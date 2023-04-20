ПК-версия Cyberpunk 2077 получила свежий хотфикс ©

Разработчики из польской студии CD Porjekt RED сообщили о выпуске исправления для Cyberpunk 2077. Среди прочего, оно исправляет два наиболее частых сбоя, в том числе один, возникающий во время финального квеста. Параметр «Масштабирование динамического разрешения» теперь постоянно отображается серым цветом, когда включена трассировка пути.

Обновление не изменит версию игры, отображаемую в главном меню, но все же может повлиять на моды.