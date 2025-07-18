Патч 2.3 добавил в Cyberpunk 2077 новую рекламу казино в Пасифике - ждём играбельное казино в будущих патчах?

С выходом обновления 2.3 в Cyberpunk 2077 игроки заметили в Найт-Сити новую рекламу казино, расположенного в Пасифике - районе, где разворачиваются события дополнения Phantom Liberty. Датамайнеры подтвердили, что ранее этих баннеров в игре не существовало.

Сообщество обратило внимание на масштаб изменений - в игре появилось сразу 18 новых рекламных материалов на одну тему. Это выглядит как осознанный намёк, а не случайное добавление.

Любопытно, что патч 2.3 не добавлял контента, связанного с азартными играми. Пользователи считают, что CD Projekt RED и студия Virtuos могут готовить мини-игру с казино в одном из будущих обновлений.

Разработчики при этом не говорили, что патч 2.3 станет последним, оставляя пространство для манёвра. Возможно, фанатов Cyberpunk 2077 ждёт ещё один сюрприз перед окончательной сменой фокуса студии на Project Orion.