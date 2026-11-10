Пиковый онлайн Cyberpunk 2077 в Steam держится выше 100 тысяч игроков уже три недели подряд

После релиза обновления 2.5 ролевой экшен Cyberpunk 2077 в течение 20 дней подряд преодолевает планку в 100 000 одновременных пользователей в Steam. Таким образом, недавний всплеск аудитории оказался устойчивым трендом, а не разовым скачком интереса.

Ранее студия CD Projekt RED сообщила о пиковом показателе в 187 000 игроков одновременно. Этот результат был зафиксирован 26 октября и стал лучшим для игры со времен релиза сюжетного дополнения Phantom Liberty.

Подобная динамика подтверждает, что аудитория сохраняет высокий интерес к Найт-Сити даже спустя почти шесть лет после первоначального выхода проекта. В статистике учитываются ежедневные пиковые значения онлайна, а не постоянное количество активных пользователей на протяжении всех суток.

Представленные данные охватывают исключительно площадку Steam и не отражают активность геймеров на консолях PlayStation, Xbox или в других цифровых магазинах на ПК.