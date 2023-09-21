"Пора в отпуск": CD Projekt RED опубликовала шаблон отгула для прохождения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Уже через неделю огромный и жестокий мир Найт-Сити в Cyberpunk 2077 будет расширен новым районом для исследования и отдельным сюжетом в дополнении Phantom Liberty. Платное расширение обещает подарить более 15 часов новых приключений, а возможно и больше. Поэтому разработчики игры из студии CD Projekt RED приготовили специальный шаблон для прохождения отгула.
Несмотря на то, что летний сезон отпусков и каникул подошел к своему логичному концу, польские разработчики решили все же поддержать флешмоб по отгулам, который начался с релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В версии шаблона от CD Projekt RED, они просят предоставить сотрудникам отгул для участия в операции по эвакуации высокопоставленного лица, где-то на улицах Песчаного города.
Оформить для себя небольшой отпуск нужно до вторника. Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 октября на ПК и консолях. Дополнение уже успело получить восторженные отзывы критиков и, судя по всему, является показательным извинением разработчиков за провальное качество игры на релизе в 2020 году.
Как же достали эти рекламные открытки. Хотя, это лучше чем предыдущая мода на извинительные открытки
Фантом Либерти еще не вышел, не зарекайтесь)
Извинительные еще впереди)
Опять этот шаблон про отпуск! все что ли помешались? одни придумали и теперь пошла копипаста.
ну так, Ларианы задали тренд почти каждым своим действием, естественно все это подтянули
полностью с Вами согласен!
Вроде не они первые так шутканули в этом году
Кстати, зачем выходить в отпуск, если проще вообще не работать!
Совсем уже поехали с этой идеей, в отпуск выходят раз в год, а тут аж уже какой раз надо в отпуск выйти в течении трёх месяцев для каждой игры, уже заезженная тема, как и говорят, одни придумали другие копипастят, чушь полнеяшая, а не реклама длс
Так то да, но вроде как в Японии работодатели реально давали отпуска во время выхода "Финалки" именно под "поиграть".
Если не работать, тогда тебе платить не будут. А так взял оплачиваемый отпуск, и играй. Хотя, кое-где оплачиваемого отпуска вообще нет.
Сразу видно ребенка ,который никогда не работал
Пора уже делать шаблон сообщений усталости от этих шаблонов.
Ну реально достали, чё им не имётся? Новую шутку придумайте.
А что эти клоуны игру починили?
Отпуск ради бенчмарка. Это что-то новое..
Это каким задротом нужно быть, чтоб пройти 15 часовую компанию за отгул, пусть даже недельный?!
ой, 2-3 часа в день играть это прям задроство..
где обнова? уже 21 где 2.0?
Ещё не было загрузки?
да вот с 00:00 жду
2 ночи по МСК будет
то есть 22?
Так вроде говорили, что в 2 ночи это само длс выходит,а про время выхода 2.0 разговоров не было.И если 2 часа ночи,то это уже получается 22 число,а не 21...
Знаем, плавали уже.
В ответ мне сказали, что у меня проблемы с башкой, что это может быть смертельно, так как в прошлый раз я уже несколько раз просил отпуск и каждый раз были разные даты, и я забыл об этом.
В отпуск на 4-5 часов уходить)
А потом спросят, мол, что за агент? Польши? Ах ты.... оскобитель армии РФ!
Польский агент просит отгул у правительства США. Звучит, как жиза))
А где форма на согласие продажи почки, кто хочет на ультрах с лучиками играть?
Прикольный способ уйти в отпуск 😂😂
провести отпуск играя в игрушки ну такое себе
а для чего еще нужен отпуск?
Дом построить, сына там вырастить...
Так это не отпуск, это подработка на полный рабочий день))
Ну если ты богатая едь на море в отпуск, я человек простой у меня отпуск это поиграть и хорошо поспать