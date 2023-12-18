По мнению руководителя Pentiment, Cyberpunk 2077 создала опасный прецедент со своей системой диалогов

Они настолько хороши, что пользователи должны понять: это не норма и никогда такой не станет.

Многие удивятся, но между Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077 есть одно большое сходство - это детализированные диалоги. Одна из них - за безумное разнообразие вариантов диалогов с участием настоящих актеров, а другая - за то, что в ней есть ультрапогружающийся город, в котором можно устроить сцену для разговора с помощью высокодетализированной графики и анимации. И в том, и в другом случае требуется время, чтобы подчеркнуть эти моменты, а для этого, конечно, нужны особые усилия команды разработчиков.

Но в данном случае речь идет о Cyberpunk 2077, поскольку именно эта игра послужила основой для "дискуссии", которую начал Джош Сойер, член Obsidian и руководитель Pentiment, заявив следующее:

Cyberpunk 2077 заслуживает абсолютного уважения по части диалогов, но важно учитывать, как много ресурсов, как денежных, так и временных, ушло на разработку этой системы.

Слова Сойера процитировал Патрик К. Миллс из CD Projekt RED: " Затраты на них безумны - и по времени, которое уходит на их создание, и по ресурсам, которые требуются для их завершения". Далее он рассказывает о том, как ему пришлось убеждать руководителя игры добавлять диалоги во время езды в машине длительностью около 5 минут, чтобы не потерять темп игры.

В этих сообщениях, направленных в адрес пользователя, утверждающего, что все ролевые игры отныне должны ориентироваться на диалоги Cyberpunk 2077, прослеживается одна мысль: достичь такого же уровня проработки способны далеко не все. Такое не может стать стандартом только потому, что это могут позволить себе только крупные компании. Нужно понимать, что как игры CD Projekt, так и Larian Studios уникальны, и если вам хочется насладиться подобной детализацией, то вы не найдете ее в других RPG с таким же качеством и самоотдачей.