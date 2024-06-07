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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 360 оценок

По словам CD Projekt, Новая игра+ в Cyberpunk 2077 "сломала бы саму структуру игры"

monk70
Новости

Cyberpunk 2077 так и не получила режим Новой игры+, в отличие о The Witcher 3: Wild Hunt, потому что это «сломало бы саму структуру игры». В разговоре с DualShockers директор квестов Cyberpunk 2077 и помощник директора игры его сиквела Павел Саско дал несколько расплывчатое объяснение того, почему ролевая игра не получила режим Новой игры+ за более чем три года обновлений.

«Для нас очень важно, чтобы все компоненты в игре работали вместе, работали хорошо и имели смысл», — сказал Саско. «Дело в том, что Cyberpunk очень специфична, когда дело касается её конструкции. Невероятно сложно придумать, как можно реализовать Новую игру+, не нарушив полностью структуру игры».

Саско сослался на последнюю ролевую игру Bethesda Starfield и ее систему Новой игры+, которая фактически связана с общей историей и имеет логическое объяснение того, как и почему весь мир сбрасывается, и, по-видимому, предположил, что это единственный вариант для включения механики Новой игры+.

Однако он не стал объяснять, почему в Cyberpunk 2077 не может быть более традиционного способа, который просто позволяет игроку перезапустить историю, сохраняя способности или опыт. Как работала версия системы в The Witcher 3, поскольку она не имела никакой сюжетной связи или объяснения сброса и просто позволяла игрокам снова пройти игру с несколькими дополнениями.

Саско даже признал, что Cyberpunk 2077 была разработана для повторного прохождения, что предполагает, что этот стиль Новой игры+ будет хорошо работать.

«Её нужно проходить снова. Это нужно, чтобы пробовать разные жизненные пути, пробовать разные романы, пробовать разные билды», — сказал он. «Есть так много вещей, которые вы можете опробовать, по крайней мере, дважды или трижды, получить очень разнообразный опыт в Cyberpunk 2077. Так что это еще один ответ, игра была создана для повторного прохождения таким образом».
-6
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
YuReI_138

Русская озвучка в PL тоже бы сломала структуру игры?

3
wdymBro

Еще че расскажете? Клоуны польские.

2
pohyall

Однако он не стал объяснять, почему в Cyberpunk 2077 не может быть более традиционного способа, который просто позволяет игроку перезапустить историю, сохраняя способности или опыт

ппц пиzдаболы

2
Олег Фамилия

Криво собрали наверно

-1
Egik81

Когда придет время делать ремастер для поддержки продаж прикрутят режим. Пока же зачем если и так покупают.

1
Yoshemitsu
Для нас очень важно, чтобы все компоненты в игре работали вместе, работали хорошо и имели смысл

Ага, и именно потому, мы полностью переработали "все компоненты" в обновлении 2.0, так как ранее они нихрена не работали год. А на НГ+ нам просто срать что вы там хотите и вы будете жрать что мы вам дадим. И все будут жрать и хрюкать от удовольствия Ибо наш уровень одобрения, позволяет хоть покупать журнашлюх, хоть делать махинации с акциями, хоть обоссывать наших фэнов. Chwała Wielkiej Polsce!

1
saa0891
По словам CD Projekt, Новая игра+ в Cyberpunk 2077 "сломала бы саму структуру игры"

Как можно сломать то что и так сломано.

0
TheNikolay00
Для нас очень важно, чтобы все компоненты в игре работали вместе, работали хорошо и имели смысл

Да неужели

Её нужно проходить снова. Это нужно, чтобы пробовать разные жизненные пути

😂

0
BoT_TaK_BoT
«Её нужно проходить снова. Это нужно, чтобы пробовать разные жизненные пути, пробовать разные романы, пробовать разные билды», — сказал он

и каждый раз фармить деньги и опыт? если бы все это не скидывалось, то проходить заново новыми билдами было бы гораздо удобнее. так что хз какую структуру нарушила бы там новая игра +

0
Lvinomord

Мне 700 часов за одно полное прохождение более чем достаточно. Играю только с огнестрелом или через стелс. Сейчас буду переигрывать заново тем же билдом.. Кому как,но лично для меня смысла новой игры нет.

0
Oscilograf

Вялое мычание. Так же как про "два длс" и про многие другие вещи.

-1
VELENA-RU

Я уже наиграл часов наверное 200, зачем Новая Игра+ в Cyberpunk? Ведьмак ладно понимаю там это реально как то продлевает игру но здесь я не вижу смысла :)

-1
yar1097

Тупо переиграть всю игру с самого начала на имбовом билде с имбовым оружием? Мне, например такого очень не хватает. Я бы с радостью использовал оружия из конца игры, тот же "Эреб" не только на последней миссии или боях с полицией, а и для прохождения всех остальных миссий.

0