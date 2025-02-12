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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 29 152 оценки

Первый выпуск комикса Cyberpunk 2077: Psycho Squad поступил в продажу

Simple Jack
Новости

Комикс Cyberpunk 2077: Psycho Squad, разработанный при поддержке CD Projekt Red, поступил в продажу 12 февраля 2025 года. История посвящённая элитному отряду MaxTac, который охотится на киберпсихопатов в Найт-Сити теперь доступна для всех фанатов вселенной Cyberpunk.

Сюжетная линия

В первом выпуске отряд MaxTac, одно из самых мощных подразделений Найт-Сити получает задание нейтрализовать бывшего корпоративного нетраннера, превратившегося в киберпсихопата. Однако здание, в котором он находится, заблокировано, а сам противник заминировал помещения и удерживает заложников. Спецотряду предстоит проникнуть внутрь, обезвредить угрозу и спасти выживших.

Творческая команда

  • Сценарист: Дэн Уоттерс (Universal Monsters: Creature from the Black Lagoon Lives!);
  • Художник: Киран МакКеон (Dragon Age: The Missing);
  • Колорист: Джада Марчизио (Profane);
  • Шрифты: Фрэнк Цветкович (Cyberpunk 2077: Kickdown).

Обложки и варианты изданий

Основную обложку для первого выпуска нарисовали Киран МакКеон и Джада Марчизио. Кроме неё, доступны альтернативные варианты созданные:

  • Мигель Вальдеррама (Cyberpunk 2077: Trauma Team);
  • Алекс Экман-Лаун (Lotus Land);
  • Нико Хенрихон (Fables).

Первый выпуск Cyberpunk 2077: Psycho Squad поступил в продажу 12 февраля. Его можно приобрести в магазинах комиксов и на цифровых платформах.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Чебурешник

английский надо знать походу, чтобы прочитать его

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Tiger Goose

Я так понимаю, на издание в России можно не рассчитывать.

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