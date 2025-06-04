Похоже, Cyberpunk 2077 получит обновление на всех платформах вместе с выходом версии для Nintendo Switch 2

Слухи предполагают, что новое обновление Cyberpunk 2077 для всех платформ может появиться вместе с запуском консоли Nintendo Switch 2, о чем свидетельствуют некоторые интригующие подробности в кадрах из новой версии игры.

Спекуляции начались в сабреддите r/cyberpunkgame, где внимательные игроки заметили новую деталь в недавнем видео геймплея Switch 2, опубликованном CD Projekt Red. Это значок на мини-карте, которого нет в текущей версии игры. Значок, по-видимому, указывает на лут, но он активируется только тогда, когда Ви проезжает мимо локации. Интересно, что он напоминает индикатор для динамических транспортных миссий, представленных в дополнении Phantom Liberty.

Это говорит о том, что версия Switch 2 может включать новую активность. Поэтому предполагается, что функция также появится на других платформах, как часть предстоящего патча.