Подробности о персонажах Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Розалинде Майерс, Соломоне Риде, Сойке и массивном роботе ©

Phantom Liberty - единственное расширение для Cyberpunk 2077, но в нем будет чем заняться, начиная от новых побочных миссий и заканчивая такими видами деятельности, как курьерские задания. Однако сюжет может быть самой интригующей частью, как показал недавний геймплейный трейлер. Режиссер повествования Игорь Саржиньский и старший менеджер по связям с общественностью Павел Бурза рассказали о различных персонажах.



Прежде всего, это Розалинд Майерс, президент НСША, которая терпит крушение в Догтауне и пытается выжить. Как бывший морской пехотинец, она не из робких, но не может справиться со всем Догтауном. Ви помогает ей, но она также очень логична и имеет человеческий аспект (эмоции иногда берут верх). Соломон Рид, которого играет Идрис Эльба, - один из трех самых важных персонажей, наряду с Ви и Сойкой.



Его описывают как человека, которого посылают сменить правительство в другой стране, и никто никогда об этом не узнает. Мастер шпионажа НСША, он стал "спящим агентом" семь лет назад. Теперь он вновь активирован и работает с Ви над заданием в Догтауне, хотя все будет не очень гладко. Хотя он очень предан своей стране, это может вступить в противоречие с его преданностью окружающим и его принципами. Иногда его преданность тянет его в разные стороны, на что также может повлиять Ви.



И, наконец, есть Сойка, которая в чем-то похожа на Ви. Саржиньски замечает, что она могла бы быть уличным панком, пока Ви работал в НСША в другой вселенной. Она как зеркало для Ви и игроков, предоставляя новый взгляд на мотивы, поступки и цели Ви. В различных игровых тестах, проведенных разработчиком, она вызывает разногласия - кому-то она нравится, а кому-то нет, - и хотя ее можно рассматривать как помощь, иногда это может быть не так.



CD Projekt RED использовала в расширении подход шпионского триллера, чтобы включить в игру различные места и фантазии. Она старалась черпать вдохновение из реального мира, а именно из книг, интервью и реальных операций, чтобы обеспечить основу. Однако были добавлены и некоторые "специи" из боевиков 80-х и 90-х годов.



Также, заметка о гигантской машине, напавшей на Ви и Майерс - это Химера корпорации Милитех, оставленная во время последней корпоративной войны. Она вооружена всеми видами оружия и может устроить настоящий хаос. Однако она может стать препятствием для игроков, а может и не стать.