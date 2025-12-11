ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 471 оценка

Павел Саско пояснил, почему игрокам нравились романы с Панам и Джуди, но не с Ривером: "Его создавала женщина"

2BLaraSex 2BLaraSex

Ведущий квест-дизайнер CD Projekt Red Павел Саско в интервью TheGamer прокомментировал, почему романтические линии с Панам и Джуди в Cyberpubk 2077 завоевали большую популярность у игроков, в то время как персонаж Ривер Уорд столкнулся с более прохладным приемом. Критика в адрес персонажа часто касалась ощущения излишней навязчивости, что не входило в замысел создателей.

Это не было намерением. Он просто парень, который защитит тебя, несмотря ни на что.

Рыцарская личность Ривера, которая также отражается в его роли полицейского из Найт-Сити, часто подвергалась критике из-за того, что его считали мужским видением женской романтической фантазии. Саско опроверг это, заявив, что образ Ривера был создан женщиной-дизайнером, тем самым опровергая обвинения в стереотипном "мужском" взгляде на персонажа. По его мнению, реакция на персонажа у каждого своя и зависит от индивидуального опыта и ожиданий игрока.

Романтика и любовь в нашей жизни - это нечто очень личное и уникальное. И мы любим разных людей по-разному.

Он объяснил, что уникальный жизненный опыт каждого игрока, включая его происхождение, пол и личные предпочтения, формирует отношение к игровым персонажам и их поступкам. Из-за этой субъективности, по словам разработчика, создавать романы в играх сложная, но познавательная задача.

Саско также заявил, что работа над романами в Cyberpunk 2077 стала для команды важным уроком. По его словам, разработчики осознали сложность создания универсальных романтических сюжетов для разнородной аудитории и планируют учитывать этот опыт в будущих проектах.

Комментарии:  25
r23dom

"нравились романы с Панам и Джуди" нравились? обе максимально беспантовые, если панам по началу вызывает интерес, то джуди просто вызывает желание ей втащить, вечно ноет, я то, я се, я не знаю, мне жаль, мне не жаль, я подумаю, я не решила я хз кто ее романсил (только из спортивного интереса), а панам вся такая огонек, а потом тоже начинает сопли тянуть, после Морриган, Джек, Шэдоухарт и др. эти две унылые соевые серые мыши, на которых даже не привстаёт

пс. а ну и мега аналитика что ривера меньше романсили, вот это да девочки в игры не играют, педи*ки тоже, учите свою аудиторию а не пихайте свои сексуальные предпочтения

12
ratte88

Про Джуди Джонни говорил "есть дверь, но вместо этого вылезает в окно, ломает ноги и обвиняет в этом весь мир". Любит человек себе проблем создать.

2
jax baron

"то джуди просто вызывает желание ей втащить, вечно ноет," факт

5
Oliver Beerhoff

шэдоухарт серая мышь

1
KonstAusRussland

Так как большинство игроков Киберпанка мужчины, не удивителен наш выбор в пользу женских персонажей)

8
UnwaveringGlenn

Аа ну тогда понятно почему Ривер Уорд получился таким Гигачатом, его женщина дизайнер создала, а это уже плевок в лицо всем Мужикам мол "каждый Мужик должен и обязан выглядеть как Ривер Уорд, таким же мускулистым, таким же высоким, таким же смелым, отважным и уверенным в себе Альфа Самцом" воот на что женщина дизайнер из CD Projekt Red намекает всем нам мужикам, теперь всё понятно и всё стало на свои места, каждая женщина которая работает в CD Projekt Red не довольна Мужиками, а это уже Феминизм, хммм а с этим надо уже бороться с помощи увольнений, ни так ли Господа Мужчины мм?

8
нитгитлистер

вот это ты разогнал)) астанавись адахни узбагозя

2
ratte88 нитгитлистер

Судя по аватарке, разгоняться у него к крови

1
нитгитлистер ratte88

и это он ещё жгут не отпустил))

1
Wokedead

Ривер стремный какой-то. От баб одни проблемы. Поэтому только чистая мужская дружба с Керри.

4
Mad IVIax

Интересно, а дизайн этого Ривера тоже создавала она? В игре он выглядел весьма нелепо и сутенерская дублёнка ему особого шарма не добавляла, а напротив. Он выглядел как Декард курильщика из BR. Вот если бы ему сделали нормальный образ, как у того же Декарда, то, я уверен, персонаж бы зашёл людям гораздо лучше. С другой стороны, если создатели строили сцены, представляя взаимодействие с ним Ви именно в том ущербном образе, который они почему-то считают каноничным (С темно-розовыми волосами и уродским лицом), то тогда окей, они прям гармонично смотрелись друг с другом.

3
вупсич пупсич

Ривер оказался подлым трусом. Когда пришло время собирать команду против корпоратов он сказал что это не его дело и убежал в закат. Хотя панам и Джуди так не делают.

3
jax baron

во - с джуди я бы поспорил - панам вот по полной воевала

3
ka27 jax baron

Панам - жалкая пародия на мужика, вся из себя сильная и крутая, а мужики вокруг неё лошары проигрывающие ей. Несбыточная мечта фемок

1
Ник Добрый

Лол у чувака 3банутая логика! Может просто у заднеприводных игры не в почете, да и нормальных людей больше! Правильным путём идете, надеюсь откажитесь там же где и убисофт!

2
ZAUSA
Павел Саско пояснил, почему игрокам нравились романы с Панам и Джуди, но не с Ривером: "Его создавала женщина"

И Встанислава Шишкина?

2
Sprintin

Рыцарская личность Ривера, которая также отражается в его роли полицейского из Найт-Сити, часто подвергалась критике из-за того, что его считали мужским видением женской романтической фантазии. Саско опроверг это, заявив, что образ Ривера был создан женщиной-дизайнером

сам опроверг, сам ответил.

че за каша в голове, или такой перевод

1
jax baron

там самый продуманный и норм перс - это панам - остальное овно овном - которые и нафиг не нужны.

1
