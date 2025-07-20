Патч 2.3 для Cyberpunk 2077 вернул то самое "релизное" ощущение от игры и баги

На днях Cyberpunk 2077 получило ещё одно масштабное обновление под номером 2.3. Разработчики из CD Projekt RED наглядно демонстрируют, что не забыли про свою самую скандальную игру 2020 года — даже спустя годы проект продолжает получать контент и техническую поддержку. В свежем апдейте появились новые транспортные средства, функция автопилота и множество исправлений. Однако главным сюрпризом стало вовсе не это: обновление неожиданно вернуло игрокам знакомые ощущения времён релиза — когда на первом плане снова оказались баги.

Особенно много жалоб поступило на работу новой функции автопилота, которую CD Projekt позиционировала как шаг к более живому и удобному передвижению по Найт-Сити. Но на практике машины с включённым автопилотом ведут себя хаотично: резко тормозят на ровной дороге, провоцируют ДТП и в целом не справляются с управлением. Пользователи массово публикуют видео с неадекватными маршрутами и странным поведением транспорта.

Кроме того, часть игроков на ПК столкнулась с технической ошибкой — при запуске после установки патча 2.3 появляется пустая табличка, из-за которой игра может не загружаться. Проблему уже удалось обойти, но для этого нужно вручную править файлы игры. Подробное руководство по устранению ошибки уже появилось в сети — вот инструкция на русском:

Интересно, что сама система автопилота была вдохновлена пользовательскими видео, которые разработчики заметили на YouTube.

На данный момент разработчики официально не прокомментировали жалобы игроков, но, судя по масштабу обсуждения, в ближайшее время стоит ждать хотфиксов.