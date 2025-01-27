Похоже, версия Cyberpunk 2077 для macOS не за горами

Разработчики из CD Projekt RED сейчас сосредоточены на работе над игрой The Witcher 4, но это не единственный проект, над которым они сейчас работают. Некоторые все еще занимаются исправлением и портированием Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 снискала большую любовь игроков, а последние оценки фанатов говорят о том, что поляки вернули доверие игроков. В настоящее время в игра доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Последняя версия, однако, имеет ограничения, потому что мы будем играть только на Windows и Steamos, без версии для Mac. Однако CD Projekt ранее заявили, что хотят увидеть возможности процессоров Apple Sllicon. И, похоже, это скоро случится. Игра получила несколько обновлений, которые можно увидеть в SteamDB, что сигнализирует о существовании версии для компьютеров Apple.