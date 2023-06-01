По сообщению Тайлера Маквикера, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 ©

Согласно слухам, циркулирующим в сети, расширение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, единственное дополнение к ролевой игре с открытым миром, разработанной CD Projekt Red, будет выпущено чуть более чем через два месяца.

Ранее сегодня Тайлер МакВикер, который известен в Интернете в первую очередь как инсайдер по Valve, но который в прошлом году доказал, что имеет доступ к информации о Cyberpunk 2077, когда он сообщил, что расширение будет продемонстрировано во время шоу The Game Awards 2022, сообщил, что релиз Phantom Liberty состоится где-то в августе. Поскольку расширение будет показано на фестивале Summer Game Fest в этом году, мы, вероятно, узнаем, действительно ли оно выйдет примерно через два месяца на следующей неделе.

В настоящее время очень мало известно о дополнении Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Действие нового расширения, которое на сегодняшний день станет самым дорогим дополнением CD Projekt Red, будет происходить в новом районе Найт-Сити под названием Годтаун, и в нем будет представлен новый персонаж по имени Рид, которого озвучит популярный английский актер Идрис Эльба.