Первые поигравшие в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty рассказали о своих положительных впечатлениях ©

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty предстоит пройти высокую планку. CD Projekt Red известна своими качественными DLC для The Witcher 3, что позволяет надеяться на продолжение этой традиции в новой игре.

Выход расширения намечен на 26 сентября, однако недавний тур в Польше позволил игрокам получить возможность собственноручно ознакомиться с DLC. Это также привело к появлению новой информации, причем первые впечатления оказались весьма многообещающими и намекающими на более живой мир.

Почему это важно: Обещалось, что расширение внесет значительные улучшения в основной игровой процесс Cyberpunk. В частности, были изменены игровые системы, и, судя по всему, усилия студии увенчались успехом.

Недавно один из пользователей Reddit поделилась впечатлениями о дополнении после тура. В сообщении на Reddit было много вопросов от любопытных поклонников творчества CD Projekt Red. Одного из них интересовало, внесла ли студия улучшения в NPC и взаимодействие с ними в открытом мире.

На вопрос о том, не кажется ли Догтаун более живым, чем другие районы, девушка ответила, что первые впечатления от взаимодействия с NPC, торговцами и другими людьми были очень положительными. Это, пожалуй, одно из самых заметных улучшений по сравнению с базовой игрой.

Изменения в геймплее и пользовательском интерфейсе, внесенные CD Projekt Red, также, по-видимому, сыграли важную роль. Автор утверждает, что Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ощущается как улучшенная во многих аспектах. Это и изменения пользовательского интерфейса, и деревья навыков, и многое другое. Все это должно существенно изменить основные впечатления от игры Cyberpunk 2077.

К сожалению, игрокам был предоставлен всего один час игры, что привело к ограниченному опыту. Тем не менее, первые впечатления заставляют многих с нетерпением ждать следующей большой главы Cyberpunk 2077.