Первые обзоры Cyberpunk 2077 Phantom Liberty появятся 20 сентября ©

Дебют Cyberpunk 2077 Phantom Liberty состоится через 12 дней, но еще до этого геймеры смогут получить свои впечатления от журналистов. CD Projekt RED только что объявила дату и время выхода финальных рецензий на сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077.

Сегодня CD Projekt RED представила великолепный трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, после чего подтвердила дату выхода обновления 2.0. После этого мы получили еще одну важную новость.

Журналисты уже проверяют полнометражное дополнение к Cyberpunk, а эмбарго на отзывы будет снято 20 сентября в 18:00.

Обзоры на Cyberpunk 2077 Phantom Liberty появятся за 6 дней до выхода расширения. Это будет первое и последнее расширение для ролевого приключения, вышедшего в 2020 году. С тех пор CD Projekt RED прошла долгий путь совершенствования игры на всех платформах.