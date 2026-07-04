Похоже, что премьера второго сезона Cyberpunk: Edgerunners состоится 20 октября

Пользователи Reddit заметили, что на официальном корейском YouTube-аккаунте стримингового сервиса Netflix ненадолго появилась точная дата премьеры второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners.
Согласно обнаруженной информации, премьера второго сезона состоится 20 октября, однако Netflix оперативно изменили описание видео, удалив дату. В Netflix не прокомментировали ситуацию, поэтому остаётся неясным, является ли эта дата окончательной.
Сюжетные детали второго сезона неизвестны, однако создатели ранее намекали, что зрителей ждёт совершенно новая история с новыми персонажами, которая вновь развернётся в мрачных и неоновых декорациях Найт-Сити, но при этом не будет связана с событиями первого сезона.
чёт персонажи какие то всратенькие... по сравнению с первым сезоном - никто особо не выделяется и не запоминается. короче, пока сомнительно...
Первой серии или всего сезона?
Лишь недавно дошли руки до первого сезона. Проект явно не шедевр, просто середняк, но как дополнение к лору киберпанка заходит отлично.
Опа, прям мне под день рождения завезут. 1 сезон был хорошим среднячком, надеюсь триггеры и в это раз не подведут