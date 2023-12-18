По мнению руководителя Pentiment, Cyberpunk 2077 создала опасный прецедент со своей системой диалогов

Многие удивятся, но между Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077 есть одно большое сходство - это детализированные диалоги. Одна из них - за безумное разнообразие вариантов диалогов с участием настоящих актеров, а другая - за то, что в ней есть ультрапогружающийся город, в котором можно устроить сцену для разговора с помощью высокодетализированной графики и анимации. И в том, и в другом случае требуется время, чтобы подчеркнуть эти моменты, а для этого, конечно, нужны особые усилия команды разработчиков.
Но в данном случае речь идет о Cyberpunk 2077, поскольку именно эта игра послужила основой для "дискуссии", которую начал Джош Сойер, член Obsidian и руководитель Pentiment, заявив следующее:
Cyberpunk 2077 заслуживает абсолютного уважения по части диалогов, но важно учитывать, как много ресурсов, как денежных, так и временных, ушло на разработку этой системы.
Слова Сойера процитировал Патрик К. Миллс из CD Projekt RED: " Затраты на них безумны - и по времени, которое уходит на их создание, и по ресурсам, которые требуются для их завершения". Далее он рассказывает о том, как ему пришлось убеждать руководителя игры добавлять диалоги во время езды в машине длительностью около 5 минут, чтобы не потерять темп игры.
В этих сообщениях, направленных в адрес пользователя, утверждающего, что все ролевые игры отныне должны ориентироваться на диалоги Cyberpunk 2077, прослеживается одна мысль: достичь такого же уровня проработки способны далеко не все. Такое не может стать стандартом только потому, что это могут позволить себе только крупные компании. Нужно понимать, что как игры CD Projekt, так и Larian Studios уникальны, и если вам хочется насладиться подобной детализацией, то вы не найдете ее в других RPG с таким же качеством и самоотдачей.
Чего? Вы издеваетесь, что ли? Скажите, что это рофл.
Смешно, с учетом того, что диалоговая система деградировала в сравнение с тем же Ведьмаком.
А причём тут киберпанк?
читайте внимательно, говориться не о качестве или вариации диалогов, а о постановке анимированных сцен для каждого диалога, даже тех которые не выбраны. Это не как во всех играх, где показывают видеоряд с одного ракурса. Имеется виду, что для каждой строчки диалога, сделана отдельная сцена, где каждый участник не просто стоит на месте шевеля ртом, а ходит, двигает специально конечностями (не рандомно как в остальных играх, а например показывает в нужное место пальцем, потрогает лицо и все это уникальные анимации, это дорого), смотрит в нужную сторону, а самое главное можно обойти с другой стороны участников сцены и участвовать в диалоге в любой точке. Во всех играх такие сцены показывают, только то, что ты должен видеть, могут за прилавок половинку продавца поставить например, вы ведь все равно не увидите. Т.е. именно сделать в деталях такое дорого, в других играх на этом экономят.
тока вот весь выбор в конечном итоге приводит к по своей сути одинаковым концовкам
Дожили, блин! Качественная работа стала "опасным прецедентом".
Именно такое "унижение качеством" и должно вытянуть халтурщиков за уши из индустрии прочь.
дорого, у многих небольших студий с небольшим бюджетом, но с уникальной идеей не получится подобное сделать, да еще в разумные сроки.
А толку? Варианты диалогов в 95% случаев ни на что не влияют, вариативность квестов даже меньше чем в
наверно что то типа киберпука очень крутая система но она должна работать везде в мире на какой нибудь аи логике и в этом есть сложность потому что цены обычно основаны не на анимациях и нет какой то логики с физикой тела и положения тела. во вторых это диалоги в движении без кат сцен. в принципе это не реализуемо нормально если персонажи не находятся в статичной системе отсчета.
поэтом пка самое нормальное чета на уровне готки ждва наверно. когда так - эй ты, персонаж встает начинает говорить и делает всякие движения и это везде может происходить.
Ну-ну, кучу денег вбухали - ой какой прорыв.
Это если только повод посокрушаться на тему, какие бестолочи нынче работают в индустрии, что даже при наличии крупных бюджетов умудряются делать халтуру и гуано.
Привыкли игры для баранов по типу юбиков делать
У Джоша на старости лет походу чердак поплыл.
/сарказм/
ага тока в балдуре им почемуто было влом героя озвучить
бессловесное чмо
причём даже если играешь за напарников, которые ВСЕ! озвученные , то они тоже молчат!
в чём прикол, озвучено 1000+ диалогов, сотни актёров, а героя не смогли озвучить, за женск и муж версию
мдаа) то есть пара разветвлений в диалогах требует невероятных усилий.О боже как много ресурсов денежных и временных ушло. Или просто все привыкли к деградированной системе диалогов,и теперь хоть какая-то нормальная система диалогов считается чем то невероятным?я уж молчу как диалоги в кино деградировали
Причем тут это ? Тут речь о том что диалоги анимированы, а не классическая схема когда лицо крупным планом и ничего не происходит тут же каждый диалог это анимированная поставленная сцена, речь идет об этом.
и что в этом уникального?в last of us,god of war, death stranding такие крутые сцены с диалогами
Только в этих играх диалоги линейные. А в киберпанке и балдурсе (особенно в балдурсе) есть большая вариативность в диалогах и каждый вариант при этом будет само собой озвучен и качественно анимирован.
Первое - сейчас бы хвалить балду 3 за детские и очень часто нелогичные диалоги.
Второе - а что такого особенного было в диалогах Киберпанка?
Вот реально - что?
чел поиграй в игру или иди в старфилд
Разница в том, что ты можешь приседать, бегать, прыгать, доставать пушки, сесть на лицо тому с кем ведешь диалог, а не статичная сцена с выборами 1.2.3.4.
Как этого можно не понять? Да и сами по себе диалоги топ