По словам CD Projekt, Новая игра+ в Cyberpunk 2077 "сломала бы саму структуру игры"

Cyberpunk 2077 так и не получила режим Новой игры+, в отличие о The Witcher 3: Wild Hunt, потому что это «сломало бы саму структуру игры». В разговоре с DualShockers директор квестов Cyberpunk 2077 и помощник директора игры его сиквела Павел Саско дал несколько расплывчатое объяснение того, почему ролевая игра не получила режим Новой игры+ за более чем три года обновлений.
«Для нас очень важно, чтобы все компоненты в игре работали вместе, работали хорошо и имели смысл», — сказал Саско. «Дело в том, что Cyberpunk очень специфична, когда дело касается её конструкции. Невероятно сложно придумать, как можно реализовать Новую игру+, не нарушив полностью структуру игры».
Саско сослался на последнюю ролевую игру Bethesda Starfield и ее систему Новой игры+, которая фактически связана с общей историей и имеет логическое объяснение того, как и почему весь мир сбрасывается, и, по-видимому, предположил, что это единственный вариант для включения механики Новой игры+.
Однако он не стал объяснять, почему в Cyberpunk 2077 не может быть более традиционного способа, который просто позволяет игроку перезапустить историю, сохраняя способности или опыт. Как работала версия системы в The Witcher 3, поскольку она не имела никакой сюжетной связи или объяснения сброса и просто позволяла игрокам снова пройти игру с несколькими дополнениями.
Саско даже признал, что Cyberpunk 2077 была разработана для повторного прохождения, что предполагает, что этот стиль Новой игры+ будет хорошо работать.
«Её нужно проходить снова. Это нужно, чтобы пробовать разные жизненные пути, пробовать разные романы, пробовать разные билды», — сказал он. «Есть так много вещей, которые вы можете опробовать, по крайней мере, дважды или трижды, получить очень разнообразный опыт в Cyberpunk 2077. Так что это еще один ответ, игра была создана для повторного прохождения таким образом».
Русская озвучка в PL тоже бы сломала структуру игры?
Еще че расскажете? Клоуны польские.
Однако он не стал объяснять, почему в Cyberpunk 2077 не может быть более традиционного способа, который просто позволяет игроку перезапустить историю, сохраняя способности или опыт
ппц пиzдаболы
Криво собрали наверно
Когда придет время делать ремастер для поддержки продаж прикрутят режим. Пока же зачем если и так покупают.
Ага, и именно потому, мы полностью переработали "все компоненты" в обновлении 2.0, так как ранее они нихрена не работали год. А на НГ+ нам просто срать что вы там хотите и вы будете жрать что мы вам дадим. И все будут жрать и хрюкать от удовольствия Ибо наш уровень одобрения, позволяет хоть покупать журнашлюх, хоть делать махинации с акциями, хоть обоссывать наших фэнов. Chwała Wielkiej Polsce!
Как можно сломать то что и так сломано.
Да неужели
😂
и каждый раз фармить деньги и опыт? если бы все это не скидывалось, то проходить заново новыми билдами было бы гораздо удобнее. так что хз какую структуру нарушила бы там новая игра +
Мне 700 часов за одно полное прохождение более чем достаточно. Играю только с огнестрелом или через стелс. Сейчас буду переигрывать заново тем же билдом.. Кому как,но лично для меня смысла новой игры нет.
Вялое мычание. Так же как про "два длс" и про многие другие вещи.
Я уже наиграл часов наверное 200, зачем Новая Игра+ в Cyberpunk? Ведьмак ладно понимаю там это реально как то продлевает игру но здесь я не вижу смысла :)
Тупо переиграть всю игру с самого начала на имбовом билде с имбовым оружием? Мне, например такого очень не хватает. Я бы с радостью использовал оружия из конца игры, тот же "Эреб" не только на последней миссии или боях с полицией, а и для прохождения всех остальных миссий.