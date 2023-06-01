Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 469 оценок

По сообщению Тайлера Маквикера, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

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monk70
Новости

Согласно слухам, циркулирующим в сети, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, единственное дополнение к ролевой игре с открытым миром, разработанной CD Projekt Red, будет выпущено чуть более чем через два месяца.

Ранее сегодня Тайлер МакВикер, который известен в Интернете в первую очередь как инсайдер по Valve, но который в прошлом году доказал, что имеет доступ к информации о Cyberpunk 2077, когда он сообщил, что расширение будет продемонстрировано во время шоу The Game Awards 2022, сообщил, что релиз Phantom Liberty состоится где-то в августе. Поскольку расширение будет показано на фестивале Summer Game Fest в этом году, мы, вероятно, узнаем, действительно ли оно выйдет примерно через два месяца на следующей неделе.

В настоящее время очень мало известно о дополнении Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Действие нового расширения, которое на сегодняшний день станет самым дорогим дополнением CD Projekt Red, будет происходить в новом районе Найт-Сити под названием Годтаун, и в нем будет представлен новый персонаж по имени Рид, которого озвучит популярный английский актер Идрис Эльба.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Logam

"По сообщению Тайлера Маквикера, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077" И что? Что за сообщение? Охрененный заголовок просто

6
МАХАН МАХАНОВИЧ

Оно выходить только для киберпанка и ничего другого. Думал для ведьмака? Нет.

-1
Logam МАХАН МАХАНОВИЧ

Да я не про это, заголовок недописанный

0
МАХАН МАХАНОВИЧ Logam

Так я обьясняю что автор имел ввиду, возможно кто то не знал что это дополнение для киберпанка(и конкретно для киберпанка), вот он и пишет, что это расширение для киберпанка.

-1
GorryAttack

Зато интрига какая, пока не зайдешь сюда-не узнаешь что в сообщении xD

0
Богдан Мастдаев
действительно ли оно выйдет примерно через два месяца на следующей неделе.

Вот как развидеть такие формулировки :D
минут пять десять пятого четыре пять десять пятого утра

2
Озверин

пощади, чел. нам же это читать приходится.

1
wianewa

Автор хоть 3й класс начальной школы закончил?

1
Omnia Smirnow
По сообщению Тайлера Маквикера, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Ну и?

0
AlotOfGaji

ну вот ты и все. Чел говорит что это ДЛЦ для СР 2077. Просто никто не в курсе

0
Lvinomord

Согласно слухам.... Соррян,но дальше не стал читать.

0
VIGITAL ART

Новости которые мы заслужили ?)

0
Madiark

Два слова сообщил в одном предложений сломало мне мозг

0