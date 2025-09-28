Павел Саско рассказал, насколько важным было дополнение Phantom Liberty для создателей Cyberpunk 2077

26 сентября 2023 года — в этот день игроки получили дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, которое вкупе с предшествующим ему обновлением 2.0 окончательно стерло неприятный осадок после неудачного релиза «базовой версии». Сейчас, по прошествии двух лет после этого события, придя в себя, студия CD Projekt Red работает над The Witcher 4 и Cyberpunk 2, а часть разработчиков вернулась мыслями к этому столь важному для них моменту.

В официальном аккаунте игры в сети X был опубликован короткий и довольно обобщенный юбилейный пост, убеждающий, что некоторые истории остаются с игроками навсегда. Куда более трогательным образом решил отметить день рождения «Призрака свободы» Павел Саско, главный дизайнер заданий как в дополнении, так и в базовой игре, обратившись напрямую к игровому сообществу.

Phantom Liberty было как прыжок веры, акт благодарности тем, кто был с нами, попытка превзойти наши предыдущие дополнения [ как в случае с Hearts of Stone и Blood and Wine для The Witcher 3, планка была установлена очень высоко]. Нам нужно было так много доказать самим себе. Мы потеряли уверенность в том, кто мы есть. Но в этом огне мы возродились.



Спасибо всем, кто никогда не терял веру.

Хотя можно спорить о том, действительно ли Phantom Liberty превосходит дополнения к 3-му Ведьмаку, нет сомнений, что именно это DLC завершило историю Ви, представив «хороший финал», и позволило CD Projekt Red вернуться после долгого путешествия и восстановить доверие игроков.

Впрочем, полностью ли — станет ясно не раньше 2027 года, ближе к выходу The Witcher 4, по пути к которому разработчики могут преподнести игрокам еще один или два небольших сюрприза, связанных с Cyberpunk 2077, не раз доказав, что им трудно навсегда закрыть эту горько-сладкую главу.