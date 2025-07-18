Патч 2.3 добавил в Cyberpunk 2077 новую рекламу казино в Пасифике - ждём играбельное казино в будущих патчах?

С выходом обновления 2.3 в Cyberpunk 2077 игроки заметили в Найт-Сити новую рекламу казино, расположенного в Пасифике - районе, где разворачиваются события дополнения Phantom Liberty. Датамайнеры подтвердили, что ранее этих баннеров в игре не существовало.
Сообщество обратило внимание на масштаб изменений - в игре появилось сразу 18 новых рекламных материалов на одну тему. Это выглядит как осознанный намёк, а не случайное добавление.
Любопытно, что патч 2.3 не добавлял контента, связанного с азартными играми. Пользователи считают, что CD Projekt RED и студия Virtuos могут готовить мини-игру с казино в одном из будущих обновлений.
Разработчики при этом не говорили, что патч 2.3 станет последним, оставляя пространство для манёвра. Возможно, фанатов Cyberpunk 2077 ждёт ещё один сюрприз перед окончательной сменой фокуса студии на Project Orion.
Казино и шлюхи это благо.
фух. я уж думал грёбанцый 1хбэт и туда добрался
Лучше квест ограбления казино.
Размечтался...
Лучше мини-игры казино и азарта в Crystal Palace (Хрустальном/Кристальном Дворце) и квесты в этом Дворце совместно с Фалько (из аниме "Бегущие По Краю").
И лучше собственный Гвинт в Cyberpunk 2077 (собственная карточная битва, похожая на Гвинт и Балатро).
Весьма любопытно.Поиграть в казино и как в Гта Са - ушёл в минус за тобой "ребята" "приезжают" ;)
Чоо, там реально можно в минус уйти)? и колекторы приедут, чудеса
Впервые читаю про это. В Сан-Андреас с казино деньги получал, а не тратил. Из-за тебя придётся опять устанавливать.
Смысл? С валютой проблем нет. Разве что для начала игры, чтобы быстро разбогатеть через save load
Казино на севере карты было готово очень давно как тестовый хаб для мультплеера, чтобы игроки там собирались и развлекались пока ждут друзей. Видео с его демонстрацией для инвесторов было украдено в своё время. Видимо сейчас его решили просто добавить потому что оно готовое и рабочее - дополнительная реклама с выходом следующих патчей. У них как минимум ещё патч должен быть с кастомизацией имплантатов рук.
ждём мод на правильную рекламу казино
Уже как Скайрим))) лучше бы что-то новое наконец делали
Ну они и делают пару новых игр