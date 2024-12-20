Патч для PlayStation 5 Pro вряд ли выйдет из-за отсутствия реального пути улучшения качества изображения

Отвечая на вопрос одного из фанатов во время своего еженедельного подкаста, технические эксперты Digital Foundry подчеркнули, что разработчик CD Projekt Red, возможно, решил не выпускать патч для PlayStation 5 Pro для своей последней игры, поскольку не было четкого способа обеспечить лучшее качество изображения, кроме использования более мощного графического процессора консоли для улучшения динамического масштабирования разрешения игры, что уже реализовано с помощью функции Game Boost системы.
Улучшение функций трассировки лучей Cyberpunk 2077 могло быть одной из возможностей на PlayStation 5 Pro, но, будучи разработанным с использованием старого SDK, CD Projekt Red не имел доступа к определенным функциям трассировки лучей и аппаратной оптимизации, и ему пришлось бы сначала обновить SDK, прежде чем он смог бы внедрить такие функции, как отражения с трассировкой лучей или глобальное освещение, что создало бы больше проблем и потребовало бы инженерных усилий. Введение поддержки PSSR, кроме того, могло не стоить того, поскольку оно могло не предложить никаких существенных улучшений по сравнению с AMD FSR.
Хотя Cyberpunk 2077 не получит обновления для PlayStation 5 Pro, CDPR все еще не отказались от игры полностью. Новое обновление было выпущено на прошлой неделе, представляя новые функции и улучшения, такие как новые параметры настройки для V, новые параметры режима фото и многое другое.
Ну если только сони со своего кармана даст на патч, а так кто готов работать за даром, а так большинство старых игр никаких патчей не будет в прочем как было с пс4 про.
ПК собрал и не парюсь, вот на ПК понимаю обратка, практически любая старая игра хоть в 8к запускай
Достаточно было бы разлочить ФПС в режиме качества.
Кто сказал что ты получил бы больше 40фпс? И кто сказал что не было бы просадок?)
40 лучше 30.
Нет, если есть дисплей с врр только.
Нет, не только с врр.
Нет только с врр, ибо во первых 40 фпс будут отвратительно рваные и не факт что они были бы стабильны. А врр сгладил бы всё.
У них тупо нет свободных спецов для этого! патч 2.2 делали оутсорсники из других студий знакомые с ред-енжн.
По факту, улучшать не куда, графон имба.
да лень просто, купи 5090 и не парься все равно будет тормозить но этоже не повод
Практически прямо сказали, что прошка кусок г*вна бесполезный )
как и ты)
Зрада! Опять Сонька наЫбала своих сектантов. Кто бы мог подумать?