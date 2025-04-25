По данным CDPR, Cyberpunk 2077 может лучше всего продемонстрировать возможности будущей портативной консоли Switch 2

Switch 2 обещает стать долгожданной портативной консолью благодаря сильному наследию оригинала и его впечатляющим характеристикам. Консоль по сути способна запускать практически все современные игры AAA, включая Cyberpunk 2077 и, возможно, Assassin's Creed Shadows.

Директор Cyberpunk 2077 Павел Саско объясняет, что порт игры на Switch 2 потребовал от разработчиков много труда, чтобы завершить его. Перенос одного из самых любимых тайтлов AAA на портативную консоль был особенно сложной задачей для студии.

Павел добавляет, что Cyberpunk 2077 по сути является одним из лучших тестов для Switch 2. Порт демонстрирует возможности портативной консоли, предполагая, что другие, менее интенсивные игры класса AAA могут быть портированы еще лучше, если Cyberpunk 2077 будет перенесен на новую консоль.

Я действительно взволнован выпуском Switch 2. Мы долгое время тайно работали над этим, и я перепройду всю игру, как только она выйдет.

Для тех, кто не в курсе, Cyberpunk 2077, как сообщается, работает в разрешениях от 540p до 1080p с нестабильными 30 FPS — якобы без DLSS. Однако, ожидается, что игра будет работать лучше с апскейлером, который позже был подтвержден для работы с ним.

Nintendo Switch 2 наконец-то выйдет 5 июня 2025 года, после многих лет ожидания. Cyberpunk 2077 уже доступен для предварительного заказа и также выйдет в первый день релиза консоли.