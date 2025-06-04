Похоже, Cyberpunk 2077 получит обновление на всех платформах вместе с выходом версии для Nintendo Switch 2

Слухи предполагают, что новое обновление Cyberpunk 2077 для всех платформ может появиться вместе с запуском консоли Nintendo Switch 2, о чем свидетельствуют некоторые интригующие подробности в кадрах из новой версии игры.
Спекуляции начались в сабреддите r/cyberpunkgame, где внимательные игроки заметили новую деталь в недавнем видео геймплея Switch 2, опубликованном CD Projekt Red. Это значок на мини-карте, которого нет в текущей версии игры. Значок, по-видимому, указывает на лут, но он активируется только тогда, когда Ви проезжает мимо локации. Интересно, что он напоминает индикатор для динамических транспортных миссий, представленных в дополнении Phantom Liberty.
Это говорит о том, что версия Switch 2 может включать новую активность. Поэтому предполагается, что функция также появится на других платформах, как часть предстоящего патча.
Нуу это было ожидаема ибо CD Projekt Red не могут выпустить Cyberpunk 2077 на другую платформу без Обновления, так что будет обновление тут к Гадалке не ходи, вопрос в другом что нового принесёт это Обновления помимо "Нового Значка на Мини Карте" так что как сказал Гоблин "Будем посмотреть"