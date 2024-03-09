Porsche 911 Turbo из Cyberpunk 2077 превратился в стильное украшение интерьера

Московский художник-иллюстратор Николай Баринов известен в узких кругах автомобильной тусовки СНГ не только своим автомобилями, но и тем, что рисует иллюстрации с различными культовыми автомобилями из мира автоспорта и даже из компьютерных и консольных игр.

Одной из его последних работ стал классический Porsche 911 Turbo Джонни Сильверхенда. Обычно Николай печатает свои работы на матовой постерной бумаге, но эта работа не простая.

Часть кузова оригинального Porsche из игры — лишена краски и имеет эффект голого металла, благодаря чему кузов сверкает подстать прозвищу Джонни. Здесь я лучше процитирую слова автора об этой работе:

Я решил подарить поклонникам автомобилей Porsche и фанатам игры Cyberpunk 2077 ни с чем не сравнимое украшение для интерьера. Это не простой постер — он напечатан на специальной хромированной бумаге, благодаря чему Porsche Джонни переливается и сверкает под разным углами обзора в лучших традициях стиля киберпанка.

Да, все мы помним, что в первых версиях Cyberpunk 2077 эта машина была абсолютно неуправляемой, но спасибо разработчикам — в последних версиях ей наконец-то можно управлять без сплошного сшибания столбов и врезание во все стены и NPC.

Ну а теперь фанаты 911 и Cyberpunk 2077 могут украсить свой дом этим крутейшим постером. Кстати, я стала одной из первых обладателей этой красоты ^^,

Кстати, помимо Porsche 911 из Cyberpunk 2077, Николай нарисовал культовые машины из Need For Speed.