Поддержка продолжается: Cyberpunk 2077 получит новый патч на следующей неделе

CD Projekt RED заявили, что следующее обновление для ролевого экшена Cyberpunk 2077 выйдет уже на следующей неделе и будет включать в себя исправления для "наиболее распространенных проблем".
Последнее крупное обновление для игры под номером 2.1 было выпущено 5 декабря и помимо интересных нововведений, таких как система метро, добавило в игру ряд ошибок. Вероятно, что следующее обновление будет направлено на решение этих проблем и не будет таким масштабным.
Мы планируем выпустить новый патч для #Cyberpunk2077 на следующей неделе. В нем будут решены наиболее распространенные проблемы, о которых сообщали игроки, в том числе анимация финишеров.
Когда там уже crystal palace dlc. Игра тупо обрывается на финальной миссии.
ты где такой чудной последние 2 года пребывал??? Первое и последнее DLC уже давно вышло
никогда
Призрачная свобода - единственное длс, больше ничего не будет
FSR3 ? Или не судьба опять?
Вам это не поможет, наслаждайтесь нативным разрешением 4К без всяких "фейковых" кадров. Пат-трейсинг не забудьте включить для полного погружения в мир "амуде"
Что ещё можете посоветовать ?
где её купить для стима, кто шарит, я с Белапуси
Если нет самого Cyberpunk 2077 - то только смена региона, так как возможность отправлять игру подарком заблочили для РФ/РБ акков. Если нужно само DLC, то подарком взять. Сайты назвать не могу, сочтут за рекламу, но всё просто гуглится
Пирать. Этих с чистой совестью можно и нужно пираить.
Хотя конкретно эту игру я на акке в Стиме всё же поимел бы, но поляки сделали всё, что бы это была максимально сложно.
А зачем её покупать? Когда сами польские русофобы не хотят, чтобы граждане наших стран покупали их продукты. Смешной ты.
Белаpussy 😂
Игрушка сейчас стоит около 3к рублей на всех площадках с ключами для Стима.
Можно посмотреть тут списки магазинов: https://hot.game/game/Cyberpunk-2077
Можно ещё на ggsel глянуть https://ggsel.net/catalog/cyberpunk-2077-1991 или на plati
Ой, катитесь вы со своим юношеским максимализмом, не позорьтесь. Чел помощи просит, а вы тут "кококо, спирать, русофобы, кококо". Дебичи, блеать.
Мда. Правильно я решил, что лучше пока поиграю купленное на НГ. А Киберпанк пусть дальше настаивается.
Может пусть займутся проблемами next-gen witcher 3 ? Я прошел Cyberpunk 2077 на патче 2.1 и он в полне хорошо играет и оптимизирован, но вот щас в witcher 3 зашел и это ужас.
У Ведьмака 3 проблемы? прошёл next-gen версию без вылетов со стабильным fps(паршивые лучи не юзал) + мод-патч brothers in arms с 5к исправлениями
Ага рассказывай, я сейчас ивасика встретил лысого
А чтобы у него волосы появились нужно было графику на низкие и снова ультра делать, про npc которые по пояс в текстурах в земли стоят и dlss который криво работает и в меню Геральт просто весь в ряби и зернистости тоже норм ?
Может ты не в next-gen версию играл, если что next-gen это где dx12, а не dx11 который отлично работает по сравнению с dx12 .
хз у меня Геральт еще до ремастера был весь в ряби
Перестаньте уже нас докапывать со своими обновлениями для этой помойки 2077. Мы все знаем что проблемы были изначально и игры так же не будет, сколько бы они не выпускали патчей. Лучше бы наконец признали провал проекта и отдали бабки обратно или хотя бы выпустили нормальную онлайн СВ. А то все играют сейчас в ГТА энлайн и никого не интересны ваши одиночные квесты.
Странно, почему тебе менеджер CDPR до сих пор не ответил, может еще не заходил на PG седне... ХМ
+1. Всё по деду сказал.