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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 708 оценок

Патч 2.01 для Cyberpunk 2077 выйдет уже скоро

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monk70
Новости

Обновление Cyberpunk 2077 версии 2.0 и расширение Phantom Liberty ошеломили фанатов, которые наконец-то почувствовали, что игра находится в том состоянии, в котором она должна была быть при запуске, благодаря переработанной боевой системе и механике ролевой игры, а также добавлению давно востребованных функций, таких как боевая техника и улучшенная полицейская система. Однако, проблемы всё ещё остаются. Некоторые из них CD Projekt RED исправит в предстоящем патче 2.01, который "выйдет уже скоро".

Вот список основных изменений, которые вы можете в нем ожидать:

  • Искажения, возникающие при выборе определенного варианта диалога при разговоре с Джонни в конце задания «Кукольный домик», больше не будут оставаться на экране.
  • Во время задания «Пропуск в высшую лигу» Ви перестанет проваливаться в лифт, поднимаясь на 42 этаж, и умирать, если частота кадров низкая.
  • Исправлена проблема, из-за которой в пользовательском интерфейсе могли отображаться кнопки контроллера при игре с клавиатуры и мыши.
  • Добавим возможность удобного переключения на ручные импланты при переборе оружия.
  • «Заказ: Срочные новости» будет правильно активироваться, когда игрок приближается к зоне выполнения задания.
  • Уровень громкости автомобильного радио будет настроен таким образом, чтобы по сравнению с другими звуками в игре, он не был слишком тихим.
  • Устраним проблему с поврежденными сохранениями на PlayStation и увеличим максимальный размер файла сохранения. Примечание: это не восстановит сохранения, поврежденные до обновления. Если у вас возникла такая проблема, сделайте отдельное сохранение вашего текущего прохождения (например, в ручном режиме) до выхода обновления 2.01.
  • Улучшится производительность как для ПК, так и для консолей, особенно в Пёсьем городе.

Разумеется, это далеко не весь список изменений. Полный появится с выходом патча.

22
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
SoRaS3

Одно чинят другое ломают.. и так до бесконечности.

12
Azok OsKveRniTEJI

должны же деньги получать они, а то так бы после релиза игры еслиб она была идеально сделана, то и патчи не понадобились с длс, в итоге народ набранный вероятно уволили или но новую игру назначили.

1
vpupr9

Вы когда-нибудь пробовали написать программу? Например калькулятор инженерный?

Это невероятный геморой, потому что все строчки кода могут быть связаны друг с другом таким путём, о котором вы даже не задумывались)

А здесь программа на миллиарды строчек кода, которую всю не оттестишь и за пару лет - всегда найдётся нестандартное решение, которое сломает что-то в коде и как снежный ком будет собирать баги в кучу))

Делать масштабные игры с опенворлдом и вариативностью прохождения крайне трудно - молодцы, что они хотя бы не говорят игрокам, что проблема в их слабых ПК))

2
CallXO3

Интересно то, что похоже баги у Киберпанка - это вещь крайне рандомная. И хрен знает, от чего тот или иной баг зависит.. Лично у меня сейчас при начале новой игры 3 бага встретилось:
1) "Игра в спасателей", завали главаря Мусорщиков и... до конца квеста это доп.условие так и оставалось активным.
2) Иногда трупы не обыскиваются
3) Подобранное оружие иногда не попадает в инвентарь

5
Lvinomord

Если ничего не путаю,подобранное оружие часто бывает "сломано" и сразу же разбирается на запчасти... Эту фишку они вроде с новым обновлением придумали..

10
vpupr9

Если мы говорим про 2.0 обновление, то "трупы не обыскиваются", потому что у них ничего нет, а "оружие не попадает в инвентарь" - обратите внимание на мелкий текст в левой стороне экрана, там есть лог, в котором видно, что оружие подбирается и автоматически разбирается, правда хз по какой логике))

0
DenisVTR

Отлично

3
arg22
Во время задания «Пропуск в высшую лигу» Ви перестанет проваливаться в лифт

Я ж ничего не путаю: это начало игры и основная сюжетная миссия? 3 года с релиза прошло...

3
Sickofitall

Сколько раз проходил, ни разу не было такого бага у меня...

2
Artery Kaulitz

В Догтауне реально нужно производительность повышать в некоторых местах, в которых вообще почти ничего нету, а кадры падают больше, чем на том же "рынке" из начала

2
danilukHF

а че сколько фпс на рынке?

0
Dark1994

Про радио отлично, а то его нехрена не слышно

2
Никита Дроздоvv

кстати у меня у одного производительность в Пёсьем городе хуже чем в других районов?

1
Viktor Pirs

Главное, чтоб починили вылеты при автосейвах, дабы не пришлось плясать с бубном

1
mrballpython

и опять по новой придется ждать обновления всех модов( надоело уже

0
Just-Name

А FSR 3 интересно когда ждать ?

0
Tlister

Игра ещё безумно сырая, как в альфу версию играю

0
Кей Овальд

Патчи, которым нужны патчи. Классика Рэдов.

-1
kaka qp0H

когдаа??? месяц?

-2
Huntress_2BSEX

Я пока перепрохожу Ведьмака 1-2-3 (щас 1 часть 1 глава Предместья Вызимы) надеюсь как трилогию закончу проходить неспешно, играбельно будет БОЛЕЕ МЕНЕЕ надеюсь

-5
Understanding the Truth
играбельно будет БОЛЕЕ МЕНЕЕ надеюсь

Ты главное продолжай верить, в сказки от поляков

-1
wianewa

Ведьмак 3 некст ген вот только щас стал более-менее играбельным. Считай почти год прошел.

0
Stas776 wianewa

-Только щас
-Последний патч вышел 2 месяца назад и уже перед ним ДХ12 версия без лучше с Длсс идёт лучше, чем ДХ11

Ничего себе

0
TIMetal

Теперь понятно почему на PG нет новостей об украинской локализации) это закрытая тема не для народа?

-5
wianewa

Да тут и скрины из игры удаляют.

-3
makeavelli

а тебе оно надо ? =))

0