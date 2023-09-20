Первые тесты производительности Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Сайт techpowerup.com опубликовал первые тесты производительности Cyberpunk 2077 версии 2.0 и дополнения Phantom Liberty.
Тесты без включения технологии трассировки лучей (RTX)
Тесты с включенной технологией трассировки лучей (RTX)
Подводя итоги тестирования, автор W1zzard резюмирует следующее:
В зависимости от настроек рендеринга требования к VRAM варьируются от «минимальных» до «серьезных». При низких настройках объем выделения памяти достигает примерно 6 ГБ, а при разрешении 4K — 7 ГБ — практически каждая новейшая видеокарта должна с этим справиться. При максимальных настройках, но без трассировки лучей, вы получите 8 ГБ при разрешении 1440p — на мой взгляд, это довольно хорошо настроено. После того, как вы запустите трассировку лучей, вам в любом случае понадобится мощное оборудование, поэтому 11 ГБ при разрешении 1440p и 14 ГБ при 4K довольно хорошо сочетаются с оборудованием, которое может работать с этими настройками. Трассировка лучей добавляет несколько сотен МБ к RT, так что беспокоиться не о чем. Включение генерации кадров DLSS 3 с разрешением 4K, помимо максимальных настроек с RT, увеличивает использование видеопамяти до ошеломляющих 18 ГБ, а это значит, что вам лучше иметь RTX 4090. Однако без какого-либо масштабирования. После активации масштабирования DLSS базовое разрешение рендеринга снижается, что означает, что использование VRAM также значительно снижается. В целом я бы сказал, что Phantom Liberty хорошо настроена, чтобы максимально эффективно использовать доступную видеопамять на всех картах.
Да не буду я покупать ваш 40 серия, не нужны мне ваши дегенерации кадров!!!
Поиграть смогут не только лишь все, игра для блохеров.
"4 ГБ при 4K довольно хорошо сочетаются с оборудованием, которое может работать с этими настройками." - ага, аж целых две модели от Nvidia за баснословные деньги.
Да ну брось ты, я обычный человек, у меня 4090 чисто для игр.
Только я не понял, для видеокарт не 4000 врубали длсс и фср?
Я не шибко разбираюсь в этих вещах, но кажется на этих картах включать бесполезно это. Не будет никакого прироста.
Мне на 3070ти не советуют его даже включать, смысла 0.
Ну это вот как мне посоветовали здесь.
Тут все без фср и длсс
Ну как ноль ,у меня тож 3070 , но и моник 3440*1440 , без длсс на ультра 17 кадров , с длсс 60+
А я просто в 1080 играю, может это важно. Вот как сказали, так и передал.
Когда кажется - креститься надо. Прирост есть всегда, если только упор в процессор не идет. И всегда можно самому проверить, а не только советы слушать, тем более что это проверяется в один клик
gtx 1080 потянет.найс)))))))
смысл без генератора тестить когда даже rtx 4090 не справляется
Кидаешь новости, получаешь минусы за некомпетентных разработчиков хххх)
Я готов к игре. Про остальных не знаю. Жаль 5090 только в 2025 году выйдет. Так бы хоть завтра купил.
ремонт в квартире лучше сделай дегенерат, а то в бабушатнике проводка не выдержит 4090
Смотря на твою квартиру. ты что бабушкину пенсию тратишь. на железки от Хканга
Это антикварная мебель, Дегенерат 🤣😂 Один этот шкаф стоит как вся твоя квартира 😂
Это антикварная мебель, очень дорогая. У бабушки хорошая пенсия, вот мне Мерин купила за 12 лямов с пенсии. Тебя покатать по Москве??
Скинь по братске 100к