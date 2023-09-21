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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 802 оценки

"Пора в отпуск": CD Projekt RED опубликовала шаблон отгула для прохождения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

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Gutsz
Новости

Уже через неделю огромный и жестокий мир Найт-Сити в Cyberpunk 2077 будет расширен новым районом для исследования и отдельным сюжетом в дополнении Phantom Liberty. Платное расширение обещает подарить более 15 часов новых приключений, а возможно и больше. Поэтому разработчики игры из студии CD Projekt RED приготовили специальный шаблон для прохождения отгула.

Несмотря на то, что летний сезон отпусков и каникул подошел к своему логичному концу, польские разработчики решили все же поддержать флешмоб по отгулам, который начался с релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В версии шаблона от CD Projekt RED, они просят предоставить сотрудникам отгул для участия в операции по эвакуации высокопоставленного лица, где-то на улицах Песчаного города.

Оформить для себя небольшой отпуск нужно до вторника. Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 октября на ПК и консолях. Дополнение уже успело получить восторженные отзывы критиков и, судя по всему, является показательным извинением разработчиков за провальное качество игры на релизе в 2020 году.

-15
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Vinzed

Как же достали эти рекламные открытки. Хотя, это лучше чем предыдущая мода на извинительные открытки

17
DarkScorpius
это лучше чем предыдущая мода на извинительные открытки

Фантом Либерти еще не вышел, не зарекайтесь)

3
TIMetal

Извинительные еще впереди)

0
GlamDodgeX

Опять этот шаблон про отпуск! все что ли помешались? одни придумали и теперь пошла копипаста.

9
pokemonizm

ну так, Ларианы задали тренд почти каждым своим действием, естественно все это подтянули

2
GlamDodgeX pokemonizm

полностью с Вами согласен!

0
-zotik- pokemonizm

Вроде не они первые так шутканули в этом году

0
StingerV

Кстати, зачем выходить в отпуск, если проще вообще не работать!
Совсем уже поехали с этой идеей, в отпуск выходят раз в год, а тут аж уже какой раз надо в отпуск выйти в течении трёх месяцев для каждой игры, уже заезженная тема, как и говорят, одни придумали другие копипастят, чушь полнеяшая, а не реклама длс

5
BrokVud

Так то да, но вроде как в Японии работодатели реально давали отпуска во время выхода "Финалки" именно под "поиграть".

-1
Nephth Renar
Кстати, зачем выходить в отпуск, если проще вообще не работать!

Если не работать, тогда тебе платить не будут. А так взял оплачиваемый отпуск, и играй. Хотя, кое-где оплачиваемого отпуска вообще нет.

0
DeadRemix

Сразу видно ребенка ,который никогда не работал

-1
PuserG

Пора уже делать шаблон сообщений усталости от этих шаблонов.

Ну реально достали, чё им не имётся? Новую шутку придумайте.

2
-zotik-

А что эти клоуны игру починили?

2
SoRaS3

Отпуск ради бенчмарка. Это что-то новое..

0
Laicus

Это каким задротом нужно быть, чтоб пройти 15 часовую компанию за отгул, пусть даже недельный?!

1
DeadRemix

ой, 2-3 часа в день играть это прям задроство..

0
DemonLrus

где обнова? уже 21 где 2.0?

0
Lvinomord

Ещё не было загрузки?

0
DemonLrus Lvinomord

да вот с 00:00 жду

0
GlamDodgeX

2 ночи по МСК будет

1
DemonLrus GlamDodgeX

то есть 22?

0
Lvinomord GlamDodgeX

Так вроде говорили, что в 2 ночи это само длс выходит,а про время выхода 2.0 разговоров не было.И если 2 часа ночи,то это уже получается 22 число,а не 21...

0
LIMP11

Знаем, плавали уже.

0
TAPAKAH222

В ответ мне сказали, что у меня проблемы с башкой, что это может быть смертельно, так как в прошлый раз я уже несколько раз просил отпуск и каждый раз были разные даты, и я забыл об этом.

0
Ден Калашников

В отпуск на 4-5 часов уходить)

0
Кей Овальд

А потом спросят, мол, что за агент? Польши? Ах ты.... оскобитель армии РФ!

-1
BrokVud

Польский агент просит отгул у правительства США. Звучит, как жиза))

-1
wiezmin

А где форма на согласие продажи почки, кто хочет на ультрах с лучиками играть?

-1
Его-р

Прикольный способ уйти в отпуск 😂😂

-2
Ellie Williams

провести отпуск играя в игрушки ну такое себе

1
Low Rider944 Ellie Williams

а для чего еще нужен отпуск?

1
PuserG Low Rider944

Дом построить, сына там вырастить...

-4
BrokVud PuserG

Так это не отпуск, это подработка на полный рабочий день))

2
Его-р Ellie Williams

Ну если ты богатая едь на море в отпуск, я человек простой у меня отпуск это поиграть и хорошо поспать

3