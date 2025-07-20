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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 32 288 оценок

Патч 2.3 для Cyberpunk 2077 вернул то самое "релизное" ощущение от игры и баги

Gutsz Gutsz

На днях Cyberpunk 2077 получило ещё одно масштабное обновление под номером 2.3. Разработчики из CD Projekt RED наглядно демонстрируют, что не забыли про свою самую скандальную игру 2020 года — даже спустя годы проект продолжает получать контент и техническую поддержку. В свежем апдейте появились новые транспортные средства, функция автопилота и множество исправлений. Однако главным сюрпризом стало вовсе не это: обновление неожиданно вернуло игрокам знакомые ощущения времён релиза — когда на первом плане снова оказались баги.

Новые тачки, квесты и масса других полезностей в патче 2.3 для Cyberpunk 2077

Особенно много жалоб поступило на работу новой функции автопилота, которую CD Projekt позиционировала как шаг к более живому и удобному передвижению по Найт-Сити. Но на практике машины с включённым автопилотом ведут себя хаотично: резко тормозят на ровной дороге, провоцируют ДТП и в целом не справляются с управлением. Пользователи массово публикуют видео с неадекватными маршрутами и странным поведением транспорта.

Кроме того, часть игроков на ПК столкнулась с технической ошибкой — при запуске после установки патча 2.3 появляется пустая табличка, из-за которой игра может не загружаться. Проблему уже удалось обойти, но для этого нужно вручную править файлы игры. Подробное руководство по устранению ошибки уже появилось в сети — вот инструкция на русском:

Как исправить проблемы с пустой табличкой после обновления игры до версии 2.30 в Cyberpunk 2077

Интересно, что сама система автопилота была вдохновлена пользовательскими видео, которые разработчики заметили на YouTube.

AutoDrive, появившийся в обновлении 2.3 к Cyberpunk 2077, был создан под впечатлением от роликов на YouTube

На данный момент разработчики официально не прокомментировали жалобы игроков, но, судя по масштабу обсуждения, в ближайшее время стоит ждать хотфиксов.

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Комментарии: 42
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Да сколько можно уже🤣 Игра легенда да, и графон и оптимизон шедевр, но зачем столько делать патчей для неё.... Эй, давай начинай уже делать вторую часть🙏 // Nvidia Power

24
Пользователь ВКонтакте

Вообще странно, игра сингл, но поддержка конечно лютая, прямо как у первой части Dying Light, которая недавно тоже получила большой апдейт // Aleksei Zayats

Случайный Игрок

вернул то самое "релизное" ощущение от игры и баги

14
Talendor3

когда нейросетку попросили что то сделать, а она в очередной раз накосячила)

13
PersonaR8

Что вы пристали к этой нейронке? ИИ не может ничего сделать от а до я, всегда нужно присутствие человека и его инструкции.

10
Talendor3 PersonaR8

утютю, бедный несчастный ИИ

4
JustA_NiceGuy PersonaR8

На самом деле это легко исправляется путём добавления двух проверочных моделей. Первая будет проверять и исправлять основную работу главного ИИ а вторая будет проверять исправления первой. И вот инструкции человека уже не нужны) По желанию вообще можно сделать замкнутый круг проверок до получения идеального состояния кода.

2
JackReacher

Ладно, они пытались. Все равно игра топ

10
КонстантинEscadr0n

Хер пойми как они умудряются что-либо сломать. У меня пока всё хорошо

6
ShowyAlberic

зачастую народ накинет модов, и лезет в тп за помощью=0

4
InkubatorKlef ShowyAlberic

так и без модов ломается,моды тут вообще не причем

4
ShowyAlberic InkubatorKlef

ну вот у чела все ок.

2
MaxMayen

Особенно багованным оказался плеер плейграунда, который, как обычно, по 3-4 раза запускает рекламу перед тем как зависнуть

6
Dmitriy_1981

и когда спрашиваешь техподдержку сайта, почему реклама занимает весь экран, пишут что так и должно быть. И якобы так было всегда, хотя еще пару месяцев назад рекламы явно меньше было

Добрый_бобер

Каким же извращенцем надо быть, чтобы сидеть на ПГ без блокировщика рекламы)

MORDORR
Но на практике машины с включённым автопилотом ведут себя хаотично и приезжают то в Serious Sam то в Subnautica.
5
Пользователь ВКонтакте

// Hookand Toys

3
Gridon

Ждём хотфикс на хотфикс патча 2.3.

3
Jose Mane

Моды удалите, и не будет багов плять!

2
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