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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 27 519 оценок

Патч для PlayStation 5 Pro вряд ли выйдет из-за отсутствия реального пути улучшения качества изображения

KoRnEr
Новости

Отвечая на вопрос одного из фанатов во время своего еженедельного подкаста, технические эксперты Digital Foundry подчеркнули, что разработчик CD Projekt Red, возможно, решил не выпускать патч для PlayStation 5 Pro для своей последней игры, поскольку не было четкого способа обеспечить лучшее качество изображения, кроме использования более мощного графического процессора консоли для улучшения динамического масштабирования разрешения игры, что уже реализовано с помощью функции Game Boost системы.

Улучшение функций трассировки лучей Cyberpunk 2077 могло быть одной из возможностей на PlayStation 5 Pro, но, будучи разработанным с использованием старого SDK, CD Projekt Red не имел доступа к определенным функциям трассировки лучей и аппаратной оптимизации, и ему пришлось бы сначала обновить SDK, прежде чем он смог бы внедрить такие функции, как отражения с трассировкой лучей или глобальное освещение, что создало бы больше проблем и потребовало бы инженерных усилий. Введение поддержки PSSR, кроме того, могло не стоить того, поскольку оно могло не предложить никаких существенных улучшений по сравнению с AMD FSR.

Хотя Cyberpunk 2077 не получит обновления для PlayStation 5 Pro, CDPR все еще не отказались от игры полностью. Новое обновление было выпущено на прошлой неделе, представляя новые функции и улучшения, такие как новые параметры настройки для V, новые параметры режима фото и многое другое.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
kotasha

Ну если только сони со своего кармана даст на патч, а так кто готов работать за даром, а так большинство старых игр никаких патчей не будет в прочем как было с пс4 про.

1
TastelessGerman

ПК собрал и не парюсь, вот на ПК понимаю обратка, практически любая старая игра хоть в 8к запускай

-1
Рикочико

Достаточно было бы разлочить ФПС в режиме качества.

0
TastelessGerman

Кто сказал что ты получил бы больше 40фпс? И кто сказал что не было бы просадок?)

0
Рикочико TastelessGerman

40 лучше 30.

0
TastelessGerman Рикочико

Нет, если есть дисплей с врр только.

0
Рикочико TastelessGerman

Нет, не только с врр.

-1
TastelessGerman Рикочико

Нет только с врр, ибо во первых 40 фпс будут отвратительно рваные и не факт что они были бы стабильны. А врр сгладил бы всё.

0
ДЕНИСКА_омск

У них тупо нет свободных спецов для этого! патч 2.2 делали оутсорсники из других студий знакомые с ред-енжн.

0
Queenessy

По факту, улучшать не куда, графон имба.

0
vertehwost
-1
ze1n_82

да лень просто, купи 5090 и не парься все равно будет тормозить но этоже не повод

-2
DezkQ

Практически прямо сказали, что прошка кусок г*вна бесполезный )

-3
ze1n_82

как и ты)

-1
Шмоня Натанзон

Зрада! Опять Сонька наЫбала своих сектантов. Кто бы мог подумать?

-3