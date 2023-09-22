После патча 2.0, по мнению геймеров, схватки с копами в Cyberpunk 2077 стали в разы интереснее, чем раньше

Напомним, что 21 сентября студия CD Projekt Red выпустила долгожданное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077, в которое внесено огромное количество изменений по сравнению с базовой версией игры, включая обновленную систему взаимодействий с полицией Найт-Сити. Согласно комментариям геймеров, новая полицейская система получила значительные усовершенствования и стала " в сто раз увлекательнее, чем раньше".
По словам игроков, в рамках новой системы "звезды" розыска растут не очень быстро, а по мере повышения уровня игрок может услышать сообщение от полицейского диспетчера, что придает игре дополнительное ощущение погружения в атмосферу. Метод преследования полиции - "машина за машиной". При этом в автомобильных баталиях не обязательно целиться самому, можно включить вспомогательное прицеливание. Преследовать игроков будет как обычный копы, так и особые мобильные отряды полиции, при этом у каждого из них есть свой командир. И возможности такого командира значительно превышают потенциал обычного киберпсихоза.
В тоже время в подразделении "Макс-Так" существует четкое распределение задач. Есть бойцы для видения ближнего или дальнего боя. Если же вы остановитесь, то от удара в лицо ножом богомола, Ви может упасть за считанные секунды. Игрокам, которые хотят его опробовать, рекомендуется подготовиться к повышению уровня при вступлении в схватку. Теперь даже у обычной полиции, помимо всего прочего, есть хакеры и бронетехника.
На Reddit некоторые игроки поделились демонстрацией новой полицейской системы, демонстрируя боевую мощь мобильной группы «Макс-так». Большинство участников отметили, что "Новая полиция" действительно сложна и способна держать людей в напряжении.
Эти изменения уже добавлены в базовую версию игры и доступны бесплатно для всех, кто играет на ПК и консолях текущего поколения. Ещё больше возможностей получат обладатели дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Freedom 26 сентября!
Обновление вообще топовое вышло!
Что там по автодогонам? Помню эту херь на релизе.
Ну, это однозначно 10/10.
Вот это открытие. Вау
Копы стали прикольнее но если вы не прокачали способность то вас копы будут нагибать и иметь во все щели и импланты должны быть на резкое повышение здоровья или вас просто разнесут огневой мощью! но есть вариант украсть коповский джип который с роботами вот он с ракетницами на нём можно устроить вакханалию!
Стало прикольнее, хотя я никогда не агрю копов потому что зачем, но можно завалиться в коповский броневик с пулеметами и самонаводящимся залпом ракет и устроить вакханалию. Правда все равно в итоге прилетит макс-так и даст тебе по щам.
Это да , наконец то сделали нормальную игру , выйдет DLC еще раз пройду
и выдает 76 фпс с просадками до 45 с Трасировкой
ультра с трасировкой пути.
Просто ультра с лучами на впечетляющих
на моей RTX 3060 идет в 54 фпс на ультрах че заб ред
бро, 3060 бюджетка) плюс на видеокарте клин клином не сошелся, игра еще в проц может упираться
в 2к
А почему такой Пересвет картинки
дак у меня 3060 Ti 16 Gb АМD Райзен 5-3600
а как так