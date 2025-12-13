Павел Саско рассказал, что Cyberpunk 2077 в прологе намеренно притворяется GTA, чтобы ввести игроков в заблуждение

Ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077, а ныне директор сиквела Павел Саско сделал неожиданное признание: вступительные часы игры были сознательным обманом игроков, построенным на жанровых клише. По словам Саско, яркий и хаотичный пролог намеренно стилизован под игры в духе Grand Theft Auto. Игрока окружают неоновый блеск, быстрые машины, дорогое оружие и атмосфера "пути наверх" вместе с Джеки Уэллсом. Это создает четкую ожидаемую фантазию сути игры: стать криминальной легендой, заработать состояние и покорить Найт-Сити.
"Но мы вас обманывали", - открыто признает Саско.
Весь этот искусственно созданный глянец служит одной цели - контрасту. Иллюзия рушится в тот самый момент, когда Ви получает пулю в голову после ограбления. Эта сцена становится точкой невозврата и "сбросом" всех первоначальных впечатлений.
После пролога игра резко меняет тональность: вместо истории о восхождении на криминальный олимп она превращается в мрачную и личную сагу о борьбе за выживание. Хотя игровая механика и позволяет вторично погнаться за богатством и статусом, центральный сюжет фокусируется на отчаянии, смертельной угрозе и поиске спасения, что, по задумке авторов, и является истинной сутью мрачного мира Найт-Сити.
Хорошему продукту птитворяться ГОВ***НОМ - странное решение!
Хоть и люблю Киберпанк,но вот угрозы жизни на протяжении всей игры не ощущал.Чип глючит только в основных миссиях и строго определенных местах,ну в дУше бывает кочепыжит и всё.... Поэтому почувствовал всю драму игры только в финальных титрах.
я кибер прошел без имплантов (на сколько это возможно) и с простым огнестрелом, без прокачки, без интерфейса, на сложном. не сильно потно, просто больше шныряния по углам.
CDPR и обман - это в принципе одно и тоже
А это для кого то стало Новостью? я считаю что все это заметили после прохождения 1го АКТА, потому что когда наступает 2й АКТ игры то игра уже сдувается и она теряет свою "Экшен и динамичную форму" поэтому эта новость от Павла Сасай кудасай не кого не удивила, меня уж точно эта новость не удивила ибо я сразу заметил это когда в первый раз проходил игру на релизе.
притворяется в плане? я просто в гта не играл ни в одну