Павел Саско рассказал, что Cyberpunk 2077 в прологе намеренно притворяется GTA, чтобы ввести игроков в заблуждение

Ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077, а ныне директор сиквела Павел Саско сделал неожиданное признание: вступительные часы игры были сознательным обманом игроков, построенным на жанровых клише. По словам Саско, яркий и хаотичный пролог намеренно стилизован под игры в духе Grand Theft Auto. Игрока окружают неоновый блеск, быстрые машины, дорогое оружие и атмосфера "пути наверх" вместе с Джеки Уэллсом. Это создает четкую ожидаемую фантазию сути игры: стать криминальной легендой, заработать состояние и покорить Найт-Сити.

"Но мы вас обманывали", - открыто признает Саско.

Весь этот искусственно созданный глянец служит одной цели - контрасту. Иллюзия рушится в тот самый момент, когда Ви получает пулю в голову после ограбления. Эта сцена становится точкой невозврата и "сбросом" всех первоначальных впечатлений.

После пролога игра резко меняет тональность: вместо истории о восхождении на криминальный олимп она превращается в мрачную и личную сагу о борьбе за выживание. Хотя игровая механика и позволяет вторично погнаться за богатством и статусом, центральный сюжет фокусируется на отчаянии, смертельной угрозе и поиске спасения, что, по задумке авторов, и является истинной сутью мрачного мира Найт-Сити.