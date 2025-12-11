Павел Саско пояснил, почему игрокам нравились романы с Панам и Джуди, но не с Ривером: "Его создавала женщина"

Ведущий квест-дизайнер CD Projekt Red Павел Саско в интервью TheGamer прокомментировал, почему романтические линии с Панам и Джуди в Cyberpubk 2077 завоевали большую популярность у игроков, в то время как персонаж Ривер Уорд столкнулся с более прохладным приемом. Критика в адрес персонажа часто касалась ощущения излишней навязчивости, что не входило в замысел создателей.
Это не было намерением. Он просто парень, который защитит тебя, несмотря ни на что.
Рыцарская личность Ривера, которая также отражается в его роли полицейского из Найт-Сити, часто подвергалась критике из-за того, что его считали мужским видением женской романтической фантазии. Саско опроверг это, заявив, что образ Ривера был создан женщиной-дизайнером, тем самым опровергая обвинения в стереотипном "мужском" взгляде на персонажа. По его мнению, реакция на персонажа у каждого своя и зависит от индивидуального опыта и ожиданий игрока.
Романтика и любовь в нашей жизни - это нечто очень личное и уникальное. И мы любим разных людей по-разному.
Он объяснил, что уникальный жизненный опыт каждого игрока, включая его происхождение, пол и личные предпочтения, формирует отношение к игровым персонажам и их поступкам. Из-за этой субъективности, по словам разработчика, создавать романы в играх сложная, но познавательная задача.
Саско также заявил, что работа над романами в Cyberpunk 2077 стала для команды важным уроком. По его словам, разработчики осознали сложность создания универсальных романтических сюжетов для разнородной аудитории и планируют учитывать этот опыт в будущих проектах.
