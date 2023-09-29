Патч 2.01 для Cyberpunk 2077 выйдет уже скоро

Обновление Cyberpunk 2077 версии 2.0 и расширение Phantom Liberty ошеломили фанатов, которые наконец-то почувствовали, что игра находится в том состоянии, в котором она должна была быть при запуске, благодаря переработанной боевой системе и механике ролевой игры, а также добавлению давно востребованных функций, таких как боевая техника и улучшенная полицейская система. Однако, проблемы всё ещё остаются. Некоторые из них CD Projekt RED исправит в предстоящем патче 2.01, который "выйдет уже скоро".
Вот список основных изменений, которые вы можете в нем ожидать:
- Искажения, возникающие при выборе определенного варианта диалога при разговоре с Джонни в конце задания «Кукольный домик», больше не будут оставаться на экране.
- Во время задания «Пропуск в высшую лигу» Ви перестанет проваливаться в лифт, поднимаясь на 42 этаж, и умирать, если частота кадров низкая.
- Исправлена проблема, из-за которой в пользовательском интерфейсе могли отображаться кнопки контроллера при игре с клавиатуры и мыши.
- Добавим возможность удобного переключения на ручные импланты при переборе оружия.
- «Заказ: Срочные новости» будет правильно активироваться, когда игрок приближается к зоне выполнения задания.
- Уровень громкости автомобильного радио будет настроен таким образом, чтобы по сравнению с другими звуками в игре, он не был слишком тихим.
- Устраним проблему с поврежденными сохранениями на PlayStation и увеличим максимальный размер файла сохранения. Примечание: это не восстановит сохранения, поврежденные до обновления. Если у вас возникла такая проблема, сделайте отдельное сохранение вашего текущего прохождения (например, в ручном режиме) до выхода обновления 2.01.
- Улучшится производительность как для ПК, так и для консолей, особенно в Пёсьем городе.
Разумеется, это далеко не весь список изменений. Полный появится с выходом патча.
Одно чинят другое ломают.. и так до бесконечности.
должны же деньги получать они, а то так бы после релиза игры еслиб она была идеально сделана, то и патчи не понадобились с длс, в итоге народ набранный вероятно уволили или но новую игру назначили.
Вы когда-нибудь пробовали написать программу? Например калькулятор инженерный?
Это невероятный геморой, потому что все строчки кода могут быть связаны друг с другом таким путём, о котором вы даже не задумывались)
А здесь программа на миллиарды строчек кода, которую всю не оттестишь и за пару лет - всегда найдётся нестандартное решение, которое сломает что-то в коде и как снежный ком будет собирать баги в кучу))
Делать масштабные игры с опенворлдом и вариативностью прохождения крайне трудно - молодцы, что они хотя бы не говорят игрокам, что проблема в их слабых ПК))
Интересно то, что похоже баги у Киберпанка - это вещь крайне рандомная. И хрен знает, от чего тот или иной баг зависит.. Лично у меня сейчас при начале новой игры 3 бага встретилось:
1) "Игра в спасателей", завали главаря Мусорщиков и... до конца квеста это доп.условие так и оставалось активным.
2) Иногда трупы не обыскиваются
3) Подобранное оружие иногда не попадает в инвентарь
Если ничего не путаю,подобранное оружие часто бывает "сломано" и сразу же разбирается на запчасти... Эту фишку они вроде с новым обновлением придумали..
Если мы говорим про 2.0 обновление, то "трупы не обыскиваются", потому что у них ничего нет, а "оружие не попадает в инвентарь" - обратите внимание на мелкий текст в левой стороне экрана, там есть лог, в котором видно, что оружие подбирается и автоматически разбирается, правда хз по какой логике))
Отлично
Я ж ничего не путаю: это начало игры и основная сюжетная миссия? 3 года с релиза прошло...
Сколько раз проходил, ни разу не было такого бага у меня...
В Догтауне реально нужно производительность повышать в некоторых местах, в которых вообще почти ничего нету, а кадры падают больше, чем на том же "рынке" из начала
а че сколько фпс на рынке?
Про радио отлично, а то его нехрена не слышно
кстати у меня у одного производительность в Пёсьем городе хуже чем в других районов?
Главное, чтоб починили вылеты при автосейвах, дабы не пришлось плясать с бубном
и опять по новой придется ждать обновления всех модов( надоело уже
А FSR 3 интересно когда ждать ?
Игра ещё безумно сырая, как в альфу версию играю
Патчи, которым нужны патчи. Классика Рэдов.
когдаа??? месяц?
Я пока перепрохожу Ведьмака 1-2-3 (щас 1 часть 1 глава Предместья Вызимы) надеюсь как трилогию закончу проходить неспешно, играбельно будет БОЛЕЕ МЕНЕЕ надеюсь
Ты главное продолжай верить, в сказки от поляков
Ведьмак 3 некст ген вот только щас стал более-менее играбельным. Считай почти год прошел.
-Только щас
-Последний патч вышел 2 месяца назад и уже перед ним ДХ12 версия без лучше с Длсс идёт лучше, чем ДХ11
Ничего себе
Теперь понятно почему на PG нет новостей об украинской локализации) это закрытая тема не для народа?
Да тут и скрины из игры удаляют.
а тебе оно надо ? =))