"Пора в отпуск": CD Projekt RED опубликовала шаблон отгула для прохождения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ©

Уже через неделю огромный и жестокий мир Найт-Сити в Cyberpunk 2077 будет расширен новым районом для исследования и отдельным сюжетом в дополнении Phantom Liberty. Платное расширение обещает подарить более 15 часов новых приключений, а возможно и больше. Поэтому разработчики игры из студии CD Projekt RED приготовили специальный шаблон для прохождения отгула.

Несмотря на то, что летний сезон отпусков и каникул подошел к своему логичному концу, польские разработчики решили все же поддержать флешмоб по отгулам, который начался с релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В версии шаблона от CD Projekt RED, они просят предоставить сотрудникам отгул для участия в операции по эвакуации высокопоставленного лица, где-то на улицах Песчаного города.

Оформить для себя небольшой отпуск нужно до вторника. Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 октября на ПК и консолях. Дополнение уже успело получить восторженные отзывы критиков и, судя по всему, является показательным извинением разработчиков за провальное качество игры на релизе в 2020 году.