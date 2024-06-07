По словам CD Projekt, Новая игра+ в Cyberpunk 2077 "сломала бы саму структуру игры"

Cyberpunk 2077 так и не получила режим Новой игры+, в отличие о The Witcher 3: Wild Hunt, потому что это «сломало бы саму структуру игры». В разговоре с DualShockers директор квестов Cyberpunk 2077 и помощник директора игры его сиквела Павел Саско дал несколько расплывчатое объяснение того, почему ролевая игра не получила режим Новой игры+ за более чем три года обновлений.

«Для нас очень важно, чтобы все компоненты в игре работали вместе, работали хорошо и имели смысл», — сказал Саско. «Дело в том, что Cyberpunk очень специфична, когда дело касается её конструкции. Невероятно сложно придумать, как можно реализовать Новую игру+, не нарушив полностью структуру игры».

Саско сослался на последнюю ролевую игру Bethesda Starfield и ее систему Новой игры+, которая фактически связана с общей историей и имеет логическое объяснение того, как и почему весь мир сбрасывается, и, по-видимому, предположил, что это единственный вариант для включения механики Новой игры+.

Однако он не стал объяснять, почему в Cyberpunk 2077 не может быть более традиционного способа, который просто позволяет игроку перезапустить историю, сохраняя способности или опыт. Как работала версия системы в The Witcher 3, поскольку она не имела никакой сюжетной связи или объяснения сброса и просто позволяла игрокам снова пройти игру с несколькими дополнениями.

Саско даже признал, что Cyberpunk 2077 была разработана для повторного прохождения, что предполагает, что этот стиль Новой игры+ будет хорошо работать.

«Её нужно проходить снова. Это нужно, чтобы пробовать разные жизненные пути, пробовать разные романы, пробовать разные билды», — сказал он. «Есть так много вещей, которые вы можете опробовать, по крайней мере, дважды или трижды, получить очень разнообразный опыт в Cyberpunk 2077. Так что это еще один ответ, игра была создана для повторного прохождения таким образом».