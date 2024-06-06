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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 328 оценок

По мнению разработчика, исправление катастрофического запуска Cyberpunk 2077 стало самым большим достижением CDPR

butcher69
Новости

В новом интервью ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077, а теперь и помощник геймдиректора грядущего сиквела, рассказал, что, по его мнению, самым большим достижением CD Projekt Red стало исправление неудачного старта Cyberpunk 2077.

Когда игра впервые вышла в 2020 году, критики неоднозначно оценили Cyberpunk 2077. В то время как сюжет, визуальное оформление и геймплей были оценены по достоинству, именно нелепое количество ошибок и глюков испортило запуск игры. Эти ошибки присутствовали на всех платформах, но именно на консолях последнего поколения проблемы с производительностью были наиболее распространены.

Я бы сказал, что это было определенно самое сложное из всех наших достижений. Лично я - любитель киберпанка. Мне эта игра нравится немного больше, чем The Witcher, хотя я люблю их обе. Но с моей личной точки зрения, я считаю, что это более значимое достижение. В том числе и потому, что это было невероятно сложно.

Далее Павел Саско отметил, что если бы Cyberpunk 2077 была такой же, как сейчас, на момент запуска, то он «мог бы считать, что The Witcher была самым крупным достижением студии». Но из-за нелегкой борьбы, которая потребовалась для исправления проблем игры, «она действительно кажется более значимым свершением».

-5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sir_Rumata

"Исправление"
Ну соврать, сказать что не стало лучше
Но второе длс и тысячу обещаний я им не прощу(
Да и с озвучкой вышло не красиво

7
ZAUSA

Вранье. Не исправили.

1
Пользователь ВКонтакте

А ты пк обнови) // Mikhail Tsyganov

3
BleederHunt

Интересно а для PS4 починили :-D? Помню что там за ад был

1
Пользователь ВКонтакте

Более менее играбельно // Алексей Смирнов

1
0ncnjqybr

Играть в шутан на сосноли - само по себе ад

3
-zotik-

Как нибудь надо длс купить и проверить что они там наисправляли))

1
0ncnjqybr

Хз, что они там "исправили". Вождение как было херовым, так им и осталось. Стрельба как была пососной, так ею и осталась. Доп квесты как были коридорными, так ими и остались. Старые баги почти все на месте.

Зато добавили новых багов и автолевелинг. И озвучку запретили, даже любительскую.

Это ли не достижение?

0
Пользователь ВКонтакте

То есть сделать сразу нормально - это не достижение. А вот o6ocpaться и потом пять лет исправлять - это достижение. Понятно // Александр Ковалёв

-4