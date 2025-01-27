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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 28 699 оценок

Похоже, версия Cyberpunk 2077 для macOS не за горами

monk70
Новости

Разработчики из CD Projekt RED сейчас сосредоточены на работе над игрой The Witcher 4, но это не единственный проект, над которым они сейчас работают. Некоторые все еще занимаются исправлением и портированием Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 снискала большую любовь игроков, а последние оценки фанатов говорят о том, что поляки вернули доверие игроков. В настоящее время в игра доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Последняя версия, однако, имеет ограничения, потому что мы будем играть только на Windows и Steamos, без версии для Mac. Однако CD Projekt ранее заявили, что хотят увидеть возможности процессоров Apple Sllicon. И, похоже, это скоро случится. Игра получила несколько обновлений, которые можно увидеть в SteamDB, что сигнализирует о существовании версии для компьютеров Apple.

Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году
5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
DOTA HIKKA

30 фпс в комплекте идут? ну для РАБоты же. Спустя 20 лет выйдет на андроиде.

2
Пользователь ВКонтакте

А что это not localized UL DLLS? после последних обновлений появилась. // Александр Чуркин

0
Dementor

Версия для извращенцев)

0
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь, что новый Ведьмак 4 будет таким же легендарным, как и третий🙏 // New Show

-1
UnwaveringGlenn

Конечно будет ноо без Русской Локализацией 🤣🤣🤣🤣😂😂😂 как гласит Интернет Источники отныне СД Пиар Ред не будут переводить свои игры на Русский Язык, от такой новости я думаю у многих жопа сгорит ибо Поляки очень сильно Разгневаны на нас Русских, так что увсё теперь в играх не будет ни какого Русского Языка, если конечно Трамп по голове на настучит всем Игровым Издателям за продвижения Повестки и отмены Русского Языка в играх, что я сильно на это надеюсь ибо Игры и Фильмы созданы для развлечения, а не для продвижения вот этой всякой херни виде "Отмены всего Русского, Пропаганда ЛГБТ и Радужного Флага, запихивание Чернокожих во все Фильмы, Сериалы и в Компьютерные игры" всего этого не должно быть ни в Фильмах ни в Играх, а оказывается что МИР который мы знали ещё с 2000х годов сошел сума и по каким та чудовищным обстоятельствам у всех людей на Планете Земля(Кроме Русских) отказалась Жопа на плечах, а не Голова, как такое возможно я не понимаю, вся надежда только на Трампа который заставит свой Американский Народ отречься и очнуться от всех этих без человечных Повесток.

0