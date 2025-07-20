Патч 2.3 для Cyberpunk 2077 вернул то самое "релизное" ощущение от игры и баги

На днях Cyberpunk 2077 получило ещё одно масштабное обновление под номером 2.3. Разработчики из CD Projekt RED наглядно демонстрируют, что не забыли про свою самую скандальную игру 2020 года — даже спустя годы проект продолжает получать контент и техническую поддержку. В свежем апдейте появились новые транспортные средства, функция автопилота и множество исправлений. Однако главным сюрпризом стало вовсе не это: обновление неожиданно вернуло игрокам знакомые ощущения времён релиза — когда на первом плане снова оказались баги.
Особенно много жалоб поступило на работу новой функции автопилота, которую CD Projekt позиционировала как шаг к более живому и удобному передвижению по Найт-Сити. Но на практике машины с включённым автопилотом ведут себя хаотично: резко тормозят на ровной дороге, провоцируют ДТП и в целом не справляются с управлением. Пользователи массово публикуют видео с неадекватными маршрутами и странным поведением транспорта.
Кроме того, часть игроков на ПК столкнулась с технической ошибкой — при запуске после установки патча 2.3 появляется пустая табличка, из-за которой игра может не загружаться. Проблему уже удалось обойти, но для этого нужно вручную править файлы игры. Подробное руководство по устранению ошибки уже появилось в сети — вот инструкция на русском:
Интересно, что сама система автопилота была вдохновлена пользовательскими видео, которые разработчики заметили на YouTube.
На данный момент разработчики официально не прокомментировали жалобы игроков, но, судя по масштабу обсуждения, в ближайшее время стоит ждать хотфиксов.
Да сколько можно уже🤣 Игра легенда да, и графон и оптимизон шедевр, но зачем столько делать патчей для неё.... Эй, давай начинай уже делать вторую часть🙏 // Nvidia Power
Вообще странно, игра сингл, но поддержка конечно лютая, прямо как у первой части Dying Light, которая недавно тоже получила большой апдейт // Aleksei Zayats
вернул то самое "релизное" ощущение от игры и баги
когда нейросетку попросили что то сделать, а она в очередной раз накосячила)
Что вы пристали к этой нейронке? ИИ не может ничего сделать от а до я, всегда нужно присутствие человека и его инструкции.
утютю, бедный несчастный ИИ
На самом деле это легко исправляется путём добавления двух проверочных моделей. Первая будет проверять и исправлять основную работу главного ИИ а вторая будет проверять исправления первой. И вот инструкции человека уже не нужны) По желанию вообще можно сделать замкнутый круг проверок до получения идеального состояния кода.
Ладно, они пытались. Все равно игра топ
Хер пойми как они умудряются что-либо сломать. У меня пока всё хорошо
зачастую народ накинет модов, и лезет в тп за помощью=0
так и без модов ломается,моды тут вообще не причем
ну вот у чела все ок.
Особенно багованным оказался плеер плейграунда, который, как обычно, по 3-4 раза запускает рекламу перед тем как зависнуть
и когда спрашиваешь техподдержку сайта, почему реклама занимает весь экран, пишут что так и должно быть. И якобы так было всегда, хотя еще пару месяцев назад рекламы явно меньше было
Каким же извращенцем надо быть, чтобы сидеть на ПГ без блокировщика рекламы)
// Hookand Toys
Ждём хотфикс на хотфикс патча 2.3.
Моды удалите, и не будет багов плять!