Пиковый онлайн Cyberpunk 2077 в Steam за последние сутки превысил 90 тысяч игроков ©

С момента неудачного релиза Cyberpunk 2077 в конце 2020 года игровое сообщество переживает настоящие американские горки эмоций. Финансирует этот аттракцион студия CD Projekt RED, которая планомерно - хотя и с переменным успехом - пытается улучшить изначально катастрофическое качество своего флагмана.



В результате спустя почти три года после дебюта Cyberpunk 2077 мы дожили до выхода революционного обновления 2.0, которое в принципе перестраивает все аспекты игры. Но с каким эффектом? Лучшим показателем качества патча является реакция сообщества. С этой целью были изучены последние комментарии и статистика по игре в Steam.

Начнем с последнего - согласно графикам SteamDB, на пике после выхода обновления в игру играл 90 241 человек. Учитывая, что в предыдущие недели этот показатель достигал 25 000 человек, прирост впечатляет.

Такая популярность рано или поздно должна была привести к появлению новых отзывов в Steam. И действительно, Cyberpunk 2077 получила множество отзывов, подавляющее большинство из которых - положительные. Приведенная ниже диаграмма как нельзя лучше отражает это:

А вот некоторые примеры отзывов:

Версия 2.0 очень хороша, и игра отличная.

Обновление 2.0 сделало эту игру лучше, чем когда-либо!

Обновление 2.0 делает игру еще более удивительной во всех отношениях, которые я не считал возможными, я определенно рекомендую ее, особенно после новых улучшений

Версия 2.0 - это очень нужное улучшение. Она показывает, что можно сделать, если уделять игре гораздо больше времени и внимания

Следует отметить, что есть и негативные комментарии. Правда, в основном они связаны с личными предпочтениями игроков. Пользователи жалуются, в частности, на чрезмерно ослабленные характеристики оружия, масштабирование уровней противников или процесс развития персонажа.

Обновление 2.0 просто ужасно. Все огнестрельное оружие было слишком сильно ослаблено. Столько удовольствия от игры было потеряно. После этого я просто вернул деньги за предзаказ DLC. Я не хочу играть в DLC в таком состоянии.

Бои были напряженными и сложными в зависимости от того, с какими фракциями вы сражались. Было приятно возвращаться в начальную зону, чтобы пройти нижние уровни после того, как мне надрали задницу более сильные банды. Теперь они "сбалансировали" игру так, чтобы каждая банда соответствовала вашему уровню, поэтому вы получаете пинок под зад, куда бы вы ни пошли.

Патч 2.0 по сути уничтожил разнообразие билдов, присутствовавшее в предыдущих версиях. Теперь вы более или менее вынуждены прокачиваться в соответствии с фиксированными архетипами, так как деревья заставляют вас выделять очки на навыки, которые вам, возможно, не нужны, если вы хотите полностью раскрыть определенные пути.

Следует еще раз подчеркнуть, что все приведенные выше комментарии относятся исключительно к Steam. Мнения владельцев различных платформ мы можем прочитать в посте Марчина Момота, директора по работе с сообществом CD Projekt RED, который через X спросил игроков об их впечатлениях после выхода 2.0. Вероятно, в течение дня там появятся и другие сообщения.