбрасывали тени при включённой трассировке лучей.
Игроки, оформившие предзаказ «Призрачной свободы», но не получившие автомобиль «Квадра Спорт Р-7 „Мститель“», теперь получат его.
Внесены изменения в локализацию на украинском языке. В частности, исправлены строки, в которых перевод утратил первоначальный смысл.
REDmod
Исправлена ошибка, из-за которой модификации с изменениями tweak-файлов не компилировались в REDmod.
Добавлена поддержка «Призрачной свободы» в REDmod.
Неплохой такой патч, весит 21,7 гига.
А еще было бы приятно чтоб FSR 3.0 докрутили. Протестировать...
Режим бы от третьего лица добавили полноценный..
да зачем он нужен бро , не для этой игры это мое мнение
Да вроде и так нормально, на 2060 супер на максимальных без не нужной трассировки стабильные 60 фпс.