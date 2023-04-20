Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 9 881 оценка

ПК-версия Cyberpunk 2077 получила свежий хотфикс

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monk70
Новости

Разработчики из польской студии CD Porjekt RED сообщили о выпуске исправления для Cyberpunk 2077. Среди прочего, оно исправляет два наиболее частых сбоя, в том числе один, возникающий во время финального квеста. Параметр «Масштабирование динамического разрешения» теперь постоянно отображается серым цветом, когда включена трассировка пути.

Обновление не изменит версию игры, отображаемую в главном меню, но все же может повлиять на моды.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lvinomord

Любопытно.Надо будет заценить - основной квест Брат и сестра (если топить за Арасаку) мне было не пройти - игра жёстко вылетала, временно помогало направлять камеру в пол)

2
FlexGum

Не стоит "новости"

0
Limgrave

Ну баллы то нужно получить

-4
vladimirasss

всмысле????

2
oleg21412

🔥🔥🔥

0
Protocol10

трассировка пути включена, путь открыт

0
Neron Clavdius

Новость от всратыша для всратышей: "Писи весия Кибельпанк получила хофиксь."

Не ссылок на новость или пачноут, не версии обновления, не размер файлов, не названия платформы (площадки-магазина-лаунчера).

-1