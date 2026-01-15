Павел Саско объяснил глубокий философский смысл религии и технологий в Cyberpunk 2077

Найт-Сити принято любить за неоновый визуал, безумные перестрелки и харизму Джонни Сильверхенда. Однако даже спустя годы после релиза фанаты продолжают раскапывать в Cyberpunk 2077 глубокие философские слои, которые легко упустить за блеском хрома. Недавнее обсуждение в соцсетях побудило ведущего разработчика CD Projekt RED рассказать, почему вера и духовность играют в сюжете игры не меньшую роль, чем кибердеки и импланты.

Заместитель геймдиректора Павел Саско отреагировал на похвалу фанатов, которые отметили, насколько органично в игре показан конфликт культуры, религии и прогресса. Разработчик пояснил, что концепция противостояния «Sacrum vs Profanum» (Священное против Мирского или Оскверненного) была не просто декоративным элементом, а фундаментом повествования.

В Cyberpunk 2077 "sacrum vs profanum" — это не просто поэтика или декорация, это преднамеренное и спланированное решение.

— написал Саско.

По словам Павла, исследовать эту тему команду побудил геймдиректор Адам Бадовски. Авторы хотели обнажить напряжение между притягательностью технологий, обещающих трансцендентность (выход за пределы человеческого), и тотальной духовной пустотой окружающего мира.

Саско привел конкретные примеры того, как эта философия отражена в квестах:

История монахов, чьи обеты запрещают импланты, показывает столкновение миров. Когда банда Maelstrom насильно модифицирует одного из них, это демонстрирует акт «profanum» — кибернетического осквернения, навязанного человеческому телу. «Истребление» (Sinnerman): В одной из самых тяжелых цепочек квестов с Джошуа Стивенсоном технологии (брейнданс) используются для вторжения в «сакрум» — сакральные темы вины, искупления и самосуда, действуя как увеличительное стекло для вопросов веры.

Как отметил Саско, эти элементы — это «очень человеческий танец напряжения» между духовным и технологическим, который делает мир игры пугающе живым.