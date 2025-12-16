Павел Саско назвал самый популярный и самый непопулярный финал в Cyberpunk 2077, а также выбрал свой любимый

Ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско в интервью для The Gamer рассказал о том, какой финал в игре, по прогнозам команды, стал среди игроков самым популярным, какой наименее популярным, а также назвал финал, который сам считает идеальным с художественной точки зрения.

По словам разработчика, история, разворачивающаяся в Найт-Сити, состоит из трех актов. Первый акт - это иллюзорная дорога к статусу легенды, которую выбирает Ви на старте. Второй и третий акты - более близкая к правде история о смерти и выживании.

Каждая концовка - это ответ на вопрос: "Что такое выживание?" Выживешь ли ты в памяти других людей, в эмоциях, которые ты им оставил? Или ты выживешь как легенда?

Разработчик отметил, что самым популярным финалом среди игроков, по прогнозам команды, стал отъезд с кочевниками - решение, в котором не нужно отдавать тело или отправляться на самоубийственную миссию. Наименее популярным финалом, по словам Саско, является "Путь наименьшего сопротивления", где Ви жертвует собой, чтобы не рисковать другими. В диалогах во время финальных титров создатели намекают, что это не лучший выход.

Своим любимым финалом Павел назвал "Умеренность" - сценарий, в котором Ви позволяет Джонни Сильверхенду завладеть своим телом. По словам разработчика, это решение показывает эволюцию отношений главных героев.

Мы построили этот финал [с передачей тела] вокруг одной мысли: ты, игрок, знаешь, что Джонни был бы против. Ваши отношения с ним стали настолько глубокими, что ты понимаешь - он бы сказал тебе "не делай этого". Ведь он совершил столько зла, убил столько людей, устроил теракт, сбросил бомбу на Арасаку, был виновен в смерти полумиллиона жителей города... И вот ты проходишь с ним этот путь - и все равно решаешь отдать ему свое тело. Мне очень нравится этот финал. С художественной точки зрения я был в восторге, что мы смогли провести наших игроков от момента, когда они просто не любили Джонни, до момента, когда они действительно его поняли.