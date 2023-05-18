По слухам, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в июне

Или в первых числах июля.
Окно выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, долгожданного расширения к ролевому экшену от CD Projekt RED, по сообщениям, была раскрыта польским подкастером Rock and Borys: по его оценкам, дебют DLC состоится между 8 июня и началом июля.
Автор утечек, которые потом подтвердились, касающихся проектов польской студии CD Projekt RED, Борис сообщил конкретное окно запуска на основе ряда сведений, начиная с приглашений, которые он сам получил, чтобы увидеть Phantom Liberty на Summer Game Fest 2023.
Источники в CD Projekt RED сообщили подкастеру, что расширение выйдет в июне, и что разработка хорошо продвинулась, а значит, никаких препятствий для скорого запуска на горизонте нет.
Наконец, несколько человек, работающих в польской студии, по сообщениям, подтвердили Борису, что по планам компании релиз Phantom Liberty состоится в течение месяца после объявления даты, скорее всего, на Summer Game Fest 2023.
Является ли эта информация достоверной? На данный момент нам остается только ждать, когда 8 июня будет представлено расширение Cyberpunk 2077, чтобы узнать, объявит ли CD Projekt RED также дату релиза к началу июля.
Если в июне, разве не должны уже из каждого утюга вещать и трейлеры крутить ))
Деньги кончились + у инди кампании производственный ад
Они в последнее время перестали так делать. Как проводят трансляцию-презинтацию так и выходит быстро патч. Та же обнова 1.5 так вышла под новые консоли. Я аналогично был в этом уверен, что на июньской презентации они подробно расскажут о длс и уже обозначат его выход
Даже если объявят дату релиза DLC,не поверю пока не выйдет,уже нет доверия к CD Projekt RED.
как будто, кому-то не все равно ))
Ты о чем?
Нет, это конечно было бы охриненно! Но что-то слабо верится... Хотя! Они могут отмочить и сделать релиз прямо во время какой-нибудь крупной презентации, например, 8 июня на Summer Game Fest от лица самого Идриса Эльбы !!! Вот это будет поворот... 😮
Опять негры? ДЛЦ о плантациях?
вот тогда можно будет наконец-то игру и заценить, а то ни как руки не доходят.