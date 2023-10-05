Патч 2.01 для Cyberpunk 2077 должен выйти сегодня на ПК и консолях ©

Выход патча 2.01 для Cyberpunk 2077 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на сегодня.

Об этом несколько часов назад сообщил в своем Twitter директор по коммуникациям CD Projekt Red Марчин Момот (Marcin Momot). По словам Момота, сегодняшнее появление патча еще не подтверждено на 100%, но если все пойдет по плану, он должен появиться сегодня на указанных платформах.

Если все пойдет по плану, патч 2.01 должен появиться завтра на ПК, Playstation 5 и Xbox Series X/S.

Как сообщалось на прошлой неделе, новый патч включает в себя улучшения производительности (в частности, в районе Догтауна) на ПК и консолях, а также исправления различных раздражающих проблем. Кроме того, патч исправит проблему, из-за которой при игре с помощью мыши и клавиатуры не отображались подсказки кнопок контроллера. Также будет отрегулирована громкость радио в автомобилях и устранены проблемы с поврежденными сохранениями на PlayStation 5.

Cyberpunk 2077 уже доступна по всему миру на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.