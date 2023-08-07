Первые поигравшие в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty рассказали о своих положительных впечатлениях

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty предстоит пройти высокую планку. CD Projekt Red известна своими качественными DLC для The Witcher 3, что позволяет надеяться на продолжение этой традиции в новой игре.
Выход расширения намечен на 26 сентября, однако недавний тур в Польше позволил игрокам получить возможность собственноручно ознакомиться с DLC. Это также привело к появлению новой информации, причем первые впечатления оказались весьма многообещающими и намекающими на более живой мир.
Почему это важно: Обещалось, что расширение внесет значительные улучшения в основной игровой процесс Cyberpunk. В частности, были изменены игровые системы, и, судя по всему, усилия студии увенчались успехом.
Недавно один из пользователей Reddit поделилась впечатлениями о дополнении после тура. В сообщении на Reddit было много вопросов от любопытных поклонников творчества CD Projekt Red. Одного из них интересовало, внесла ли студия улучшения в NPC и взаимодействие с ними в открытом мире.
На вопрос о том, не кажется ли Догтаун более живым, чем другие районы, девушка ответила, что первые впечатления от взаимодействия с NPC, торговцами и другими людьми были очень положительными. Это, пожалуй, одно из самых заметных улучшений по сравнению с базовой игрой.
Изменения в геймплее и пользовательском интерфейсе, внесенные CD Projekt Red, также, по-видимому, сыграли важную роль. Автор утверждает, что Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ощущается как улучшенная во многих аспектах. Это и изменения пользовательского интерфейса, и деревья навыков, и многое другое. Все это должно существенно изменить основные впечатления от игры Cyberpunk 2077.
К сожалению, игрокам был предоставлен всего один час игры, что привело к ограниченному опыту. Тем не менее, первые впечатления заставляют многих с нетерпением ждать следующей большой главы Cyberpunk 2077.
Как и у тех кто поиграл в предрелизную?)
Ессессино. На вопросы реддит хомяков, специально заготовленная девушка ответила. Специально заготовленными фразами. Как и джва месяца назад - "совершенно другая игра кибервсранк 2.0" или уже 3.0 ибо двойка это патч 1.6.
Уверен, ты от длс получишь море удовольствия. Потом будешь каждый пост писать про хомячков:)
В этом году вышла ровно одна игра которая мне понравилась но ни разу я о ней тут не писал.) А данное длс я вообще буду играть под новый год, если не забуду.
И все же они приободрили игру, а если рассматривать пк версию, тотона и с релиза вполне хороша была.
чем? Вот серьезно, чем? РПГ составляющей нет и даже после 1.5 несмотря на громкие заявления по-сути ничего не изменилось. Боевка убита отсутствием серьезного различия в вооружении и отсутствии явных различий в уязвимостях/преимуществах для противников и завязанной на этом персональной тактике. Сюжет изобилует логическими дырами. Арка ГГ слита, герой в конце мало чем отличается от героя вначале, несмотря на столь глобальные изменения в жизни. Хорошо отработали дизайнеры города, вышло крайне атмосферно и разработчики четверки основных персонажей-"напарников".
Помню с каким восторгом Логвинов рассказывал о Киберпанке )))
"девушка ответила", воу воу воу, палегче, это же была девушка, мало ли что она в своём маня-мирке напридумывала.
Эт ты зря, я знаю многих девушек, которые нагнут тебя в любой игре :)
Есть такие. Одна из - моя сестра. Нагибает ток так 😭
CDPR опять купили отзывы? По-любому будут баги и такие, что даже хуже будут чем сама игра на старте!
ну по факту, с длс дела у них значительно лучше обстоят, так что спорно
Так было раньше. Раньше у них и с играми было заебись. Но нет, ребята умудрились обосраться на весь мир.
Интересно, без DLC все же патчем будут внесены правки или нет?
Очень жду ♥
Где купить?
Да на любой площадке, где её продают: стим, гог. Если же ты о том "Как купить"? Гифты, смена региона на сторонних маркетплейсах, если ты проживаешь на территории РФ.
Посмотрим на Релизе, но пока что DLC выглядит очень даже ничего. Особенно зашли изменения в самом Cyberpunk 2077
На старте обосрались конечно особенно на консолях старого поколения где фпс 10 был
Не особенно на консолях старого поколения, а только на консолях старого поколения и бомжах на пк с 1050ti, именно эти дурачки купили игру и удивились, почему она не работает на их помоях. На момент выхода игры у меня была 1080 и прошел в первый раз тогда без проблем на средне высоких, недавно прошел в третий раз на 4080 в 4к на ультрах с рейтрейсигом и генерацией... и в этой игре самый красивый ночной город из всех, что видел, атмосфера завораживает!
На моей 1060 на релизе она шла нормально, 50-60 фпс , но это была ее не единственная проблема, далеко не единственная)) но прощел ее на пс5 когда дали эту версию(1.5) но и там проблем хватало, кое как прощел
оптимизация которая простроена на длсс 3 это не оптимизация а кал
С консолями - да, по хорошему нужно было только для новых делать. А насчет оптимизации для ПК - не все так плохо было, на релизе я играл на rx 570 на низко-средних с вполне нормальным фпс.
опять супер красавица лесби делает обзоры на длс? уууу
Судя по картинкам, первые поигравшие - ЛГБТ игроки! Естественно, что игра созданная ЛГБТ разработчиками, в первую очередь, для ЛГБТ игроков, очень понравилась этим самым ЛГБТ игрокам!
Тупо
Написано "ЛГБТ инсайдером"
И не говори. Это не просто тупо, а очень тупо! Делать игру для 1% меньшинств, игнорируя 99% большинства.
Я не понял причем тут лгбт?
Поиграй в этот кал и поймёшь! Но мой тебе совет, лучше не играй, побереги психику.