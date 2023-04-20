ПК-версия Cyberpunk 2077 получила свежий хотфикс

Разработчики из польской студии CD Porjekt RED сообщили о выпуске исправления для Cyberpunk 2077. Среди прочего, оно исправляет два наиболее частых сбоя, в том числе один, возникающий во время финального квеста. Параметр «Масштабирование динамического разрешения» теперь постоянно отображается серым цветом, когда включена трассировка пути.
Обновление не изменит версию игры, отображаемую в главном меню, но все же может повлиять на моды.
Любопытно.Надо будет заценить - основной квест Брат и сестра (если топить за Арасаку) мне было не пройти - игра жёстко вылетала, временно помогало направлять камеру в пол)
Не стоит "новости"
Ну баллы то нужно получить
всмысле????
🔥🔥🔥
трассировка пути включена, путь открыт
Новость от всратыша для всратышей: "Писи весия Кибельпанк получила хофиксь."
Не ссылок на новость или пачноут, не версии обновления, не размер файлов, не названия платформы (площадки-магазина-лаунчера).