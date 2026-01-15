ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 668 оценок

Павел Саско объяснил глубокий философский смысл религии и технологий в Cyberpunk 2077

Gutsz Gutsz

Найт-Сити принято любить за неоновый визуал, безумные перестрелки и харизму Джонни Сильверхенда. Однако даже спустя годы после релиза фанаты продолжают раскапывать в Cyberpunk 2077 глубокие философские слои, которые легко упустить за блеском хрома. Недавнее обсуждение в соцсетях побудило ведущего разработчика CD Projekt RED рассказать, почему вера и духовность играют в сюжете игры не меньшую роль, чем кибердеки и импланты.

Заместитель геймдиректора Павел Саско отреагировал на похвалу фанатов, которые отметили, насколько органично в игре показан конфликт культуры, религии и прогресса. Разработчик пояснил, что концепция противостояния «Sacrum vs Profanum» (Священное против Мирского или Оскверненного) была не просто декоративным элементом, а фундаментом повествования.

В Cyberpunk 2077 "sacrum vs profanum" — это не просто поэтика или декорация, это преднамеренное и спланированное решение.

— написал Саско.

По словам Павла, исследовать эту тему команду побудил геймдиректор Адам Бадовски. Авторы хотели обнажить напряжение между притягательностью технологий, обещающих трансцендентность (выход за пределы человеческого), и тотальной духовной пустотой окружающего мира.

Саско привел конкретные примеры того, как эта философия отражена в квестах:

  • «Священное и мирское» (Losing My Religion): История монахов, чьи обеты запрещают импланты, показывает столкновение миров. Когда банда Maelstrom насильно модифицирует одного из них, это демонстрирует акт «profanum» — кибернетического осквернения, навязанного человеческому телу.
  • «Истребление» (Sinnerman): В одной из самых тяжелых цепочек квестов с Джошуа Стивенсоном технологии (брейнданс) используются для вторжения в «сакрум» — сакральные темы вины, искупления и самосуда, действуя как увеличительное стекло для вопросов веры.

Как отметил Саско, эти элементы — это «очень человеческий танец напряжения» между духовным и технологическим, который делает мир игры пугающе живым.

14
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Lvinomord

Монахи просили никого не убивать.Ок - нет проблем. После сдачи квеста вернулся и философски "исправил" это недоразумение) В этом квесте находится один из самых прикольных стволов в игре.

10
PICTURE ORGANIC

Глубокий философский смысл религии и технологий в Cyberpunk 2077? Да эта игра глупее, чем шутки Петросяна! Одни матерящиеся хабалки и гопники.

9
нитгитлистер

давно ль ыт шутки петросяна пересматривал?)) там иронии и смысла куда больше чем в большинстве диалогов поляков

2
PICTURE ORGANIC нитгитлистер

Так я и говорю, игра глупее, чем шутки Петросяна.

3
нитгитлистер PICTURE ORGANIC

а, в прям в ЭТОМ смысле?)) ну да))

3
askazanov

Секты и движения ради чьей то прихоти и выгоды, как были так и будут в мире ...

5
нитгитлистер

спасибо за кликабельную картинку))

5
antiRed

титьки топ

4
antiRed

вижу смайлы клоунов и к.ла ,не знал ,что тут столько г.е.в сидят

1