Павел Саско назвал самый популярный и самый непопулярный финал в Cyberpunk 2077, а также выбрал свой любимый

Ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско в интервью для The Gamer рассказал о том, какой финал в игре, по прогнозам команды, стал среди игроков самым популярным, какой наименее популярным, а также назвал финал, который сам считает идеальным с художественной точки зрения.
По словам разработчика, история, разворачивающаяся в Найт-Сити, состоит из трех актов. Первый акт - это иллюзорная дорога к статусу легенды, которую выбирает Ви на старте. Второй и третий акты - более близкая к правде история о смерти и выживании.
Каждая концовка - это ответ на вопрос: "Что такое выживание?" Выживешь ли ты в памяти других людей, в эмоциях, которые ты им оставил? Или ты выживешь как легенда?
Разработчик отметил, что самым популярным финалом среди игроков, по прогнозам команды, стал отъезд с кочевниками - решение, в котором не нужно отдавать тело или отправляться на самоубийственную миссию. Наименее популярным финалом, по словам Саско, является "Путь наименьшего сопротивления", где Ви жертвует собой, чтобы не рисковать другими. В диалогах во время финальных титров создатели намекают, что это не лучший выход.
Своим любимым финалом Павел назвал "Умеренность" - сценарий, в котором Ви позволяет Джонни Сильверхенду завладеть своим телом. По словам разработчика, это решение показывает эволюцию отношений главных героев.
Мы построили этот финал [с передачей тела] вокруг одной мысли: ты, игрок, знаешь, что Джонни был бы против. Ваши отношения с ним стали настолько глубокими, что ты понимаешь - он бы сказал тебе "не делай этого". Ведь он совершил столько зла, убил столько людей, устроил теракт, сбросил бомбу на Арасаку, был виновен в смерти полумиллиона жителей города... И вот ты проходишь с ним этот путь - и все равно решаешь отдать ему свое тело. Мне очень нравится этот финал. С художественной точки зрения я был в восторге, что мы смогли провести наших игроков от момента, когда они просто не любили Джонни, до момента, когда они действительно его поняли.
А там какие-то финалы есть? Я эту недоигру удалил через 15 минут. Играть в такое может только даун.
То есть ты не смог осилить даже пролог?) Я не удивлен Ahnx, не удивлен))
Фанбой Папича?
Умственно отсталый не смог пройти пролог….
Игра прекрасная но все ее финалы гвно
Да игра в общем-то тоже средняя
Игра неплохая, на крепкие 6 из 10.
Тогда почти все остальные игры ещё хуже?
Буржуазный инфантильный мыслитель больше всего любит именно буржуазный инфантильный финал.
Что вы такие философы на этом сайте вообще делаете ?
Да ну, не могу поверить, что штурм Арасаки и последующий легендарный заказ с нападением на Космическое казино - не на первом месте. Самый крутой финал и, надеюсь, именно он станет каноничным в Киберпанке 2, потому что это единственный финал, дальнейшие последствия которого прям с нетерпением хочется узнать.
Вот, да. Хотелось бы поподробнее про Синеглазого и детали сделки в Посмертии, предшествующей нападению.
Нда, ведущий дизайнер квестов любимым считает самую тупую из возможных концовок...какие, нафиг отношения. Он вообще читал сюжет? Максимум склеивание сознания. "Это тело всегда было моим". Вот правильная фраза Ви, сфигали отдавать тело кривой и куцой копии человеческого сознания...пойти на такой шаг может только клинический идиот
Ещё забавнее, что Джонни сам отговаривает Ви от этой глупости, если игрок захочет ему отдать тело. Но, я так понимаю, это если с Джонни хорошие отношения и все его личные миссии выполнены. Не знаю, какие диалоги появятся, если постоянно грубить Джонни и не сделать миссии, о которых он просит.
по моему просто не будет реплики 1 ....или целого финала другого я не помню ...Ви везде умирает рано или поздно
Я в одно жало там всех в мелкий винегрет нарубил, сделал смешную нарезку из смешера и дал дожить в своём теле.
факт.
ещё бы
А мне больше всего вкатил финал, добавленный с длс. Ви, после двухлетней комы приходит в себя, импланты юзать она больше не может, попутно выясняет, что никому она нах не нужна, проведывает Виктора, встречает Мисти- и растворяется в толпе. Хз- как по мне самый реалистичный финал, дающий хоть какую-то надежду на будущее
ээээ, будущее, где всё на имплантах, а ты не можешь себе даже глазик поменять? с большой долей вероятности нас просто устраняют НСША как опасного чувака таким образом...
вряд ли- что мешало НСША устранить Ви, пока она была в коме в их же госпитале
"Разработчик отметил, что самым популярным финалом среди игроков, по прогнозам команды, стал отъезд с кочевниками - решение, в котором не нужно отдавать тело или отправляться на самоубийственную миссию" - а накой тогда мы на последок с арасаки дрались?
Согласен "Умеренность" самый лучший финал.