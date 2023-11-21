Phantom Liberty включена в Cyberpunk 2077: Ultimate Edition только на диск для Xbox Series X

CD Projekt RED наконец объявила о «полном издании» Cyberpunk 2077. Ultimate Edition выходит 5 декабря и включает в себя базовую игру и расширение Phantom Liberty, цифровые дополнения и все обновления, выпущенные на данный момент. Она будет доступна в цифровом и физическом виде для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
К сожалению, с физической версией есть один нюанс. Директор глобального сообщества Марцин Момот уточнил, что Phantom Liberty присутствует только на диске версии Xbox Series X. Игроки PS5 и ПК должны загрузить его, используя код из коробки. Возможно, это звучит не так уж и важно, но для тех, у кого плохое подключение к Интернету, или для коллекционеров, которым нужно все, что есть на диске, это действительно ограничивает их возможности.
Чтобы внести ясность: Phantom Liberty находится на диске на Xbox. Для PS5 включен код, для ПК также загружаемая версия.
Господя... Не могут пшеки не обгадиться на ровном месте.
Тогда лесом