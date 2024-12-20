Патч для PlayStation 5 Pro вряд ли выйдет из-за отсутствия реального пути улучшения качества изображения

Отвечая на вопрос одного из фанатов во время своего еженедельного подкаста, технические эксперты Digital Foundry подчеркнули, что разработчик CD Projekt Red, возможно, решил не выпускать патч для PlayStation 5 Pro для своей последней игры, поскольку не было четкого способа обеспечить лучшее качество изображения, кроме использования более мощного графического процессора консоли для улучшения динамического масштабирования разрешения игры, что уже реализовано с помощью функции Game Boost системы.

Улучшение функций трассировки лучей Cyberpunk 2077 могло быть одной из возможностей на PlayStation 5 Pro, но, будучи разработанным с использованием старого SDK, CD Projekt Red не имел доступа к определенным функциям трассировки лучей и аппаратной оптимизации, и ему пришлось бы сначала обновить SDK, прежде чем он смог бы внедрить такие функции, как отражения с трассировкой лучей или глобальное освещение, что создало бы больше проблем и потребовало бы инженерных усилий. Введение поддержки PSSR, кроме того, могло не стоить того, поскольку оно могло не предложить никаких существенных улучшений по сравнению с AMD FSR.

Хотя Cyberpunk 2077 не получит обновления для PlayStation 5 Pro, CDPR все еще не отказались от игры полностью. Новое обновление было выпущено на прошлой неделе, представляя новые функции и улучшения, такие как новые параметры настройки для V, новые параметры режима фото и многое другое.