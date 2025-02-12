Первый выпуск комикса Cyberpunk 2077: Psycho Squad поступил в продажу

Комикс Cyberpunk 2077: Psycho Squad, разработанный при поддержке CD Projekt Red, поступил в продажу 12 февраля 2025 года. История посвящённая элитному отряду MaxTac, который охотится на киберпсихопатов в Найт-Сити теперь доступна для всех фанатов вселенной Cyberpunk.
Сюжетная линия
В первом выпуске отряд MaxTac, одно из самых мощных подразделений Найт-Сити получает задание нейтрализовать бывшего корпоративного нетраннера, превратившегося в киберпсихопата. Однако здание, в котором он находится, заблокировано, а сам противник заминировал помещения и удерживает заложников. Спецотряду предстоит проникнуть внутрь, обезвредить угрозу и спасти выживших.
Творческая команда
- Сценарист: Дэн Уоттерс (Universal Monsters: Creature from the Black Lagoon Lives!);
- Художник: Киран МакКеон (Dragon Age: The Missing);
- Колорист: Джада Марчизио (Profane);
- Шрифты: Фрэнк Цветкович (Cyberpunk 2077: Kickdown).
Обложки и варианты изданий
Основную обложку для первого выпуска нарисовали Киран МакКеон и Джада Марчизио. Кроме неё, доступны альтернативные варианты созданные:
- Мигель Вальдеррама (Cyberpunk 2077: Trauma Team);
- Алекс Экман-Лаун (Lotus Land);
- Нико Хенрихон (Fables).
Первый выпуск Cyberpunk 2077: Psycho Squad поступил в продажу 12 февраля. Его можно приобрести в магазинах комиксов и на цифровых платформах.
английский надо знать походу, чтобы прочитать его
Я так понимаю, на издание в России можно не рассчитывать.